Arsenal đón tin chấn động: "Bom tấn" 1.856 tỷ đồng chấn thương, nghỉ 8 tuần - 14 trận

⚡ Madueke thoát đứt dây chằng, nhưng vẫn nghỉ dài ngày

Theo The Athletic, kết quả chụp chiếu hôm thứ Hai cho thấy Madueke may mắn không bị rách dây chằng chéo trước (ACL). Tuy nhiên, tân binh của Arsenal vẫn phải xa sân cỏ ít nhất tới kỳ tập trung đội tuyển tháng 10. Nghĩa là anh sẽ lỡ nhiều trận đấu quan trọng cả ở cấp CLB lẫn ĐT Anh.

Madueke chấn thương dài hạn

Với việc ngồi ngoài 2 tháng, anh có thể bỏ lỡ tới 14 trận trên mọi đấu trường, bao gồm 1 trận ở League Cup (gặp Port Vale), 6 trận ở Ngoại hạng Anh (gặp Newcastle, West Ham, Fulham, Crystal Palace, Burnley, Sunderland), 3 trận ở Champions League (gặp Olympiacos, Atletico, Slavia Praha), bên cạnh 3 trận ở vòng loại World Cup và 1 trận giao hữu cùng ĐT Anh. Dự kiến, Madueke chỉ trở lại ở cuộc chạm trán giữa Arsenal và Tottenham vào ngày 23/11.

👉 Nỗi lo khi không Madueke

Gia nhập từ Chelsea mùa hè vừa qua với mức phí 52 triệu bảng (tương đương 1.856 tỷ đồng), Madueke nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng khi đá chính 4/5 trận mở màn. Phong cách thi đấu giàu năng lượng của cầu thủ 23 tuổi nhận được nhiều lời khen ngợi.

Vì thế, việc vắng Madueke tới 2 tháng sẽ là nỗi lo lớn với HLV Mikel Arteta và ban huấn luyện CLB Arsenal. May cho "Pháo thủ" là Madueke chấn thương vừa kịp lúc Bukayo Saka bình phục và thi đấu trở lại.

Madueke thi đấu nhiều trận đấu đã qua cùng Arsenal