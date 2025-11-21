Hiện tượng các đội tý hon làm mưa làm gió nhờ "ngoại binh" ở vòng loại World Cup 2026

🌍 Từ đâu ra các đội Cape Verde hoặc Curacao?

Không chỉ là gương mặt mới, sẽ xuất hiện lần đầu tiên ở đấu trường World Cup, các đội bóng như Cape Verde (đến từ châu Phi) hoặc Curacao (CONCACAF) còn làm nên lịch sử trong vai các đội bóng “siêu nhỏ” chuẩn bị bước lên sân khấu lớn nhất của thế giới bóng đá.

Cụ thể, Curacao với diện tích 444 km vuông và dân số 156.000 người sẽ là lãnh thổ nhỏ nhất trong lịch sử có vinh dự góp mặt ở VCK World Cup. Cape Verde cũng chỉ có khoảng 500.000 dân.

Curacao lần đầu góp mặt ở World Cup

Ít nhất, World Cup 2026 còn giới thiệu 2 “tân binh” khác là Uzbekistan và Jordan, đều đến từ châu Á. Ngoài ra, hy vọng xuất hiện lần đầu tiên ở đấu trường World Cup vẫn đang tồn tại với 5 đội đang chuẩn bị đá play-off: Kosovo, Albania ở khu vực châu Âu, CHDC Congo (châu Phi), New Caledonia (châu Đại Dương) và Suriname (CONCACAF).

Đây là lần đầu tiên đội Qatar (châu Á) vượt qua vòng loại World Cup, dù đội này đã dự World Cup 2022 nhờ tư cách chủ nhà. Haiti (CONCACAF) sẽ xuất hiện trở lại ở đấu trường World Cup, lần đầu tiên sau 52 năm. Tại châu Âu, cả 3 đội Scotland, Na Uy, Áo đều sẽ góp mặt lần đầu tiên trong thế kỷ 21. Họ đều phải chờ đến 28 năm mới có vinh dự xuất hiện trở lại ở vũ hội bóng đá toàn cầu.

Thoạt nghe, cứ như vòng loại World Cup 2026 giới thiệu quá nhiều bất ngờ, với những câu chuyện vừa nêu. Và, như đã nói, có đến 5 đội nữa vẫn còn hy vọng đoạt vé lần đầu tiên!

Tuy hàng loạt gương mặt mới, các đội bóng nhỏ, hoặc các đội xưa nay bị đánh giá thấp, đã đồng loạt giành quyền tham gia dự World Cup, nhưng rất ít “đại gia” phải trả giá cho điều ấy. Có hai nguyên nhân lớn, cũng là hai khác biệt đáng lưu ý nhất ở vòng loại World Cup 2026 so với những cuộc đua trước đây. Thứ nhất, FIFA đã mở rộng đấu trường World Cup từ 32 lên đến 48 đội. Thứ hai, trào lưu khoác áo ĐTQG theo nguồn gốc đang phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới.

Toàn bộ danh sách đội tuyển Curacao trong loạt trận cuối cùng ở vòng loại vừa qua gồm toàn các cầu thủ sinh ra ở Hà Lan (Curacao hiện là xứ sở tự trị thuộc Vương quốc Hà Lan). Đa số tuyển thủ Cape Verde sinh ra ở Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Hơn nửa đội tuyển Haiti sinh ra ở nước ngoài (chủ yếu là Pháp). Suốt đời HLV Sebastien Migne và một số tuyển thủ Haiti chưa bao giờ đặt chân đến Haiti, thậm chí ngay trong vòng loại này (tình hình Haiti hiện đang rối ren khiến đội tuyển Haiti phải mượn sân Curacao làm sân nhà).

⚽ Các đội bóng nhỏ cải thiện đẳng cấp

Từ những trường hợp thành công cho đến các đội chuẩn bị đá play-off hoặc đã bị loại, sự phổ biến của những “ngoại binh” trong các ĐTQG đang là tình trạng toàn cầu.

Tất nhiên, trào lưu này chỉ phát triển mạnh nhất ở những nền bóng đá nhỏ, vốn chưa đủ “nội lực thâm hậu”, dù thật ra thì “ngoại binh” hiện vẫn có mặt ở các đội tuyển siêu cường. Hệ quả thấy rõ là khoảng cách về trình độ giữa các ĐTQG bây giờ đã được thu ngắn đáng kể, dễ thấy nhất là các đội như Curacao, Cape Verde, Suriname... đều một bước nhảy vọt lên đẳng cấp cao hơn.

Các đội bóng nhỏ cải thiện đẳng cấp

Tất nhiên, vẫn có những bất ngờ nhỏ, theo kiểu đội mạnh “truyền thống” giờ đã suy yếu và các đội xưa nay không được đánh giá cao giờ lại đang tiến bộ hẳn. Đáng chú ý nhất là đội Na Uy của tiền đạo “quái vật” Erling Haaland ở khu vực châu Âu.

