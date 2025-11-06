Kỳ lạ MU chỉ thắng khi cầm bóng ít hơn, toàn thua khi bị mở tỷ số

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Manchester United Ruben Amorim Premier League 2025-26
Mùa giải này MU đang có sự tiến bộ về một số mặt, nhưng trạng thái trận đấu của đội là điều đáng bàn.

   

Trạng thái trận đấu của MU

Phong độ của Manchester United thời gian gần đây đã tốt trở lại và dư luận bắt đầu nói về việc đội bóng này có thể cạnh tranh top 4 (hoặc top 5, nếu Cúp C1 giữ suất bổ sung cho Premier League). Quả thực thắng 4 hòa 1 thua 2 trong 7 trận gần nhất là kết quả không quá tệ cho MU, dù họ sẽ còn phải đá tốt hơn nữa do năm nay sẽ có nhiều đội đủ lực cạnh tranh vé dự cúp châu Âu.

Đối thủ Kết quả Tỷ lệ kiểm soát bóng
Nottingham Forest 2-2 59%
Brighton 4-2 44%
Liverpool 2-1 36%
Sunderland 2-0 50%
Brentford 1-3 56%
Chelsea 2-1 41%
Man City 0-3 55%

Điều đáng nói là trong 7 trận gần nhất, MU trận nào thắng cũng đều kiểm soát bóng từ 50% trở xuống. Dù là trước Chelsea, Liverpool, Brighton hay Sunderland, 3 điểm mà MU giành được từ các đội này đều trong trạng thái “Quỷ đỏ” không chơi chủ động.

Tuy nhiên thực tế 4 lần thắng trận gần nhất của MU đều có chung kịch bản là MU dẫn bàn trước theo cách nào đó, và HLV Ruben Amorim cho lùi đội hình xuống, dụ đối phương dâng lên để mở khoảng trống phản công. MU mở điểm ở 4 trận thắng đều trước phút 25, trong đó có 3 lần ghi bàn trước phút 15.

Do đó mà phần lớn trận đấu đối thủ phải ở vào trạng thái dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. MU không thực sự là một đội chơi kiểm soát kiểu Man City hay Liverpool, những đội vẫn tiếp tục ép sân sau khi dẫn bàn để giảm tải áp lực lên hàng phòng ngự. Chiến thuật của Amorim là ghi được bàn xong thì lùi xuống thủ luôn.

Có điều nếu phải đá với những đội thực sự giỏi trong phản công (Man City), bóng chết (Arsenal & Brentford) hoặc chẳng may bị dẫn trước, MU thường không biết làm thế nào. 3 trận thua của MU mùa này đều diễn ra trong thế bị dẫn bàn trước.

Tiến bộ âm thầm

Điều này dẫn tới một câu hỏi khác: MU phá các hàng thủ lùi sâu tốt tới mức nào? Đây đã luôn là vấn đề lớn cho MU trong nhiều năm qua, tận thời Ole Gunnar Solskjaer MU đã thường xuyên khó đá khi gặp những đội phòng ngự quá dày. Mùa trước Ruben Amorim cũng không giải quyết được điều đó, nhưng mùa này có vẻ sự tiến bộ đã xuất hiện.

Ví như trận hòa Nottingham Forest vừa qua, ngay trong khoảng vài phút đầu Nottingham đã lùi sâu phòng ngự và mời MU đến tấn công. Chỉ trong 90 giây đầu tiên các cầu thủ MU đã cho thấy họ không ngán kiểu đá của đối thủ: Amad Diallo chồng biên với Bryan Mbeumo, và nếu Benjamin Sesko nhả quả trả ra của Mbeumo, Bruno Fernandes đáng lẽ đã có một cơ hội dứt điểm rất nguy hiểm.

MU tấn công bóng chết cũng rất tốt dù không được chú ý đến

MU tấn công bóng chết cũng rất tốt dù không được chú ý đến

Và chúng ta phải nói về các quả đá phạt. Arsenal mùa này rất được chú ý vì ghi bàn đều đặn từ các pha bóng cố định, nhưng MU thực ra đã ghi được 6 bàn sau 10 vòng đấu từ các tình huống cố định (thậm chí suýt là 7 với pha bóng Murillo phá trên vạch vôi). Trên thực tế đây chính là số bàn thắng từ bóng chết nhiều nhất của MU sau 10 vòng đầu ở bất cứ mùa giải Premier League nào.

Amorim cũng biết xếp đặt các tình huống cố định và tận dụng tốt khả năng của những Casemiro, Sesko, Maguire, Yoro hay De Ligt trong các tình huống bóng bổng. Sự hỗn loạn mà phía MU tạo ra trong các tình huống này thường đến từ việc những cầu thủ đón bóng 2 tỏ ra khá chủ động trong các pha lao vào tiếp ứng, và những chuyên gia đánh đầu đôi khi xuất phát từ ngoài vào chứ không đứng tĩnh ở phía trong.

Sự tiến bộ là rõ rệt, MU giờ chỉ cần cải thiện khâu tấn công biên trái bởi Diogo Dalot đá trái kèo và không tạt giỏi cho lắm. Patrick Dorgu được mua cho vị trí này nhưng lại đá không tốt từ đầu mùa. Amad Diallo đã làm rất tốt bên cánh phải nhưng nếu MU có một chuyên gia chạy cánh trái cũng biết tạt hay đi bóng như Diallo, đối thủ sẽ không thể tập trung hết khâu kèm người sang cánh phải của MU.

06/11/2025 15:06 PM (GMT+7)
