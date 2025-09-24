Arsenal đón tin chấn động: "Bom tấn" 1.856 tỷ đồng chấn thương, nghỉ 8 tuần - 14 trận
Tiền đạo Noni Madueke nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài ít nhất hai tháng sau chấn thương đầu gối gặp phải trong trận hòa 1-1 với Man City tại Emirates hôm Chủ Nhật tuần trước. Tiền đạo người Anh khiến cuộc khủng hoảng chấn thương của "Pháo thủ" thêm trầm trọng.
⚡ Madueke thoát đứt dây chằng, nhưng vẫn nghỉ dài ngày
Theo The Athletic, kết quả chụp chiếu hôm thứ Hai cho thấy Madueke may mắn không bị rách dây chằng chéo trước (ACL). Tuy nhiên, tân binh của Arsenal vẫn phải xa sân cỏ ít nhất tới kỳ tập trung đội tuyển tháng 10. Nghĩa là anh sẽ lỡ nhiều trận đấu quan trọng cả ở cấp CLB lẫn ĐT Anh.
Madueke chấn thương dài hạn
Với việc ngồi ngoài 2 tháng, anh có thể bỏ lỡ tới 14 trận trên mọi đấu trường, bao gồm 1 trận ở League Cup (gặp Port Vale), 6 trận ở Ngoại hạng Anh (gặp Newcastle, West Ham, Fulham, Crystal Palace, Burnley, Sunderland), 3 trận ở Champions League (gặp Olympiacos, Atletico, Slavia Praha), bên cạnh 3 trận ở vòng loại World Cup và 1 trận giao hữu cùng ĐT Anh. Dự kiến, Madueke chỉ trở lại ở cuộc chạm trán giữa Arsenal và Tottenham vào ngày 23/11.
👉 Nỗi lo khi không Madueke
Gia nhập từ Chelsea mùa hè vừa qua với mức phí 52 triệu bảng (tương đương 1.856 tỷ đồng), Madueke nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng khi đá chính 4/5 trận mở màn. Phong cách thi đấu giàu năng lượng của cầu thủ 23 tuổi nhận được nhiều lời khen ngợi.
Vì thế, việc vắng Madueke tới 2 tháng sẽ là nỗi lo lớn với HLV Mikel Arteta và ban huấn luyện CLB Arsenal. May cho "Pháo thủ" là Madueke chấn thương vừa kịp lúc Bukayo Saka bình phục và thi đấu trở lại.
Madueke thi đấu nhiều trận đấu đã qua cùng Arsenal
🔥 Danh sách thương binh Arsenal thêm dày
Từ đầu mùa giải, “Pháo thủ” liên tục mất trụ cột vì chấn thương.
- Kai Havertz vẫn đang hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối hồi tháng 8.
- Gabriel Jesus vắng mặt từ tháng 1 vì chấn thương ACL.
- Martin Odegaard cũng đang nghỉ thi đấu vì chấn thương vai.
- Bukayo Saka vừa trở lại sau chấn thương.
Điều này khiến Arteta chỉ còn một trung phong đúng nghĩa là tân binh Viktor Gyokeres.
