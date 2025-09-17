Maguire bị Amorim “ghẻ lạnh”, nguy cơ rời MU khi hợp đồng sắp đáo hạn

⚽ Amorim và cuộc cải tổ bất ổn ở Old Trafford

HLV Ruben Amorim đang chịu sức ép dữ dội khi Man United khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy thất vọng. Sự kiên quyết áp dụng sơ đồ 3-4-3 yêu thích khiến “Quỷ đỏ” mắc kẹt ở nửa dưới bảng xếp hạng, tạo ra làn sóng chỉ trích từ cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Maguire không còn là ưu tiên hàng đầu của HLV Amorim

Trong quá trình tái thiết đội hình, Amorim đã không ít lần xoay vòng nhân sự, nhưng kết quả vẫn chưa mang lại sự khởi sắc. Chính việc thử nghiệm chiến thuật liên tục khiến nhiều cầu thủ trụ cột rơi vào trạng thái bất định, trong đó có Harry Maguire.

Maguire trung vệ gắn bó lâu năm với MU, dù vẫn còn tên trong đội hình nhưng vai trò ngày càng bị thu hẹp. Anh thường xuyên chỉ được tung vào sân ở những phút cuối, khi đội bóng cần gia cố hàng thủ hoặc bất ngờ tăng cường tấn công.

Cách sử dụng này khiến dư luận đặt câu hỏi về chiến lược của Amorim. Thậm chí, một số ý kiến cho rằng HLV người Bồ Đào Nha đang “đẩy” Maguire ra rìa, biến anh trở thành quân bài thừa thãi trong dự án của mình.

📝 Hợp đồng sắp hết hạn và dấu hỏi lớn từ phía MU

Harry Maguire đã bước vào năm cuối hợp đồng với Man United. Đây là giai đoạn quan trọng, buộc ban lãnh đạo phải đưa ra quyết định rõ ràng.

Nhà báo Fabrizio Romano mới đây xác nhận rằng CLB đang xem xét lại khả năng gia hạn. Theo ông, Maguire vẫn mong muốn gắn bó với MU, sẵn sàng ký hợp đồng mới nếu nhận được sự tin tưởng.

Tuy nhiên, tình thế hiện tại lại phức tạp. Việc không được đá chính thường xuyên khiến bản thân cầu thủ người Anh phải suy nghĩ về tương lai. Anh hiểu rằng, ở tuổi 32, đây có thể là bản hợp đồng lớn cuối cùng trong sự nghiệp.

Nếu Man United chần chừ, Maguire sẽ có quyền tự do đàm phán với các CLB khác từ tháng 1/2026. Điều đó đồng nghĩa với việc MU có nguy cơ mất trắng trung vệ từng mang băng đội trưởng với giá hơn 80 triệu bảng.

🔎 Nguy cơ “nghỉ việc” và ngã rẽ cho sự nghiệp

Theo cựu tuyển trạch viên Ngoại hạng Anh Mick Brown, Maguire “có thể sẽ nghỉ việc” tại Old Trafford nếu tình hình không thay đổi. Ông cho rằng cách Amorim sử dụng anh chỉ càng khoét sâu mâu thuẫn.

Maguire có thể rời đi sau mùa giải năm nay

Trong mắt HLV người Bồ, Maguire không còn là sự lựa chọn hàng đầu. Việc đưa anh vào sân muộn, thậm chí để hỗ trợ tấn công, được xem là sự thừa nhận hệ thống 3-4-3 đang gặp vấn đề. Với một trung vệ giàu kinh nghiệm, điều này là sự thiếu tôn trọng.

Chính sự mập mờ trong định hướng khiến Maguire rơi vào thế khó xử. Anh không muốn trở thành phương án chữa cháy, mà cần một vai trò ổn định để phát huy giá trị.

Nếu tình hình kéo dài, viễn cảnh Maguire rời Old Trafford gần như chắc chắn. Một bến đỗ mới nơi anh được tin tưởng và trọng dụng có thể là lựa chọn hợp lý để cứu vãn những năm cuối sự nghiệp.