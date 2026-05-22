"Bom tấn" Anderson sẽ nâng tầm Fernandes, biến MU thành ứng viên vô địch?

Elliot Anderson khiến Old Trafford mê mẩn

Trong trận thắng 3-2 đầy cảm xúc của Man United trước Nottingham Forest, các tân binh như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đều ghi dấu ấn. Tuy nhiên, người khiến giới chuyên môn bàn luận nhiều nhất lại là Anderson bên phía đội khách.

Chuyên gia chiến thuật Dean Scoggins đánh giá tiền vệ người Anh phải là mục tiêu số một của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Theo Scoggins, Anderson đã có màn trình diễn “chuẩn Rolls-Royce” tại Old Trafford với 106 lần chạm bóng, con số cực kỳ ấn tượng cho một tiền vệ trung tâm đá sân khách. Khả năng xử lý trong không gian hẹp, thoát pressing và đưa bóng tiến lên phía trước của anh được mô tả là “một niềm vui để theo dõi”.

Một tình huống điển hình khiến giới phân tích trầm trồ là khoảnh khắc Anderson bị bốn cầu thủ Man United vây ráp ở trung tuyến nhưng vẫn xoay xở thoát pressing thành công trước khi mở ra đợt phản công nguy hiểm.

Chuyên gia Scoggins tin rằng phong cách chơi bóng của Anderson đặc biệt phù hợp với hệ thống mà Carrick đang xây dựng tại Old Trafford, thậm chí phù hợp hơn cả với Manchester City - đội bóng cũng được cho là đang theo sát tiền vệ này.

“Bruno Fernanderson” và giấc mơ vô địch Premier League

Điểm hấp dẫn nhất của viễn cảnh Anderson cập bến Old Trafford nằm ở khả năng kết hợp với Bruno Fernandes.

Chuyên gia Scoggins thậm chí còn đùa rằng Man United có thể sở hữu “Bruno Fernanderson”, tức là sự kết hợp giữa khả năng sáng tạo của Bruno Fernandes và nguồn năng lượng pressing, luân chuyển bóng của Anderson.

Ở trận đấu tại Old Trafford vừa qua, Anderson đóng góp hai kiến tạo. Một tình huống anh vượt qua Amad Diallo rồi thực hiện quả tạt chuẩn xác. Tình huống còn lại là đường chuyền vào khoảng trống để Morgan Gibbs-White dứt điểm thành bàn.

Scoggins tin rằng ngay cả Bruno Fernandes - cầu thủ vừa cân bằng kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa Premier League cũng phải ấn tượng với những gì Anderson thể hiện.

Nếu Man United có thể để Bruno Fernandes hoạt động tự do quanh vòng cấm, còn Anderson đảm nhận vai trò hỗ trợ phía sau và liên tục bơm bóng lên tuyến trên, hàng công của “Quỷ đỏ” sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ.

Câu hỏi lớn lúc này là liệu Anderson có thể đá cùng Kobbie Mainoo hay đội bóng vẫn cần thêm một tiền vệ số 6 đúng nghĩa. Theo Scoggins, MU cần cả hai, đặc biệt trong bối cảnh Champions League trở lại Old Trafford mùa tới.

Carrick đang xây dựng cỗ máy mới tại Old Trafford

Bruno Fernandes tiếp tục là trung tâm trong cuộc hồi sinh của Man United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vừa được vinh danh là Cầu thủ hay nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh.

Scoggins cho rằng Fernandes hoàn toàn xứng đáng với mọi lời ca ngợi, nhất là khi anh duy trì hiệu suất kiến tạo ngang hàng với những huyền thoại Premier League như Thierry Henry hay Kevin De Bruyne.

Quan trọng hơn, Carrick đã giúp Bruno phát huy tối đa phẩm chất bằng cách đưa anh trở lại vai trò số 10 sở trường và cho phép di chuyển tự do thay vì bị bó buộc chiến thuật.

Nếu Benjamin Sesko đạt thể trạng tốt, MU bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh trái và chiêu mộ thành công Anderson, Scoggins tin rằng đội bóng hoàn toàn có thể trở thành ứng viên vô địch Premier League mùa tới.

Ông nhấn mạnh: “Họ không còn cách đỉnh cao quá xa nữa”.

Ngoài Anderson, Gibbs-White cũng được xem là cái tên phù hợp với Man United nhờ khả năng chơi đa năng ở cánh trái, vị trí số 10 hoặc lùi sâu hỗ trợ tuyến giữa, điều rất cần thiết khi đội bóng phải chinh chiến trên nhiều đấu trường.