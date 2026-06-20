Man City 'nổ bom tấn' Elliot Anderson, kiểm tra y tế tại Mỹ

Trước đó, đội chủ sân Etihad gửi hai lời đề nghị hỏi mua ngôi sao người Anh nhưng đều bị Nottingham Forest từ chối. Trong đó, mức phí đề xuất gần nhất vượt mốc 120 triệu bảng.

Chủ sở hữu Nottingham Forest - ông Evangelos Marinakis muốn thu về khoảng 130 triệu bảng và kỳ vọng nhận trước phần lớn khoản phí chuyển nhượng.

Phía đội chủ sân City Ground thừa nhận, thương vụ khó có thể đổ vỡ, bởi khoảng cách giữa hai CLB không còn quá lớn và cuộc đàm phán đang tiến gần đến thỏa thuận cuối cùng.

Elliot Anderson sắp gia nhập Man City - Ảnh: SunSport

Ngay khi được Forest "bật đèn xanh", Man City dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế cho Anderson tại Mỹ - nơi tiền vệ 23 tuổi đang cùng tuyển Anh dự World Cup 2026.

Bên cạnh Anderson, Man City cũng dành sự quan tâm đến Sandro Tonali của Newcastle. Tuy nhiên, khả năng thực hiện phi vụ phụ thuộc đáng kể vào tương lai Rodri tại Etihad.

Dù Tottenham đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tuyển thủ Italia, Man City vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp cận.

Đặc biệt, đội bóng áo xanh thành Manchester sẽ phải hành động nếu Rodri quyết định trở lại Tây Ban Nha thi đấu.

Thế nhưng, Elliot Anderson vẫn là mục tiêu ưu tiên của Man City bất kể tương lai Rodri ra sao. Tiền vệ người Anh là phương án thay thế đội trưởng Bernardo Silva, người mới chia tay Etihad sau 9 năm gắn bó.

Để kích nổ "bom tấn", Man City sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng Ngoại hạng Anh, vượt qua con số 125 triệu bảng mà Liverpool chi ra chiêu mộ Alexander Isak hè năm ngoái.

Dù HLV Pep Guardiola đã ra đi, nhưng bản thân Anderson cũng sớm xác định Man City là điểm đến mong muốn và bày tỏ quyết tâm gia nhập đội chủ sân Etihad.