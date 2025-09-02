Cựu HLV MU Ten Hag tố Leverkusen "không tin tưởng" vì bị sa thải chỉ sau 3 trận

🔥Ten Hag lên tiếng chỉ trích Leverkusen

Trong tuyên bố thông qua công ty đại diện SEG Football, HLV Ten Hag đã công khai chỉ trích cách hành xử của lãnh đạo Leverkusen: “Quyết định cho tôi nghỉ việc đến hoàn toàn bất ngờ. Chia tay một HLV chỉ sau 2 trận Bundesliga là điều chưa từng có.

Mùa hè này, nhiều trụ cột trong những thành công trước đây đã rời đi. Việc xây dựng một tập thể mới cần thời gian và sự tin tưởng. Đáng tiếc, ban lãnh đạo không cho tôi cơ hội đó. Tôi cảm thấy đây chưa bao giờ là mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau”.

HLV Ten Hag ra tuyên bố gây sốc sau khi bị Leverkusen sa thải

HLV Ten Hag được Leverkusen bổ nhiệm thay thế Xabi Alonso hồi tháng Năm với bản hợp đồng 2 năm. Tuy nhiên, hành trình của cựu thuyền trưởng MU tại Leverkusen kết thúc chóng vánh sau khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2025/26.

Leverkusen thắng SG Sonnenhof ở vòng 1 Cúp Quốc gia Đức, nhưng từ đó mọi chuyện đi xuống. Họ thua Hoffenheim ở trận mở màn Bundesliga trên sân nhà, rồi hòa 3-3 với Werder Bremen cuối tuần qua.

Quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Ten Hag được đưa ra bởi hội đồng cổ đông của Leverkusen theo đề xuất từ ban lãnh đạo.

🚨Biến động nhân sự

Mùa hè vừa qua chứng kiến sự biến động lớn tại Leverkusen. Hàng loạt trụ cột như Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Amine Adli, Odilon Kossounou, Granit Xhaka, Lukas Hradecky, Jonathan Tah và Piero Hincapie đều ra đi. Ở chiều ngược lại, đội bóng Đức chi khoảng 170 triệu euro để chiêu mộ Malik Tillman, Jarell Quansah, Eliesse Ben Seghir, Loic Bade, Ibrahim Maza, Mark Flekken và Ernest Poku.

Giám đốc thể thao Simon Rolfes của Leverkusen lý giải quyết định sa thải HLV Ten Hag: “Đây không phải là quyết định dễ dàng. Không ai mong muốn điều này, nhưng những tuần vừa qua cho thấy việc xây dựng một tập thể thành công với cấu trúc hiện tại là không khả thi. Chúng tôi tin vào chất lượng của đội hình và sẽ làm tất cả để tiến lên với một kế hoạch mới”.

Triết lý thiên về sự thận trọng của HLV Ten Hag được cho là không phù hợp với lối đá tấn công mà Leverkusen đã quen thuộc dưới thời người tiền nhiệm Alonso. Sau trận hòa Bremen, tình hình càng trở nên căng thẳng.

Đội trưởng Robert Andrich của Leverkusen thẳng thắn nói: “Mỗi người tự đá cho riêng mình, không ai gắn kết với ai. Chúng tôi có quá nhiều cầu thủ bận tâm đến chuyện cá nhân. Tôi không biết liệu mình từng chứng kiến điều này ở Leverkusen chưa. Giai đoạn cuối thảm họa trước Bremen phản ánh chính xác tình cảnh hiện tại”.

Giám đốc điều hành Fernando Carro của Leverkusen cũng thừa nhận: “Chia tay HLV ở giai đoạn sớm thế này là điều đau đớn, nhưng cần thiết. Chúng tôi vẫn giữ tham vọng và muốn đảm bảo những điều kiện tốt nhất để đội bóng đạt mục tiêu”.