Man City "đốt" 320 triệu bảng vẫn lạc lối: Rooney nghi ngờ tương lai Pep Guardiola

🏺“Bình mới rượu cũ”

Man City đang có khởi đầu chệch choạc ở mùa giải mới, với thất bại trước Brighton khiến họ thua liên tiếp hai trận tại Ngoại hạng Anh.

Hơn 320 triệu bảng đã được chi ra trong vòng 122 ngày của năm 2025 để tái thiết đội hình cho HLV Pep Guardiola, nhưng sau ba trận đầu tiên, những nghi ngờ về sức mạnh thực sự của Man City ngày càng lớn.

Man City của HLV Pep Guardiola đã thua 2 trong 3 trận mở màn Ngoại hạng Anh

Nhiều gương mặt mới đã cập bến Etihad, đủ để tạo thành một đội hình xuất phát hoàn toàn mới, trong khi không ít công thần đã chia tay. Tuy nhiên, bản sắc và lối chơi của Man City dường như vẫn giẫm chân tại chỗ.

Chiến thắng trước Wolves, bị Tottenham đánh gục bởi lối đá phản công, rồi sụp đổ khi Brighton tăng tốc, tất cả đều gợi lại hình ảnh của Man City mùa trước. Trận thua Brighton mới đây càng lộ rõ vấn đề của đội bóng nửa xanh thành Manchester. Họ mất kiểm soát hoàn toàn sau những điều chỉnh của “Chim mòng biển”, bị dồn ép liên tục trong 20 phút cuối và chỉ còn biết trông chờ vào sự xuất sắc của thủ môn James Trafford để tránh thảm họa.

Dù tuyến giữa được đầu tư mạnh mẽ, những vấn đề cũ vẫn tồn tại. Rodri vẫn phải cày ải, Nico Gonzalez vẫn chưa chứng tỏ giá trị 50 triệu bảng, còn tân binh Tijjani Reijnders thì lép vế rõ rệt trước sức mạnh của Brighton. Abdukodir Khusanov và Omar Marmoush cho thấy tiềm năng, nhưng vẫn cần thời gian.

Thủ môn Trafford gây ấn tượng, song tương lai của anh cũng bất định khi Gianluigi Donnarumma cập bến Etihad trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Việc Man City chiêu mộ Donnarumma cũng khá lạ lẫm với triết lý dùng thủ môn của HLV Pep Guardiola bởi thủ thành người Italia vốn không giỏi chơi chân.

Cuộc đua vô địch mùa này đang dần trở nên xa vời với Man City. Họ bị đánh giá quá mong manh, dễ bị áp sát và gây sức ép. HLV Pep Guardiola thẳng thắn thừa nhận đội hình hiện tại thua kém những phiên bản Man City trong quá khứ, từ tập thể đạt 100 điểm, cú ăn ba, cho tới đội hình vô địch 4 mùa liên tiếp.

Sau đợt “FIFA Days”, thử thách cực đại đang chờ Man City phía trước với MU (14/9), Napoli (19/9) và Arsenal (21/9). Tuần lễ đó có thể quyết định tương lai mùa giải, và thậm chí cả tương lai của kỷ nguyên Pep Guardiola.

⚠️Rooney nghi ngờ tương lai của HLV Pep Guardiola

Rooney cho rằng HLV Pep Guardiola có thể chia tay Etihad ngay cuối mùa này, bất kể Man City có vô địch Ngoại hạng Anh hay không.

Trên The Wayne Rooney Show, huyền thoại MU cho hay: “Với Sir Alex Ferguson, chúng tôi luôn chắc chắn rằng ông ấy sẽ dẫn dắt đội bóng thêm 3-4 năm nữa. Điều đó giúp CLB dễ dàng vượt qua giai đoạn chuyển giao.

Còn Man City thì khác. Nếu họ không vô địch mùa giải năm nay, tôi không nghĩ Pep sẽ ở lại. Ngay cả khi họ vô địch, ông ấy vẫn có thể ra đi. Vì thế, tôi không thấy có sự ổn định để họ xây dựng một chu kỳ mới”.

Rooney không chắc HLV Pep Guardiola có còn dẫn dắt Man City vào mùa giải tới hay không

Rooney cũng bày tỏ lo ngại về việc Man City mất hàng loạt thủ lĩnh trong phòng thay đồ như Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Jack Grealish, Ederson, đồng thời thay thế bằng nhiều gương mặt trẻ chưa được kiểm chứng. Mùa hè này, Man City đã chiêu mộ James Trafford, Rayan Cherki, Rayan Ait Nouri, Tijjani Reijnders và Gianluigi Donnarumma.

“Man City đã mất quá nhiều nhân tố lớn. Họ có một ‘nhóm thủ lĩnh’ mùa trước, nhưng gần như toàn bộ đã ra đi. Kinh nghiệm và bản lĩnh đó rất khó để thay thế”, cựu tiền đạo ĐT Anh nhấn mạnh.