Cựu HLV MU Ten Hag sắp tái xuất sau khi từ chối lời mời ở Ngoại hạng Anh

Sturm Graz vs Nottingham Forest 07/11/25 - Trực tiếp
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
0
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Utrecht vs Porto 07/11/25 - Trực tiếp
Logo Utrecht - UTR Utrecht
1
Logo Porto - POR Porto
1
Midtjylland vs Celtic 07/11/25 - Trực tiếp
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
3
Logo Celtic - CEL Celtic
0
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Werder Bremen vs Wolfsburg
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Paris FC vs Rennes
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Manchester United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Hamburger SV vs Borussia Dortmund
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs Heidenheim
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
West Ham United vs Burnley
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Fulham
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Olympique Marseille vs Brest
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Juventus vs Torino
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atlético de Madrid vs Levante
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Parma vs Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

HLV Erik Ten Hag chuẩn bị trở lại băng ghế huấn luyện sau khi bị Leverkusen sa thải.

Ajax nhắm tái hợp HLV Ten Hag

Nhà báo chuyển nhượng Fabrizio Romano đưa tin, Ajax đã tiếp cận HLV Ten Hag cho khả năng tái hợp sau khi sa thải HLV Johnny Heitinga hôm 6/11. Nhà báo Lucas Weening của tờ VoetbalPrimeur (Hà Lan) tiết lộ Ajax và HLV Ten Hag đã có buổi làm việc đầu tiên với tín hiệu tích cực. Nhà cầm quân 55 tuổi được cho là sẵn sàng bước vào vòng đàm phán thứ hai.

Ajax đã tiếp cận HLV Ten Hag

Ajax đã tiếp cận HLV Ten Hag

HLV Ten Hag bị Bayer Leverkusen chấm dứt hợp đồng vào tháng 9 chỉ sau 3 trận chính thức. Ông chỉ mới tiếp quản đội bóng Đức vào mùa hè, sau khi bị MU sa thải vào tháng 10/2024, khép lại hai năm rưỡi làm việc tại Old Trafford.

Thời gian gần đây, HLV Ten Hag được liên hệ với vị trí thuyền trưởng tại Wolves sau khi “Bầy sói” chia tay HLV Vitor Pereira, người bị sa thải sau thất bại 0-3 trước Fulham. Tuy nhiên, theo thông tin từ nhà báo Romano, cuộc đàm phán giữa Wolves và HLV Ten Hag không tiến triển. Wolves được cho là sẽ chuyển sang mục tiêu HLV Rob Edwards, thuyền trưởng của Middlesbrough. Dù không tiến xa với Wolves, HLV Ten Hag vẫn đứng trước cơ hội trở lại công việc cầm quân.

HLV Ten Hag từng dẫn dắt Ajax trong giai đoạn được xem là “thời kỳ hoàng kim” gần nhất của đội bóng chủ sân Johan Cruyff Arena, từ 2018 đến 2022. Trong nhiệm kỳ tại Ajax, ông giúp đội bóng giành 3 chức vô địch Eredivisie (giải VĐQG Hà Lan), hai lần đoạt KNVB Beker (Cúp Quốc gia Hà Lan) và lọt vào bán kết Champions League mùa giải 2018/19, sau khi đánh bại Real Madrid và Juventus.

Sức hút lớn từ HLV Ten Hag

Ajax đã sa thải HLV Heitinga sau chuỗi kết quả tệ hại từ đầu mùa. Dưới sự dẫn dắt của cựu trung vệ Everton, Ajax thắng 5, hòa 5 và thua 5 sau 15 trận, ghi 21 bàn và để thủng lưới tới 28 lần. Tại Eredivisie, Ajax đang kém đội đầu bảng Feyenoord 8 điểm sau 11 vòng đấu.

Đáng chú ý, Ajax đã toàn thua cả 4 trận đầu tiên tại Champions League, bao gồm thất bại 0-3 trước Galatasaray hôm 6/11. Thành tích này khiến đội bóng thành Amsterdam đứng cuối bảng xếp hạng với 0 điểm và hiệu số -13.

Theo nhật báo Hà Lan Algemeen Dagblad, giám đốc kỹ thuật Alex Kroes của Ajax đã gặp HLV Ten Hag tại nhà riêng vào đầu tuần này. Nhà báo Sjoerd Mossou cho biết đây chỉ là buổi “trò chuyện uống cà phê đã lên lịch trước”, chứ không phải buổi phỏng vấn chính thức hay không chính thức cho vị trí thuyền trưởng Ajax.

Trước đó, Kroes cũng từng nói chuyện với HLV Ten Hag vào mùa hè, trước khi bổ nhiệm HLV Heitinga. Tuy nhiên, thời điểm đó HLV Ten Hag ưu tiên tiếp tục sự nghiệp ở nước ngoài và sau đó gia nhập Leverkusen.

07/11/2025 00:54 AM (GMT+7)