Họ toàn thắng 8 trận, ghi đến 37 bàn, khiến “đại gia” Ý phải dạt sang vòng play-off. Na Uy được chờ đợi sẽ là “con ngựa ô” khiến mọi ứng viên vô địch đều ngán ở VCK sắp tới. Ngoài Na Uy, chỉ có đội Anh toàn thắng ở vòng loại khu vực châu Âu. Và dù ghi bàn không nhiều như Na Uy (22 bàn trong 8 trận), nhưng Anh lại có thành tích hy hữu: thắng tuyệt đối, tức không thủng lưới bàn nào trong suốt vòng loại!

Đấy là vài dấu ấn đáng lưu ý, hơn là những bất ngờ lớn. Thật ra, đội Ý (thua Na Uy 2 trận với tổng tỷ số 1-7) giờ đã yếu hẳn, còn Anh hầu như không gặp đối thủ nào cân sức. Ở châu Phi, Nigeria và Cameroon đều đã thúc thủ trước CHDC Congo ở vòng sơ loại, chọn đại diện đá play-off toàn cầu.

Cũng có chút kịch tính trong những cuộc quyết đấu cuối cùng. Scotland, trong hoàn cảnh phải thắng, đã ghi 2 bàn ở những phút bù giờ (bàn sau ghi từ giữa sân) để vượt qua Đan Mạch. Iraq thì có bàn thắng quyết định trước UAE (để được đi play-off toàn cầu) từ chấm phạt đền, ở phút bù giờ... thứ 17.

Curacao, trong tình thế phải thủ hòa trên sân Jamaica, đã thoát phạt đền ở phút bù giờ thứ 6, nhờ VAR. Các cầu thủ Haiti, thay vì ăn mừng chiến thắng 2-0 sau trận gặp Guatemala, chỉ vồ ngay lấy điện thoại để xem kết quả trận đấu cùng giờ Costa Rica – Honduras có như mong muốn của họ.

🏆 Tính may rủi trong lễ bốc thăm sẽ rất cao

Xem ra, sự kiện đáng chú ý là không nhiều, nếu không muốn nói là quá ít, trong tổng cộng 883 trận đấu, từ ngày 7/9/2023 cho đến khi vòng loại kết thúc vào ngày 18/11/2025 vừa qua (không tính các trận play-off).

Lễ bốc thăm vòng play off World Cup 2026

Vẫn như mọi khi, World Cup 2026 sẽ vắng mặt không ít hảo thủ. Trước mắt, đã xác định đấy là những Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez (Hungary), Bryan Mbeumo (Cameroon), Victor Osimhen (Nigeria), Jan Oblak, Benjamin Sesko (Slovenia), Khvicha Kravatskhelia (Georgia). Cũng không có trường hợp nào gọi là quá đáng tiếc.

Tất cả các đội giành vé dự World Cup ở giai đoạn play-off đều bị xếp vào nhóm đội số 4 trong lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 (diễn ra vào ngày 5.12). Nói cách khác, sẽ có 4 đội châu Âu đáng gờm (đặc biệt nhất có thể là Ý), cùng với Ghana, phải sánh vai với Curacao, Haiti, Cape Verde, Jordan, New Zealand, và 2 đội nữa đến từ vòng play-off toàn cầu (không loại trừ khả năng đấy là New Caledonia và Suriname) trong nhóm đội bị gọi là “thứ yếu” này.

Ở nhóm “hạt giống số 1” thì các siêu cường như Tây Ban Nha, Argentina, Brazil, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức lại đứng ngang hàng với 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico, Canada.

Các đội còn lại lần lượt được phân bổ vào hai nhóm đội số 3 và 4, theo vị thứ trong bảng xếp hạng FIFA. Tất cả là 24 đội, có vị thứ từ 10 đến 61.

Mỗi bảng đấu ở VCK World Cup 2026 sẽ gồm 4 đội được rút ra ngẫu nhiên từ 4 nhóm vừa nêu. Chỉ có quy định là 2 đội cùng châu lục thì không gặp nhau ở vòng bảng, trừ các đội châu Âu (riêng châu Âu thì không thể có 3 đội trong cùng bảng).

Vậy hãy hình dung một bảng đấu bao gồm Canada, Áo, Qatar, New Zealand? Trong khi một bảng khác sẽ có Argentina, Croatia, Bờ Biển Ngà, Ý? Tính may rủi từ việc bốc thăm như thế là quá lớn!

Tỷ lệ cá cược ở thời điểm này cho thấy, các ứng cử viên vô địch sáng giá nhất tại World Cup 2026 lần lượt là Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Brazil, Argentina, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan...