Dàn sao MU không còn tin Amorim, kịch bản "bay ghế" sau chuỗi đại chiến Big 6

📉 Amorim lạc lối

Tương lai của HLV Ruben Amorim tại MU đang trở nên mờ mịt sau trận thua Man City 0-3 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. MU chỉ giành 4 điểm/4 vòng đấu – khởi đầu tệ hại nhất kể từ năm 1992. Không chỉ thua những đội bóng lớn (thua Arsenal 0-1, Man City 0-3), "Quỷ đỏ" còn chật vật đánh bại tân binh Burnley 3-2 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền vào phút 90+7, hay bị đối thủ tầm trung như Fulham cầm hòa.

Dù nhận sự đầu tư mạnh mẽ với gần 236 triệu bảng được chi ra trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Amorim vẫn không thể đưa đội bóng thăng tiến. Các tân binh như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko và thủ môn Senne Lammens đều chưa tạo ra tác động tích cực như kỳ vọng.

Đội bóng thi đấu thiếu sức sống, không có định hướng rõ ràng, và dường như không cải thiện so với mùa giải trước, thời điểm họ kết thúc ở vị trí thứ 15.

Amorim đánh mất niềm tin từ người hâm mộ lẫn các cầu thủ MU

⚠️ Dàn sao MU không còn tin Amorim

Theo nhiều nguồn tin, một số cầu thủ kỳ cựu trong đội hình đã tỏ ra thất vọng và không còn tin tưởng vào HLV người Bồ Đào Nha. Nguyên nhân chính được cho là Amorim quá bảo thủ với sơ đồ 3-4-3 và nhất quyết không điều chỉnh, dù lối chơi này khiến nhiều cầu thủ cảm thấy bị gò bó và không phù hợp với sở trường của họ.

Một số thành viên trong đội bóng cảm thấy họ bị “làm khó” khi liên tục phải chơi trong một hệ thống mà họ không đủ khả năng thích nghi.

Trong bối cảnh áp lực đè nặng, sự cứng nhắc trong chiến thuật của Amorim càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các cầu thủ cảm thấy mất phương hướng, không hiểu rõ vai trò của mình trên sân, dẫn đến hiệu suất thi đấu kém và kết quả thất vọng.

Mặc dù ban lãnh đạo CLB vẫn khẳng định “chưa có gì thay đổi” về sự ủng hộ dành cho Amorim, nhưng không khí trong phòng thay đồ đang ngày càng bất ổn. Những dấu hiệu rạn nứt từ nội bộ đã bắt đầu xuất hiện rõ rệt.

🔥 Kịch bản Amorim "bay ghế" sau chuỗi đại chiến Big 6

Trong tình cảnh phong độ lẫn tinh thần sa sút thảm hại, MU sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu "ác mộng" từ giờ tới tháng 11. Bên cạnh những đối thủ khó chịu như Brentford, Sunderland, Brighton, Nottingham Forest, "Quỷ đỏ" còn bước vào 3 trận "đại chiến Big 6" gặp Chelsea (20/9), Liverpool (19/10) và Tottenham (8/11).

Nếu cuộc chạm trán Chelsea (vòng 5) diễn ra chỉ 1 tuần sau trận derby Manchester ác mộng, chuyến làm khách đến sân Anfield của Liverpool (vòng 8) luôn là thử thách khắc nghiệt dành cho bất kỳ đội bóng nào. "Lữ đoàn đỏ" đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng cùng phong độ "hủy diệt".

Kết quả tệ ở các trận đại chiến Big 6 sẽ là dấu chấm hết cho tương lai của Amorim ở MU

Chuỗi "đại chiến Big 6" của MU ở lượt đi Ngoại hạng Anh sẽ khép lại bằng cuộc chạm trán Tottenham (vòng 11) vào ngày 8/11. Đáng chú ý, sau trận đấu này, Ngoại hạng Anh sẽ tạm nghỉ 2 tuần nhường chỗ cho loạt trận quốc tế.

Đây là quãng thời gian mà các đội bóng thường cân nhắc thực hiện sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo nếu thành tích không tốt. Mùa giải năm ngoái, MU cũng bổ nhiệm Amorim thay thế Erik Ten Hag trong dịp FIFA Days tháng 11.

Rõ ràng, quyết định "thay tướng" chỉ sau 11 vòng sẽ khiến nhiều người hụt hẫng. Dù vậy, khi niềm tin dành cho đội bóng đã chạm đáy, ban lãnh đạo MU cần phải hành động dứt khoát - thay vì chờ tới giữa mùa - nhằm tránh lặp lại thảm họa xếp nửa dưới bảng xếp hạng và vuột mất tấm vé dự cúp châu Âu như mùa giải 2024/25.

Bản thân Amorim có lẽ cũng không thể tìm lí do bào chữa nếu không thể giúp đội chủ sân Old Trafford khởi sắc, bởi ông đã được trao quá nhiều cơ hội suốt 1 năm qua.