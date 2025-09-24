Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Arsenal đón tin chấn động: "Bom tấn" 1.856 tỷ đồng chấn thương, nghỉ 8 tuần - 14 trận

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tiền đạo Noni Madueke nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài ít nhất hai tháng sau chấn thương đầu gối gặp phải trong trận hòa 1-1 với Man City tại Emirates hôm Chủ Nhật tuần trước. Tiền đạo người Anh khiến cuộc khủng hoảng chấn thương của "Pháo thủ" thêm trầm trọng.

   

⚡ Madueke thoát đứt dây chằng, nhưng vẫn nghỉ dài ngày

Theo The Athletic, kết quả chụp chiếu hôm thứ Hai cho thấy Madueke may mắn không bị rách dây chằng chéo trước (ACL). Tuy nhiên, tân binh của Arsenal vẫn phải xa sân cỏ ít nhất tới kỳ tập trung đội tuyển tháng 10. Nghĩa là anh sẽ lỡ nhiều trận đấu quan trọng cả ở cấp CLB lẫn ĐT Anh.

Madueke chấn thương dài hạn

Madueke chấn thương dài hạn

Với việc ngồi ngoài 2 tháng, anh có thể bỏ lỡ tới 14 trận trên mọi đấu trường, bao gồm 1 trận ở League Cup (gặp Port Vale), 6 trận ở Ngoại hạng Anh (gặp Newcastle, West Ham, Fulham, Crystal Palace, Burnley, Sunderland), 3 trận ở Champions League (gặp Olympiacos, Atletico, Slavia Praha), bên cạnh 3 trận ở vòng loại World Cup và 1 trận giao hữu cùng ĐT Anh. Dự kiến, Madueke chỉ trở lại ở cuộc chạm trán giữa Arsenal và Tottenham vào ngày 23/11.

👉 Nỗi lo khi không Madueke

Gia nhập từ Chelsea mùa hè vừa qua với mức phí 52 triệu bảng (tương đương 1.856 tỷ đồng), Madueke nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng khi đá chính 4/5 trận mở màn. Phong cách thi đấu giàu năng lượng của cầu thủ 23 tuổi nhận được nhiều lời khen ngợi.

Vì thế, việc vắng Madueke tới 2 tháng sẽ là nỗi lo lớn với HLV Mikel Arteta và ban huấn luyện CLB Arsenal. May cho "Pháo thủ" là Madueke chấn thương vừa kịp lúc Bukayo Saka bình phục và thi đấu trở lại.

Madueke thi đấu nhiều trận đấu đã qua cùng Arsenal

Madueke thi đấu nhiều trận đấu đã qua cùng Arsenal

🔥 Danh sách thương binh Arsenal thêm dày

Từ đầu mùa giải, “Pháo thủ” liên tục mất trụ cột vì chấn thương.

- Kai Havertz vẫn đang hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối hồi tháng 8.

- Gabriel Jesus vắng mặt từ tháng 1 vì chấn thương ACL.

- Martin Odegaard cũng đang nghỉ thi đấu vì chấn thương vai.

- Bukayo Saka vừa trở lại sau chấn thương.

Điều này khiến Arteta chỉ còn một trung phong đúng nghĩa là tân binh Viktor Gyokeres.

8

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Ateltico Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 27/09
Thể lệ
Bi hài MU: Tống khứ Onana - mua Lammens, lại đi tìm thủ môn mới
Bi hài MU: Tống khứ Onana - mua Lammens, lại đi tìm thủ môn mới

MU tống khứ Andre Onana ở thời điểm kỳ chuyển nhượng mùa hè tại Anh đã khép lại. "Quỷ đỏ" khi đó đặt niềm tin vào tân binh Senne Lammens. Nhưng giờ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/09/2025 23:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN