Trực tiếp họp báo sau chung kết bóng đá nữ SEA Games 33: Tướng Chung nói gì?

HLV Mai Đức Chung sẽ nói gì sau cuộc tái đấu với Philippines?

Theo thông báo từ ban tổ chức, trận chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 33 sẽ không tổ chức họp báo. Mặc dù vậy, các phóng viên có mặt tại hiện trường sẽ được phỏng vấn ngay tại sân vận động.

Trong trận đấu này, ĐT nữ Việt Nam đã bị tước một bàn thắng rất oan uổng do sai lầm của trọng tài biên. Sau đó, "Những chiến binh Sao Vàng" phải thi đấu hiệp phụ với đối thủ. HLV Mai Đức Chung sẽ chia sẻ điều gì về cuộc tái đấu với Philippines?

Phát biểu tại buổi họp báo trước chung kết, HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT nữ Việt Nam xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng, song cũng nhấn mạnh đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng.

“Chúng tôi xứng đáng vào chung kết sau những gì đã thể hiện. Tuy nhiên, Philippines là đối thủ mạnh, họ đã thắng chủ nhà trong một trận đấu rất căng thẳng. Ở trận cuối, toàn đội phải cố gắng hết sức”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Nhắc tới cuộc tái đấu với Philippines, chiến lược gia lão làng cho biết ban huấn luyện đã rút ra nhiều bài học quan trọng từ trận thua ở vòng bảng, đặc biệt là trong cách đối phó với nền tảng thể lực và thể hình vượt trội của đối thủ.

“Chúng tôi rất tôn trọng Philippines. Họ có tầm vóc và thể lực tốt hơn, vì vậy ĐT nữ Việt Nam phải khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ trước đó, chuẩn bị kỹ lưỡng để thể hiện tốt hơn trong trận chung kết”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.