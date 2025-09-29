Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal áp sát Liverpool, thú vị Chelsea - MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Milan vs Napoli 29/09/25 - Trực tiếp
Logo Milan - MIL Milan
2
Logo Napoli - NAP Napoli
0
Real Betis vs Osasuna 29/09/25 - Trực tiếp
Logo Real Betis - BET Real Betis
1
Logo Osasuna - OSA Osasuna
0
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal áp sát Liverpool, thú vị Chelsea - MU

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Thứ tự trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đã có những thay đổi đáng chú sau loạt trận diễn ra trong ngày chủ nhật (28/9).

   

Trước khi bước vào cuộc đối đầu với Newcastle ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, Arsenal đã bị đẩy ra khỏi 5 đội dẫn đầu do những đội đá trước đó như Sunderland, Crystal Palace hay Tottenham đều giành được kết quả có lợi. Bởi vậy, nhiệm vụ của thầy trò Mikel Arteta trong chuyến làm khách tại St James Park là giành trọn 3 điểm để có được vị trí thứ hai sau vòng 6.

Arsenal thoát hiểm thành công trước Newcastle và có được vị trí thứ 2 sau vòng 6

Arsenal thoát hiểm thành công trước Newcastle và có được vị trí thứ 2 sau vòng 6

Cuối cùng, Arsenal đã hoàn thành nhiệm vụ bằng kịch bản khó tin nhất. Họ tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng trong hiệp một và để thủng lưới từ pha đánh đầu của Woltemade. Tuy nhiên, "Pháo thủ" đã kiên trì tấn công trong hiệp hai và có được 2 bàn thắng (cũng bằng đầu) ở những phút cuối của hiệp hai để lội ngược dòng thành công.

Với việc giành trọn 3 điểm ở vòng 6, Arsenal đã có được 13 điểm và vươn lên đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu là Liverpool đúng 2 điểm. Với việc "Pháo thủ" đi lên, Crystal Palace, Tottenham, và Sunderland, Bournemouth bị lùi xuống một bậc. Còn với Newcastle, họ nhận trận thua thứ hai trong mùa giải và rớt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, xếp sau MU do kém hơn 1 điểm.

Chiến thắng này của thầy trò Mikel Arteta còn giúp nhóm "Big 6" (Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, MU) đỡ "ê mặt". Nếu tỉ số 1-0 cho Newcastle được giữ nguyên tới hết trận, Ngoại hạng Anh sẽ chứng kiến điều hiếm thấy khi 4/6 ông lớn của bóng đá Anh nằm ngoài Top 4 sau khi vòng 6 kết thúc.

Hiện tại, Man City xếp thứ 7 với 10 điểm. Xếp ngay sau họ là Chelsea với 8 điểm trong khi MU đứng tận thứ 14, dù chỉ kém Chelsea đúng 1 điểm. Đây là điểm rất thú vị của Ngoại hạng Anh mùa này bởi cục diện có thể thay đổi chỉ sau 1 vòng đấu. 

Trong khi đó, Aston Villa vừa có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Đoàn quân của HLV Unai Emery đã có màn lội ngược dòng tuyệt vời trước Fulham trong trận cầu cực kỳ căng thẳng trên sân Villa Park. 

Với 3 điểm có được, Aston Villa đã có 6 điểm/6 trận và vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Fulham bỏ lỡ cơ hội lọt vào nhóm đầu bảng với trận thua này. Họ vẫn chỉ có 8 điểm và giữ nguyên vị trí thứ 10. 

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tính tới 6h ngày 29/9

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal áp sát Liverpool, thú vị Chelsea - MU - 2

8

Barcelona - PSG 02/10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 02/10
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/09/2025 01:07 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN