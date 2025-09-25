Tin mới nhất bóng đá sáng 25/9: Rooney bức xúc vì Raphinha không đoạt Quả bóng Vàng

Rooney bất ngờ với vị trí của Raphinha trong cuộc đua QBV

Trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2025, Raphinha là 1 trong những ứng viên. Anh xếp hạng 5 chung cuộc và điều này khiến cựu danh thủ Rooney vô cùng bất ngờ.

Rooney chia sẻ gần đây: "Đây là trò đùa sao? Tại sao Raphinha chỉ đứng thứ 5 trong khi Vitinha xếp thứ 3? Raphinha đã dẫn dắt Barcelona trong những khoảnh khắc quyết định, chơi bóng với đam mê bằng ca trái tim, mang đến những đêm thi đấu kỳ diệu. Nếu điều đó không xứng đáng với Quả Bóng Vàng, thì là gì? Với tôi, cậu ấy ấy nên đứng số một".

Raphinha chỉ xếp thứ 5 trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2025

Mastantuono ngưỡng mộ Bellingham

Bellingham đã chơi 20 phút trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước Levante, đánh đấu lần ra sân thứ hai trong mùa giải 2025/26 sau khi hồi phục chấn thương vai. Việc Bellingham trở lại có thể khiến Mastantuono giảm tần suất thi đấu. Nhưng Mastantuono không ngại chuyện đó:

"Nếu có thể thi đấu với 12 người thì càng tốt. Bellingham là cầu thủ tuyệt vời, con người tuyệt vời và là cầu thủ độc nhất vô nhị Thật sự, tôi chưa từng thấy ai như anh ấy, cầu thủ đầy uy lực khi góp mặt trên sân. Hy vọng anh ấy sớm tìm lại phong độ, vì Bellingham sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi".

Mainoo muốn ghi điểm với Amorim, tìm cơ hội đá chính ở MU

Mainoo gặp nhiều khó khăn kể từ khi Amorim tiếp quản đội. Anh gặp chấn thương và tỏ ra không phù hợp trong đội hình của HLV Amorim. Điều đó khiến cho cầu thủ này không được trọng dụng.

Có thời điểm Mainoo yêu cầu được rời đi nhưng không thành. Vào thời điểm nhiều thách thức như vậy, Mainoo quyết tâm tự mình thay đổi tình thế. Theo tờ Manchester Evening News, anh đã chăm chỉ tập luyện tại Carrington và làm mọi cách để gây ấn tượng với Amorim. Cầu thủ trẻ thậm chí đã thay đổi đầu bếp riêng tại nhà và làm việc với một HLV cá nhân.

Shearer muốn Rashford chấn chỉnh giờ giấc cá nhân

Cựu danh thủ Alan Shearer cảnh báo rằng Marcus Rashford có nguy cơ mất vị trí tại Barcelona nếu không cải thiện thói quen đúng giờ. Gần đây tiền đạo người Anh bị loại khỏi đội hình thi đấu bởi đến muộn trong 1 cuộc họp của đội.

Shearer chia sẻ: "Nếu muốn ở lại Barcelona, đặc biệt khi chỉ đang thi đấu dưới dạng cho mượn, Rashford không thể hành xử như vậy. Luôn có người sẵn sàng thay thế bạn. Dù muộn 2 phút hay 20 phút, bạn vẫn là người đến muộn và đồng đội phải chờ đợi. Tại sao họ phải đúng giờ còn bạn thì không".