Trận đấu nổi bật

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
MU sớm xúc tiến mua Tonali & tiền vệ Brazil, vì sao chưa vội vụ Anderson?

Chuyển nhượng mùa hè Newcastle United Manchester United

MU đã tiến hành đàm phán tuyển mộ 2 tiền vệ trung tâm, nhưng họ chưa vội với Elliot Anderson.

   

Mọi dấu hiệu cho thấy MU đã chốt sẽ mua các tiền vệ trung tâm làm ưu tiên hàng đầu cho kỳ chuyển nhượng hè 2026. Và họ đã rục rịch từ lúc này với 2 thương vụ đang gây chú ý, khi đều liên quan đến bóng đá Italia.

Ederson Jose của Atalanta

Lần lượt cả Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio cũng như một số đầu báo Italia đã cho biết tiền vệ Ederson của Atalanta đã xin chuyển nhượng khỏi CLB với ý định gia nhập MU. Romano cho biết trong những ngày tới người của MU sẽ trực tiếp đến đàm phán với Atalanta về việc mua tiền vệ người Brazil, họ cũng đã đàm phán trước với người đại diện của anh về hợp đồng.

Được biết một lý do khiến vụ Ederson được hoàn thành trước là bởi giá của tiền vệ này không quá đắt. Romano cho hay Atalanta sẽ yêu cầu mức phí 45 triệu euro, cầu thủ 26 tuổi này chỉ còn 1 năm hợp đồng nên Atalanta sẽ không ở vào vị trí mà họ có thể làm giá với MU.

Bên cạnh Ederson, MU đang bắt liên lạc với Sandro Tonali của Newcastle. Từ đầu năm nay Tonali đã có ý định rời khỏi Tyneside và thậm chí còn nhờ người đại diện “chào hàng” với Arsenal nhưng không được hồi âm. Dù Tonali muốn về London hơn, nhưng anh không được CLB thủ đô nước Anh nào tiếp cận lúc này, và cầu thủ người Italia cũng chưa muốn trở về nước thi đấu.

Sandro Tonali

Vụ Tonali dự kiến sẽ đắt hơn Ederson bởi Newcastle đá ở Premier League và họ sẽ không bán giá rẻ cho một CLB đối thủ, hơn nữa Tonali vẫn còn 2 năm hợp đồng và Newcastle chưa có gì phải vội. Dù vậy “The Magpies” cũng sẽ không thể nâng giá Tonali quá cao, do việc anh muốn ra đi đã được công luận biết rõ và Newcastle hét giá quá cao thì MU sẽ đi tìm người khác.

Nói đến người khác, mặc dù MU rất thích Elliot Anderson nhưng họ sẽ mất nhiều thời gian nếu có thể thực hiện vụ mua tiền vệ này. Lý do là bởi Anderson sẽ có giá rất đắt, hứa hẹn đắt gần bằng tổng mức phí của Tonali và Ederson cộng lại, mà MU mua tiền vệ không chỉ đề cao yếu tố chất lượng mà cả chiều sâu, mua Anderson với giá quá đắt sẽ khiến họ không đủ quỹ để bổ sung đủ số lượng cầu thủ tuyến giữa.

Vụ Anderson hơn nữa có thể từ từ, bởi với việc Man City có vẻ sắp chia tay Pep Guardiola, lúc này “The Citizens” không còn có sức hút cực lớn dành cho bất cứ mục tiêu chuyển nhượng nào họ nhắm tới. Cả Man City và MU đều đá Champions League mùa sau, đều trả lương khá cao nên Anderson sẽ chưa vội ra quyết định, nhất là khi anh vẫn còn phải tập trung cho World Cup với ĐT Anh.

Casemiro rời MU sang Mỹ "phò tá" Messi, Inter Miami phải bồi thường 10 tỷ đồng

Tiền vệ Casemiro được cho là đã chọn Inter Miami làm bến đỗ tiếp theo sau khi chia tay MU. Đội bóng của David Beckham đang tiến rất gần tới thương vụ...

-21/05/2026 23:45 PM (GMT+7)
