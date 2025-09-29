Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal áp sát Liverpool, thú vị Chelsea - MU

Trước khi bước vào cuộc đối đầu với Newcastle ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, Arsenal đã bị đẩy ra khỏi 5 đội dẫn đầu do những đội đá trước đó như Sunderland, Crystal Palace hay Tottenham đều giành được kết quả có lợi. Bởi vậy, nhiệm vụ của thầy trò Mikel Arteta trong chuyến làm khách tại St James Park là giành trọn 3 điểm để có được vị trí thứ hai sau vòng 6.

Arsenal thoát hiểm thành công trước Newcastle và có được vị trí thứ 2 sau vòng 6

Cuối cùng, Arsenal đã hoàn thành nhiệm vụ bằng kịch bản khó tin nhất. Họ tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng trong hiệp một và để thủng lưới từ pha đánh đầu của Woltemade. Tuy nhiên, "Pháo thủ" đã kiên trì tấn công trong hiệp hai và có được 2 bàn thắng (cũng bằng đầu) ở những phút cuối của hiệp hai để lội ngược dòng thành công.

Với việc giành trọn 3 điểm ở vòng 6, Arsenal đã có được 13 điểm và vươn lên đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu là Liverpool đúng 2 điểm. Với việc "Pháo thủ" đi lên, Crystal Palace, Tottenham, và Sunderland, Bournemouth bị lùi xuống một bậc. Còn với Newcastle, họ nhận trận thua thứ hai trong mùa giải và rớt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, xếp sau MU do kém hơn 1 điểm.

Chiến thắng này của thầy trò Mikel Arteta còn giúp nhóm "Big 6" (Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, MU) đỡ "ê mặt". Nếu tỉ số 1-0 cho Newcastle được giữ nguyên tới hết trận, Ngoại hạng Anh sẽ chứng kiến điều hiếm thấy khi 4/6 ông lớn của bóng đá Anh nằm ngoài Top 4 sau khi vòng 6 kết thúc.

Hiện tại, Man City xếp thứ 7 với 10 điểm. Xếp ngay sau họ là Chelsea với 8 điểm trong khi MU đứng tận thứ 14, dù chỉ kém Chelsea đúng 1 điểm. Đây là điểm rất thú vị của Ngoại hạng Anh mùa này bởi cục diện có thể thay đổi chỉ sau 1 vòng đấu.

Trong khi đó, Aston Villa vừa có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Đoàn quân của HLV Unai Emery đã có màn lội ngược dòng tuyệt vời trước Fulham trong trận cầu cực kỳ căng thẳng trên sân Villa Park.

Với 3 điểm có được, Aston Villa đã có 6 điểm/6 trận và vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Fulham bỏ lỡ cơ hội lọt vào nhóm đầu bảng với trận thua này. Họ vẫn chỉ có 8 điểm và giữ nguyên vị trí thứ 10.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tính tới 6h ngày 29/9