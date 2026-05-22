"Bom tấn" Anderson sẽ nâng tầm Fernandes, biến MU thành ứng viên vô địch?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

"Bom tấn" Anderson sẽ nâng tầm Fernandes, biến MU thành ứng viên vô địch?

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Manchester United

Manchester United khép lại mùa giải tại Old Trafford bằng màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trước Nottingham Forest. Nhưng theo giới chuyên môn Anh, chiến thắng lớn nhất của “Quỷ đỏ” hè này có thể không nằm ở tỷ số, mà là việc chiêu mộ Elliot Anderson - mảnh ghép được cho là đủ sức nâng tầm toàn bộ hệ thống của HLV Michael Carrick.

   

Elliot Anderson khiến Old Trafford mê mẩn

Trong trận thắng 3-2 đầy cảm xúc của Man United trước Nottingham Forest, các tân binh như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đều ghi dấu ấn. Tuy nhiên, người khiến giới chuyên môn bàn luận nhiều nhất lại là Anderson bên phía đội khách.

Anderson ghi điểm với MU trong cả 2 lượt trận

Anderson ghi điểm với MU trong cả 2 lượt trận

Chuyên gia chiến thuật Dean Scoggins đánh giá tiền vệ người Anh phải là mục tiêu số một của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Theo Scoggins, Anderson đã có màn trình diễn “chuẩn Rolls-Royce” tại Old Trafford với 106 lần chạm bóng, con số cực kỳ ấn tượng cho một tiền vệ trung tâm đá sân khách. Khả năng xử lý trong không gian hẹp, thoát pressing và đưa bóng tiến lên phía trước của anh được mô tả là “một niềm vui để theo dõi”.

Một tình huống điển hình khiến giới phân tích trầm trồ là khoảnh khắc Anderson bị bốn cầu thủ Man United vây ráp ở trung tuyến nhưng vẫn xoay xở thoát pressing thành công trước khi mở ra đợt phản công nguy hiểm.

Chuyên gia Scoggins tin rằng phong cách chơi bóng của Anderson đặc biệt phù hợp với hệ thống mà Carrick đang xây dựng tại Old Trafford, thậm chí phù hợp hơn cả với Manchester City - đội bóng cũng được cho là đang theo sát tiền vệ này.

“Bruno Fernanderson” và giấc mơ vô địch Premier League

Điểm hấp dẫn nhất của viễn cảnh Anderson cập bến Old Trafford nằm ở khả năng kết hợp với Bruno Fernandes.

Anderson được kỳ vọng có thể kết hợp hoàn hảo với Fernandes

Anderson được kỳ vọng có thể kết hợp hoàn hảo với Fernandes

Chuyên gia Scoggins thậm chí còn đùa rằng Man United có thể sở hữu “Bruno Fernanderson”, tức là sự kết hợp giữa khả năng sáng tạo của Bruno Fernandes và nguồn năng lượng pressing, luân chuyển bóng của Anderson.

Ở trận đấu tại Old Trafford vừa qua, Anderson đóng góp hai kiến tạo. Một tình huống anh vượt qua Amad Diallo rồi thực hiện quả tạt chuẩn xác. Tình huống còn lại là đường chuyền vào khoảng trống để Morgan Gibbs-White dứt điểm thành bàn.

Scoggins tin rằng ngay cả Bruno Fernandes - cầu thủ vừa cân bằng kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa Premier League cũng phải ấn tượng với những gì Anderson thể hiện.

Nếu Man United có thể để Bruno Fernandes hoạt động tự do quanh vòng cấm, còn Anderson đảm nhận vai trò hỗ trợ phía sau và liên tục bơm bóng lên tuyến trên, hàng công của “Quỷ đỏ” sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ.

Câu hỏi lớn lúc này là liệu Anderson có thể đá cùng Kobbie Mainoo hay đội bóng vẫn cần thêm một tiền vệ số 6 đúng nghĩa. Theo Scoggins, MU cần cả hai, đặc biệt trong bối cảnh Champions League trở lại Old Trafford mùa tới.

Anderson chạm bóng 106 lần ở trận gặp MU vòng 37 Ngoại hạng Anh

Anderson chạm bóng 106 lần ở trận gặp MU vòng 37 Ngoại hạng Anh

Carrick đang xây dựng cỗ máy mới tại Old Trafford

Bruno Fernandes tiếp tục là trung tâm trong cuộc hồi sinh của Man United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vừa được vinh danh là Cầu thủ hay nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh.

Scoggins cho rằng Fernandes hoàn toàn xứng đáng với mọi lời ca ngợi, nhất là khi anh duy trì hiệu suất kiến tạo ngang hàng với những huyền thoại Premier League như Thierry Henry hay Kevin De Bruyne.

Quan trọng hơn, Carrick đã giúp Bruno phát huy tối đa phẩm chất bằng cách đưa anh trở lại vai trò số 10 sở trường và cho phép di chuyển tự do thay vì bị bó buộc chiến thuật.

Bruno Fernandes vẫn là hạt nhân trong kế hoạch nhân sự của MU

Bruno Fernandes vẫn là hạt nhân trong kế hoạch nhân sự của MU

Nếu Benjamin Sesko đạt thể trạng tốt, MU bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh trái và chiêu mộ thành công Anderson, Scoggins tin rằng đội bóng hoàn toàn có thể trở thành ứng viên vô địch Premier League mùa tới.

Ông nhấn mạnh: “Họ không còn cách đỉnh cao quá xa nữa”.

Ngoài Anderson, Gibbs-White cũng được xem là cái tên phù hợp với Man United nhờ khả năng chơi đa năng ở cánh trái, vị trí số 10 hoặc lùi sâu hỗ trợ tuyến giữa, điều rất cần thiết khi đội bóng phải chinh chiến trên nhiều đấu trường.

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
Fernandes & mùa giải định danh "thiên tài sáng tạo", 20 kiến tạo rực rỡ cho MU
Fernandes & mùa giải định danh "thiên tài sáng tạo", 20 kiến tạo rực rỡ cho MU

Bruno Fernandes đã đi vào lịch sử của giải Ngoại hạng Anh khi trở thành người thứ ba có được 20 đường kiến tạo trong 1 mùa giải. Và phía trước tiền vệ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/05/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN