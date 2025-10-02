CLB Man United vô địch Ngoại hạng Anh, hạng nhì thế giới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

(PLO)- Thật bất ngờ CLB Man United vẫn là đội bóng có giá trị thương mại số một ở giải Ngoại hạng Anh và xếp thứ hai thế giới vào năm 2025, chỉ sau Real Madrid, trong khi nhà đương kim vô địch Premier League Liverpool đứng thứ 4.

   

Trong làng bóng đá hiện đại, giá trị thương mại của các đội bóng đã trở thành một thước đo quan trọng không kém gì thành tích trên sân cỏ và thật bất ngờ khi CLB Man United đang sa sút lại có giá rất cao.

Năm 2025, tạp chí tài chính danh tiếng Forbes tiếp tục công bố danh sách những đội bóng giá trị nhất thế giới, và một lần nữa Real Madrid chứng minh vị thế số một của mình. Với giá trị ước tính lên tới 6,75 tỷ USD, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không chỉ là biểu tượng thể thao mà còn là một thương hiệu toàn cầu, thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ từ châu Âu đến châu Á và Mỹ Latinh.

Xếp ngay sau Real Madrid là CLB Man United, niềm tự hào một thời của bóng đá Anh. Dù gặp nhiều biến động trong thập kỷ qua, Quỷ đỏ thành Manchester vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ về mặt thương mại, giá trị ước tính 6,6 tỷ USD.

Với lực lượng người hâm mộ hùng hậu, CLB Man United có giá trị thương mại cao nhất Premier League. Ảnh: EPA.

Với lực lượng người hâm mộ hùng hậu, CLB Man United có giá trị thương mại cao nhất Premier League. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý giá trị thương mại của CLB Man United nhờ họ đang sở hữu lượng fans hùng hậu trải dài trên khắp các châu lục. Quỷ đỏ còn là CLB ở giải Ngoại hạng Anh có khả năng khai thác thương hiệu tốt nhất với các hợp đồng tài trợ và bản quyền truyền hình khổng lồ. Theo đánh giá của Forbes, bất chấp thầy trò HLV Ruben Amorim đang rất chật vật trên bảng xếp hạng, CLB Man United chính là đội bóng ở Premier League có giá trị cao nhất.

Ở vị trí thứ ba, Barcelona vẫn là một tên tuổi lớn dù trải qua những biến động tài chính nghiêm trọng trong vài năm gần đây. Với 5,65 tỷ USD, Barca vẫn duy trì sức hút nhờ triết lý bóng đá đặc sắc và di sản lò đào tại La Masia, nơi sản sinh nhiều tài năng lừng danh. Đội bóng xứ Catalonia tiếp tục chứng minh rằng thương hiệu của họ gắn liền với văn hóa và bản sắc riêng biệt.

Liverpool đứng ở vị trí thứ tư với 5,4 tỷ USD, vượt qua cả đối thủ Manchester City. The Kop hưởng lợi từ sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Arne Slot và đăng quang Premier League, biến họ thành một trong những CLB hấp dẫn nhất thế giới. Trong khi đó, Man City được hậu thuẫn tài chính hùng mạnh từ Abu Dhabi xếp ngay sau với 5,3 tỷ USD. Thành công vang dội trong những năm gần đây giúp thầy trò Pep Guardiola leo cao trên bảng xếp hạng, chứng minh giá trị thương mại có thể tăng tốc nhanh chóng, đi kèm với thành tích vượt trội.

CLB Manchester City xếp hạng 5 trên thế giới về giá trị thương mại. Ảnh: EPA.

CLB Manchester City xếp hạng 5 trên thế giới về giá trị thương mại. Ảnh: EPA.

Bayern Munich, gã khổng lồ của bóng đá Đức, chiếm vị trí thứ sáu với 5,1 tỷ USD. Sự ổn định cả về tài chính lẫn chuyên môn giúp Bayern trở thành hình mẫu của một CLB bền vững. Xếp sau họ là Paris Saint-Germain với 4,6 tỷ USD, đại diện duy nhất của bóng đá Pháp trong top 10. Đáng chú ý PSG nhờ vào dàn siêu sao cùng nguồn lực tài chính khổng lồ từ Qatar, đã biến Ligue 1 thành sân khấu riêng và mới vô địch châu Âu, nhưng họ vẫn còn khoảng cách để bắt kịp nhóm dẫn đầu về giá trị thương hiệu.

Bốn vị trí còn lại trong tốp 10 đều thuộc về các đội bóng Anh: Arsenal (3,4 tỷ USD), Tottenham Hotspur (3,3 tỷ USD) và Chelsea (3,25 tỷ USD). Điều này cho thấy sức mạnh của Premier League vang dội ở khía cạnh thể thao đồng hành với tầm vóc kinh tế, khi có đến 6 đại diện góp mặt trong danh sách. Sự lan tỏa toàn cầu của giải đấu số một xứ sương mù chính là nền tảng để các CLB Anh duy trì doanh thu khủng từ truyền hình, tài trợ và bán áo đấu.

Danh sách của Forbes một lần nữa cho thấy bóng đá không chỉ còn là trò chơi trên sân cỏ, mà chính là một ngành công nghiệp tỷ đô, nơi các đội bóng hàng đầu như CLB Man United không ngừng cạnh tranh cả về danh hiệu lẫn thương hiệu. Giá trị này phản ánh sức hút toàn cầu, tiềm lực kinh tế và chiến lược phát triển dài hạn mà mỗi đội bóng đang theo đuổi.

Theo ANH NHẬT

Nguồn: [Link nguồn]

-02/10/2025 13:37 PM (GMT+7)
