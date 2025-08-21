Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Nhìn từ AFF Cup, tuyển Việt Nam săn vé dự World Cup 2027 ra sao?

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam
(CHAP)- Màn trình diễn ở AFF Cup 2025 đã phản ánh cơ hội của tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2026, cũng là vòng loại World Cup 2027.

Tuyển nữ Việt Nam vừa về thứ 3 tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á - AFF Cup 2025 nữ kết thúc tối 19-8. Nhiệm vụ trong 6 tháng tới của thầy trò HLV Mai Đức Chung là bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games 33 và có vé dự World Cup 2027 thông qua Asian Cup 2026.

Thấy gì từ AFF Cup nữ 2025?

Về thực lực các đội, tuyển nữ Thái Lan không có mặt tại Asian Cup 2026 và thua Việt Nam cả 2 trận ở giải Đông Nam Á đã phản ánh đúng những gì đội tuyển này đang có khi họ đang thời kỳ trẻ hóa chưa có lối ra.

Tuyển nữ Myanmar thi đấu rất ấn tượng nhất ở giải Đông Nam Á vừa qua. Họ thắng ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Úc 2-1 ngay ở vòng bảng và chơi kiên cường thua 0-1 trong trận tái đấu ở chung kết. Đáng tiếc là Myanmar lại vắng mặt ở Asian Cup 2026 vì không vượt qua vòng loại. Giá như Myanmar sớm có được ông thầy người Nhật Bản Yuki Tetsuro thì mọi chuyện đã khác.

Với Philippines, đây là một trong hai đại diện Đông Nam Á cùng tuyển Việt Nam góp mặt ở Asian Cup 2026, cũng là vòng loại World Cup 2027. Tuyển nữ Philippines dự giải AFF Cup với tư cách đương kim vô địch nhưng họ bị loại ngay sau vòng bảng, khi thua Úc 0-1 và hòa Myanmar 1-1. Nhưng Philippines không có thành phần mạnh nhất dự giải lần này.

Có thể nói, nếu Philippines có đầy đủ lực lượng, nhất là ba ngôi sao tấn công Sarina Bolden, Katrina Guillou và Carleigh Frilles cùng với Sara Eggesvik và Meryll Serrano thì chưa chắc Úc lên ngôi vô địch.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam dù không thể vô địch như mục tiêu đề ra nhưng đã có màn trình diễn tốt. Thầy trò HLV Mai Đức Chung xứng đáng được điểm 10 trong trận bán kết thua Úc 1-2. Chính trận đấu đó, tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện hết những phẩm chất của mình. Nhưng U-23 Úc lại ở đẳng cấp khác cùng những mặt ưu thế như thể hình, chiều cao, cân nặng nên Việt Nam không thể vượt qua. Đáng chú ý, ở giải lần này, tuyển nữ Việt Nam có đến 2 lần thắng kình địch Thái Lan lần lượt với tỉ số 1-0 ở vòng bảng và 3-1 trong trận tranh hạng ba.

Tuyển Việt Nam trong chiến thắng Thái Lan 3-1 tại trận tranh hạng 3 AFF Cup nữ chiều 19-8 trên sân Lạch Tray. Ảnh:CTP

Tuyển Việt Nam trong chiến thắng Thái Lan 3-1 tại trận tranh hạng 3 AFF Cup nữ chiều 19-8 trên sân Lạch Tray. Ảnh:CTP

Cuối năm nay các cô gái Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33 với mục tiêu bảo vệ ngôi địch. Dù có bảo vệ “ngôi hậu” thành công hay không thì có vẻ như tuyển nữ Việt Nam đá SEA Games để duy trì cảm giác thi đấu hơn là tích lũy chuyên môn, trui rèn và học hỏi. Vì thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng ít học hỏi được gì ở giải khu vực khi tuyển nữ Việt Nam đã quá nhiều lần vô địch.

Chính vì vậy, tuyển nữ Việt Nam cần phải tìm được đối thủ đá giao hữu chất lượng để nâng tầm và tiếp cận với đẳng cấp châu lục. HLV Mai Đức Chung cũng cần trẻ hóa lực lượng, đan xen với việc sử dụng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm thì nữ Việt Nam mới hy vọng đoạt vé dự World Cup 2027.

Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2026?

Tại Asian Cup 2026 khởi tranh vào tháng 3 sang năm ở Úc, tuyển nữ Việt Nam ở bảng C cùng với Nhật Bản, Đài Loan và Ấn Độ. Nhìn trên mọi khía cạnh thì thầy trò HLV Mai Đức Chung phải nỗ lực giành vị trí nhì bảng, vì Nhật Bản ở đẳng cấp quá khác biệt so với phần còn lại.

Theo nhánh đấu ở Asian Cup 2026, đội nhì bảng C sẽ gặp đội nhất bảng B, khả năng cao là Triều Tiên, đây là đội bóng cực mạnh, “ngang hàng” với Nhật Bản nên tuyển Việt Nam cũng không có cửa thắng.

Do châu Á được phân bổ 6 suất và “hai nửa suất” dự World Cup 2027 nên tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ hội, thậm chí là rất sáng. Nếu đúng như dự đoán tuyển Việt Nam gặp Triều Tiên ở tứ kết thì coi như khó vào bán kết, trong lúc bốn đội vào bán kết tại Asian Cup 2026 sẽ có vé dự World Cup 2027. Bốn đội thua ở tứ kết sẽ được AFC tổ chức đá vòng Play off, hai đội thắng dự World Cup 2027, hai đội thua đi tranh vòng Play off liên khu vực rất căng thẳng với những đội châu Âu, châu Phi, châu Mỹ hầu như không có cửa.

Câu hỏi đặt ra trong trường hợp tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines ở vòng Play off thì cực kỳ thách thức. Tuyển nữ Philippines luôn có đầy đủ lực lượng mạnh nhất từ các cầu thủ nhập tịch mỗi khi tham dự những giải chính thức như Asian Cup 2026. Họ sẽ có lực lượng đầy đủ cùng quyết tâm cực cao, không dễ gì tuyển nữ Việt Nam thắng họ.

Tuyển Việt Nam cần tìm đối thủ "cứng" hơn để rèn giũa nhằm dễ tiếp cận cơ hội dự World Cup 2027. Ảnh: CTP

Tuyển Việt Nam cần tìm đối thủ "cứng" hơn để rèn giũa nhằm dễ tiếp cận cơ hội dự World Cup 2027. Ảnh: CTP

Cấu trúc các nhánh đấu ở Asian Cup 2026, nếu tuyển Việt Nam nhì bảng B khả năng sẽ gặp Triều Tiên tại tứ kết.

Cấu trúc các nhánh đấu ở Asian Cup 2026, nếu tuyển Việt Nam nhì bảng B khả năng sẽ gặp Triều Tiên tại tứ kết.

Bóng đá nữ châu Á có 5 đội hàng đầu gồm Nhật Bản, Triều Tiên, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc. Cách "thiết kế" các nhánh đấu của AFC rất khó có chuyện nhóm “5 bà chị” vắng mặt ở World Cup 2027. Cả Việt Nam hay Philippines nếu có chạm trán với nhóm “5 bà chị” này hầu như không có cửa tạo đột biến bằng chiến thắng. Và như vậy suất thứ 6 tham dự World Cup nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa nữ Philippines và nữ Việt Nam.

Với những thực tế trên cho thấy, tuyển nữ Việt Nam sau AFF Cup nữ 2025 cần phải chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, nâng tầm quyết liệt để tiếp cận tấm vé World Cup 2027 theo cách thuận lợi nhất.

Theo DUY ÂN

