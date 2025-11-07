Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mourinho được tiến cử cho đội bét bảng Ngoại hạng Anh, cạnh tranh Ten Hag

Trong bối cảnh tương lai ở Benfica bị đặt dấu hỏi, HLV Jose Mourinho đã được gợi ý trở lại Ngoại hạng Anh.

   

Mourinho có cơ hội trở lại Ngoại hạng Anh

Kể từ khi dẫn dắt Benfica vào giữa tháng 9, HLV Jose Mourinho vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng khi đội bóng này xếp thứ 3 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, kém Porto 4 điểm và Sporting Lisbon 1 điểm. Đáng buồn hơn, Benfica toàn thua cả 4 trận ở vòng bảng Champions League, trong đó có 3 trận dưới thời "Người đặc biệt".

Mourinho được khuyên thử sức ở Wolverhampton

Mourinho được khuyên thử sức ở Wolverhampton

Hệ quả tất yếu, tương lai của Mourinho bị đặt dấu hỏi lớn. Theo A Bola, hợp đồng giữa “Người đặc biệt” và Benfica có thời hạn đến mùa hè năm 2027, trong đó bao gồm điều khoản cho phép đôi bên chấm dứt hợp tác ngay trong mùa giải 2025/26. 

Mới đây, cựu danh thủ từng khoác áo Arsenal và Chelsea, Emmanuel Petit đã bất ngờ khuyên Mourinho dẫn dắt Wolverhampton, đội đang xếp cuối bảng Ngoại hạng Anh. "Bầy sói" chưa thắng nổi trận nào suốt 10 vòng và đang tìm kiếm HLV trưởng mới sau khi sa thải Vitor Pereira.

🐺 "Dẫn dắt Wolves là trải nghiệm mới mẻ với Mourinho"

Theo Petit, dù Mourinho mới dẫn dắt Benfica chưa lâu, việc trở lại Anh có thể là cơ hội hấp dẫn với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Trong quá khứ, ông từng có giai đoạn dẫn dắt Chelsea (2004-2007 và 2013-2015), MU (2016-2018), Tottenham (2019-2021). 

“Mourinho không có khởi đầu tốt ở Benfica, nhưng với ông ấy thì chẳng ai biết trước được điều gì. Ông ấy yêu Ngoại hạng Anh và việc dẫn dắt Wolves có thể mang lại cho thử thách khác hẳn. Ông ấy quen làm việc với những đội bóng lớn, nhiều tiền, còn lần này là cuộc chiến trụ hạng – điều ít ai ngờ tới.

Tại sao không chứ? Wolves có mối liên hệ sâu sắc với người Bồ Đào Nha, vì vậy Mourinho sẽ rất phù hợp. Ông ấy là người có cá tính mạnh mẽ, có lẽ Wolves cần tinh thần chiến đấu đó để trụ hạng. Cá nhân tôi rất muốn thấy Mourinho trở lại Anh và dẫn dắt Wolves", trích lời Petit trên Goal.

Ten Hag là ứng viên nặng kí cho "ghế nóng" ở Wolves

Ten Hag là ứng viên nặng kí cho "ghế nóng" ở Wolves

🔥 Mourinho cạnh tranh với Erik Ten Hag?

Ngoài Mourinho, danh sách ứng viên Wolverhampton còn xuất hiện một cái tên danh tiếng khác là Erik Ten Hag, cựu HLV trưởng MU. Dù vậy, trong trường hợp chọn Ten Hag, "Bầy sói" sẽ đối mặt với phong cách quản trị cứng rắn của nhà cầm quân người Hà Lan.

Trong quá khứ, ông từng mâu thuẫn với dàn sao như Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford ở MU. Đầu mùa giải 2025/26, Ten Hag bị Bayer Leverkusen sa thải chỉ sau 3 trận ở Bundesliga, một phần vì làm mất lòng ban lãnh đạo cùng nhiều cầu thủ. Dù vậy, Ten Hag tuyên bố ông sẽ không thay đổi phong cách làm việc.

Give Me Sport đưa tin, nếu đến Wolves, Ten Hag được cho là sẽ áp dụng “5 quy tắc vàng” của mình:

1. Ngăn rò rỉ thông tin nội bộ: Bất kỳ cầu thủ nào để lộ tin từ phòng thay đồ sẽ bị loại khỏi đội hình.

2. Trừng phạt việc đi muộn: Ai đến trễ buổi tập hoặc họp đội đều bị xử lý nghiêm.

3. Ăn theo chế độ CLB: Cầu thủ không được thuê đầu bếp riêng và phải ăn theo thực đơn do CLB chuẩn bị.

4. Kiểm tra chỉ số cơ thể hàng tháng: Mỗi cầu thủ có chế độ dinh dưỡng riêng và bị theo dõi BMI thường xuyên.

5. Không phàn nàn qua người đại diện: Mọi vấn đề phải được trao đổi trực tiếp với HLV.

-07/11/2025 18:08 PM (GMT+7)
