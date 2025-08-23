Chelsea vùi dập West Ham không cần Palmer: Còn hàng công nào đáng sợ hơn của "The Blues"?

Cole Palmer vắng mặt nhưng Chelsea giờ đã không còn dựa vào một cầu thủ. Như đã đề cập từ đầu mùa giải, hàng công của họ giờ không chỉ có nhiều lựa chọn, mà những lựa chọn đó đều mang tới những phẩm chất tương thích nhau. Không có Palmer, Chelsea vẫn thắng đậm West Ham 5-1 và thể hiện đầy đủ mọi phẩm chất đó.

Neto, Estevao, Delap, những cá nhân chơi rất ấn tượng trên hàng công Chelsea

🧱 "Bức tường" Delap

Delap chọn đúng trận đấu để tỏa sáng, bởi HLV Thomas Tuchel có mặt trên khán đài và có thể thấy rõ khả năng làm tường của anh tốt thế nào. Bàn thứ 3 của Chelsea là ví dụ tiêu biểu khi Delap đã dạt ra ngoài để hỗ trợ Estevao, và chỉ cần giữ bóng vừa đủ để Estevao băng lên tiếp ứng rồi lọt vào vòng cấm dọn cỗ cho Enzo Fernandez.

Sau bàn đó, Delap có một pha bóng khác dạt ra cánh trái và lần này anh che bóng trước tận 3 cầu thủ West Ham và vẫn giữ được bóng, lẫn một pha anh bị áp sát sau lưng ở giữa sân nhưng vẫn giật gót cho Estevao, người phản ứng hơi chậm nên không lao tới nhận bóng kịp.

Estevao thoát xuống kiến tạo cho Enzo Fernandez sau khi Delap (đang ngã) làm tường thành công

Làm tường tốt khi có bóng, và tranh chấp tốt khi không có bóng, Delap quả thực là sự khác biệt trên hàng công Chelsea. Anh có thể sẽ không ghi quá nhiều bàn mùa này, nhưng chắc chắn hàng công Chelsea mạnh lên nhờ có anh.

💨 Dấu ấn của Estevao

Estevao thực sự rất hợp bóng đá châu Âu. Mặc dù được tán tụng về mặt kỹ thuật và thậm chí gọi là "Messinho" (Tiểu Messi), nhưng trước West Ham, cầu thủ người Brazil này chơi rất nhanh, ít chạm, không lạm dụng rê dắt. Nếu không thấy chắc, Estevao trả về khá nhanh cho đồng đội phía sau.

Estevao có nhiều lần vượt lên người kèm mình trong các pha chạy không bóng để có ưu thế di chuyển. Nói cách khác, Estevao mở tốc từ xa bên hành lang phải để xử lý nối bóng còn nguy hiểm hơn là cầm bóng đột phá. Nhưng cầu thủ 18 tuổi này cần sớm tăng cơ bắp để va chạm tốt hơn, bởi anh thất thế thường xuyên khi đấu những cầu thủ to con.

Reece James chọc khe cho Estevao ở phút 73, Estevao mở tốc khi nhận thấy Diouf không còn chú ý tới mình

Đáng lẽ có thể đặt lòng ngay, Estevao lại quyết định quặt Kilman để sút chân trái

Điều duy nhất Estevao lạm dụng là các pha giật gót ở giữa sân. Lần đầu của anh đã dẫn tới Lucas Paqueta ghi bàn cho West Ham, và gần cuối hiệp 1 Chelsea cũng mất bóng một cách không cần thiết ở gần vòng tròn vì Estevao giật gót về phía Delap. Ngoài ra Estevao cũng cần dứt khoát hơn khi dứt điểm, anh đã thoát xuống ở phút 73 và gần vào thế đối mặt thủ môn, nhưng không hiểu sao lại cố quặt qua Max Kilman.

🏹 Đa mũi nhọn

Xu hướng ngày nay của các đội là 2 tiền đạo biên có xu hướng cắt vào trong, còn bám biên sẽ là các hậu vệ biên được giao dâng lên tấn công. Do đó những cầu thủ như Pedro Neto trở thành "của lạ", bởi Neto dù chơi tấn công nhưng hay bám biên, sở trường của anh là các quả căng ngang & tạt bổng.

Joao Pedro đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1. Đây không phải lần duy nhất Joao Pedro tạo đột biến bằng không chiến trước West Ham, dù West Ham không thiếu cầu thủ không chiến giỏi

Với việc Chelsea có cả Delap và Joao Pedro, Neto bỗng trở nên cực kỳ lợi hại. Joao Pedro đã 2 lần làm nên bàn thắng trong trận này nhờ các pha đánh đầu (bàn gỡ hòa 1-1 và pha đánh đầu kiến tạo cho Chalobah). Chiều cao 1m82 và sức bật rất tốt khiến Pedro là một "số 10" khác lạ so với Palmer, rằng Pedro có cả khả năng không chiến lẫn xử lý kỹ thuật.

Wan-Bissaka ngoài kỹ năng xoạc ra thì vẫn là một cầu thủ kèm người không bóng tồi tệ, lần lượt để Pedro Neto rồi Enzo Fernandez băng cắt trước mặt mình để ghi bàn

Kết hợp với đó là việc cả Neto (như tình huống nâng tỷ số lên 2-1), Estevao lẫn Gittens đều rất chịu khó đột nhập cột xa để đón lõng các quả tạt, chưa kể Enzo Fernandez từ tuyến hai có thói quen mở tốc vào vòng cấm khi có đồng đội lọt được xuống biên. Phòng thủ trước Chelsea trở nên vô cùng khổ sở, bởi có tới 5 mũi chọn bên phía "The Blues" luôn sẵn sàng cho các pha dứt điểm.