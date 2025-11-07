Cựu HLV MU Ten Hag sắp tái xuất sau khi từ chối lời mời ở Ngoại hạng Anh

Ajax nhắm tái hợp HLV Ten Hag

Nhà báo chuyển nhượng Fabrizio Romano đưa tin, Ajax đã tiếp cận HLV Ten Hag cho khả năng tái hợp sau khi sa thải HLV Johnny Heitinga hôm 6/11. Nhà báo Lucas Weening của tờ VoetbalPrimeur (Hà Lan) tiết lộ Ajax và HLV Ten Hag đã có buổi làm việc đầu tiên với tín hiệu tích cực. Nhà cầm quân 55 tuổi được cho là sẵn sàng bước vào vòng đàm phán thứ hai.

Ajax đã tiếp cận HLV Ten Hag

HLV Ten Hag bị Bayer Leverkusen chấm dứt hợp đồng vào tháng 9 chỉ sau 3 trận chính thức. Ông chỉ mới tiếp quản đội bóng Đức vào mùa hè, sau khi bị MU sa thải vào tháng 10/2024, khép lại hai năm rưỡi làm việc tại Old Trafford.

Thời gian gần đây, HLV Ten Hag được liên hệ với vị trí thuyền trưởng tại Wolves sau khi “Bầy sói” chia tay HLV Vitor Pereira, người bị sa thải sau thất bại 0-3 trước Fulham. Tuy nhiên, theo thông tin từ nhà báo Romano, cuộc đàm phán giữa Wolves và HLV Ten Hag không tiến triển. Wolves được cho là sẽ chuyển sang mục tiêu HLV Rob Edwards, thuyền trưởng của Middlesbrough. Dù không tiến xa với Wolves, HLV Ten Hag vẫn đứng trước cơ hội trở lại công việc cầm quân.

HLV Ten Hag từng dẫn dắt Ajax trong giai đoạn được xem là “thời kỳ hoàng kim” gần nhất của đội bóng chủ sân Johan Cruyff Arena, từ 2018 đến 2022. Trong nhiệm kỳ tại Ajax, ông giúp đội bóng giành 3 chức vô địch Eredivisie (giải VĐQG Hà Lan), hai lần đoạt KNVB Beker (Cúp Quốc gia Hà Lan) và lọt vào bán kết Champions League mùa giải 2018/19, sau khi đánh bại Real Madrid và Juventus.

Sức hút lớn từ HLV Ten Hag

Ajax đã sa thải HLV Heitinga sau chuỗi kết quả tệ hại từ đầu mùa. Dưới sự dẫn dắt của cựu trung vệ Everton, Ajax thắng 5, hòa 5 và thua 5 sau 15 trận, ghi 21 bàn và để thủng lưới tới 28 lần. Tại Eredivisie, Ajax đang kém đội đầu bảng Feyenoord 8 điểm sau 11 vòng đấu.

Đáng chú ý, Ajax đã toàn thua cả 4 trận đầu tiên tại Champions League, bao gồm thất bại 0-3 trước Galatasaray hôm 6/11. Thành tích này khiến đội bóng thành Amsterdam đứng cuối bảng xếp hạng với 0 điểm và hiệu số -13.

Theo nhật báo Hà Lan Algemeen Dagblad, giám đốc kỹ thuật Alex Kroes của Ajax đã gặp HLV Ten Hag tại nhà riêng vào đầu tuần này. Nhà báo Sjoerd Mossou cho biết đây chỉ là buổi “trò chuyện uống cà phê đã lên lịch trước”, chứ không phải buổi phỏng vấn chính thức hay không chính thức cho vị trí thuyền trưởng Ajax.

Trước đó, Kroes cũng từng nói chuyện với HLV Ten Hag vào mùa hè, trước khi bổ nhiệm HLV Heitinga. Tuy nhiên, thời điểm đó HLV Ten Hag ưu tiên tiếp tục sự nghiệp ở nước ngoài và sau đó gia nhập Leverkusen.