Chanathip là ai, chưa chắc là câu hỏi thừa

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Panathinaikos vs Samsunspor
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Samsunspor - SAM Samsunspor
-
Rijeka vs PAOK
Logo Rijeka - RIJ Rijeka
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Thể Công - Viettel vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Chanathip là ai, chưa chắc là câu hỏi thừa

Sự kiện: Bóng đá Thái Lan
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)-Chanathip chẳng lạ với cầu thủ Đông Nam Á, nhưng Chanathip là ai có thể là câu hỏi từ những ngoại binh CLB CA. Hà Nội sau đêm 20-8.

Đêm 20-8, Chanathip vào sân đầu hiệp 2 làm nên cuộc ngược dòng không tưởng cho Pathum Utd trước vị khách đến từ Việt Nam - CA. Hà Nội. Chanathip là ai?

Vòng khai mạc Cúp C1 Đông Nam Á- Shopee Cup 2025-2026, Chanathip là ai mà tỏa sáng?

Một câu hỏi thừa với fan hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên nó có thể là câu hỏi thực đối với nhiều ngoại binh của CA. Hà Nội trong đó hai tiền đạo Leo Artur và Alan Grafite.

AFF Cup 2021, madam Pang thương lượng với CLB Nhật để đưa Chanathip về truất ngôi vô địch AFF Cup của Việt Nam, anh bay thẳng từ Nhật về Singapore và trò chuyện với ông thầy Mano Polking. Ảnh:BP

AFF Cup 2021, madam Pang thương lượng với CLB Nhật để đưa Chanathip về truất ngôi vô địch AFF Cup của Việt Nam, anh bay thẳng từ Nhật về Singapore và trò chuyện với ông thầy Mano Polking. Ảnh:BP

Với đội trưởng Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Đô thậm chí là đàn em Đình Bắc... đều biết Chanathip là ai rồi. Bởi Chanathip từng “gieo sầu” nhiều lần cho bóng đá Việt Nam. Hồi bán kết lượt đi AFF Cup 2021 (đá tập trung tại Singapore), Chanathip có cú đúp vào lưới tuyển Việt Nam. Rồi tối 20-9 trên sân BG (sân nhà của Pathum Utd), Chanathip lại có cú đúp tuyệt phẩm bàn thắng giúp Pathum ngược dòng đánh bại CA. Hà Nội 2-1, trong thế Pathum thua người.

Sự xuất hiện của Chanathip trên sân từ đầu đầu hiệp 2 làm lu mờ tất cả các ngoại binh của cả hai đội, thậm chí cả bộ đôi Leo Artur và Alan đang “làm mưa, làm gió” ở sân BG khi Chanathip chưa hiện diện.

"Hai Messi" so kè nhau khi PSG đến Nhật Bản đá giao hữu với Kawasaki Frontole. Ảnh: Shimbun

"Hai Messi" so kè nhau khi PSG đến Nhật Bản đá giao hữu với Kawasaki Frontole. Ảnh: Shimbun

Có lẽ rất nhiều ngoại binh, nhất là CA. Hà Nội tự đặt câu hỏi Chanathip là ai thế?

Từ khi còn khoác áo Muangthong Utd, Chanathip đã là một nhạc trưởng hay nhất Đông Nam Á. Từ đó anh sang Consadole Sapporo khi CLB này thăng hạng J-League 1. Đá ở J-League 6 năm qua hai CLB Consadole Sapporo và Kawasaki Frontole, Chanathip quay về khoác áo Pathum. Tại Nhật Bản có những trận Chanathip được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận và cũng có 1 mùa được chọn vào đội hình xuất sắc nhất mùa của J-League 1.

Tuy nhiên 6 năm đá ở Nhật, Chanathip cũng thường xuyên bị chấn thương hành hạ.

Tuổi 32, chưa hẳn là quá lớn với Chanathip, tuy nhiên những năm tháng “hao hơi tổn sức” ở J-League 1, khiến khi trở về Thái Lan anh luôn lựa chọn trận để đá và chọn giải để chơi trong màu áo tuyển Thái Lan và cả Pathum utd.

HLV Supachai của tuyển Thái Lan đã dùng cậu học trò thật chuẩn xác đêm 20-8 ấy. Sự hiện diện của “Messi Thái” đầu hiệp 2 là làm cho gió đổi chiều ngay dẫu Pathum bị thiệt người (Matheus bị thẻ đỏ phút 43).

Chanathip vào sân, lập tức CA. Hà Nội không còn đẩy cao đội hình mà phải lùi về phòng ngự bởi Chanathip quá nguy hiểm.

Không đợi lâu, phút 58, Chanathip đã có pha xử lý đầy chất kỹ thuật với cái “que trái” tinh quái cùng cú ra chân rất cảm giác, rất hiểm hóc, bóng bay xoáy, sệt sát cột. Thủ môn Nguyễn Filip đổ người với tới, nhưng quả bóng xoáy cuộn nằm gọn trong lưới.

Rồi phút 90+6, lại Chanathip có pha dứt điểm từ xa trực diện cầu môn nhưng cũng cực quái, bóng có quỹ đạo bay rất lạ để lần nữa làm bó tay Nguyễn Filip giúp Pathum có cuộc ngược dòng trong thế thua người rất thần kỳ.

Chanathip là ai, đó thể có là câu hỏi của những ngoại binh CA. Hà Nội, nhưng HLV Mano Polking không lạ, đó từng là cậu học trò cưng của ông. Chanathip góp công lớn trong ngôi vô địch AFF Cup 2021 và 2022, khi đó HLV Mano Polking dẫn dắt tuyển Thái Lan.

“Messi Thái” Chanathip lập cú đúp hạ Công an Hà Nội, nói gì về siêu phẩm để đời?
“Messi Thái” Chanathip lập cú đúp hạ Công an Hà Nội, nói gì về siêu phẩm để đời?

Trận mở màn Cúp C1 Đông Nam Á chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Chanathip Songkrasin. Ngôi sao được mệnh danh là “Messi Thái” ghi hai bàn thắng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo THANH HÀ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/08/2025 10:31 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Thái Lan Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN