Cựu tiền đạo của Arsenal Billy Vigar qua đời ở tuổi 21

Sự kiện: Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cựu tiền đạo Arsenal Billy Vigar qua đời sáng 25/9, chỉ vài ngày sau chấn thương sọ não nghiêm trọng, khi đang chơi cho Chichester City.

Trong trận gặp Wingate & Finchley hôm 20/9 tại giải Isthmian League, trong một tình huống cố giữ bóng, cầu thủ này đã va vào một bức tường bê tông, khiến trận đấu bị hủy sau 13 phút. Anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê và trải qua ca phẫu thuật ngày 23/9. Nhưng chấn thương quá nặng khiến Vigar không qua khỏi.

Câu lạc bộ cho biết gia đình anh đau buồn vì "sự cố xảy ra khi Billy đang chơi môn thể thao yêu thích". Trận đấu cuối tuần của Chichester với Lewes đã được hoãn để tưởng nhớ anh.

Billy là một phần của đội U21 Arsenal cho đến năm 2024 và được mô tả là "nhanh nhẹn, mạnh mẽ và quyết tâm cao độ". Ngày 26/9, Arsenal tri ân cựu cầu thủ: "Tất cả mọi người tại Câu lạc bộ vô cùng thương tiếc trước sự ra đi bi thảm của Billy Vigar. Bên cạnh tài năng đáng kể, Billy sẽ luôn được nhớ đến vì tình yêu bóng đá, niềm tự hào khi được đại diện cho Arsenal và là một nhân vật được cả đồng đội lẫn huấn luyện viên yêu mến. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của anh ấy trong thời điểm vô cùng khó khăn này".

Billy Vigar trong màu áo Arsenal U21, năm 2022. Nguồn: Arsenal FC

Billy Vigar trong màu áo Arsenal U21, năm 2022. Nguồn: Arsenal FC

CLB Derby County cũng đăng thông điệp: "Toàn thể Derby vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Billy. Anh đã trải qua nửa sau mùa giải 2022-23 tại Học viện theo dạng cho mượn từ Arsenal và có nhiều lần ra sân cho đội U21. Mọi người tại câu lạc bộ xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè anh".

Vigar gia nhập Học viện Arsenal từ tháng 12/2017 khi mới 14 tuổi, ký hợp đồng chuyên nghiệp vào tháng 7/2022. Anh từng thi đấu cho Derby County U21 theo dạng cho mượn, khoác áo Eastbourne Borough, Hastings United rồi chuyển tới Chichester vào đầu mùa giải 2024-2025. Ở Học viện Arsenal, Vigar ghi 17 bàn ngay mùa giải đầu tiên, được đánh giá là cầu thủ đa năng, thi đấu cả ở vị trí tiền đạo lẫn phòng ngự.

Theo Phạm Linh (Theo The Guardian) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2025 08:13 AM (GMT+7)
