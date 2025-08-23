Chelsea vùi dập West Ham không cần Palmer: Còn hàng công nào đáng sợ hơn của "The Blues"?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Chelsea vùi dập West Ham không cần Palmer: Còn hàng công nào đáng sợ hơn của "The Blues"?

Sự kiện: Chelsea West Ham United Premier League 2025-26

Mất Cole Palmer trước trận do chấn thương, nhưng Chelsea lại cho thấy vì sao họ đang có hàng tấn công đáng sợ bậc nhất Premier League.

   

Cole Palmer vắng mặt nhưng Chelsea giờ đã không còn dựa vào một cầu thủ. Như đã đề cập từ đầu mùa giải, hàng công của họ giờ không chỉ có nhiều lựa chọn, mà những lựa chọn đó đều mang tới những phẩm chất tương thích nhau. Không có Palmer, Chelsea vẫn thắng đậm West Ham 5-1 và thể hiện đầy đủ mọi phẩm chất đó.

Neto, Estevao, Delap, những cá nhân chơi rất ấn tượng trên hàng công Chelsea

Neto, Estevao, Delap, những cá nhân chơi rất ấn tượng trên hàng công Chelsea

🧱 "Bức tường" Delap

Delap chọn đúng trận đấu để tỏa sáng, bởi HLV Thomas Tuchel có mặt trên khán đài và có thể thấy rõ khả năng làm tường của anh tốt thế nào. Bàn thứ 3 của Chelsea là ví dụ tiêu biểu khi Delap đã dạt ra ngoài để hỗ trợ Estevao, và chỉ cần giữ bóng vừa đủ để Estevao băng lên tiếp ứng rồi lọt vào vòng cấm dọn cỗ cho Enzo Fernandez.

Sau bàn đó, Delap có một pha bóng khác dạt ra cánh trái và lần này anh che bóng trước tận 3 cầu thủ West Ham và vẫn giữ được bóng, lẫn một pha anh bị áp sát sau lưng ở giữa sân nhưng vẫn giật gót cho Estevao, người phản ứng hơi chậm nên không lao tới nhận bóng kịp. 

Estevao thoát xuống kiến tạo cho Enzo Fernandez sau khi Delap (đang ngã) làm tường thành công

Estevao thoát xuống kiến tạo cho Enzo Fernandez sau khi Delap (đang ngã) làm tường thành công

Làm tường tốt khi có bóng, và tranh chấp tốt khi không có bóng, Delap quả thực là sự khác biệt trên hàng công Chelsea. Anh có thể sẽ không ghi quá nhiều bàn mùa này, nhưng chắc chắn hàng công Chelsea mạnh lên nhờ có anh.

💨 Dấu ấn của Estevao

Estevao thực sự rất hợp bóng đá châu Âu. Mặc dù được tán tụng về mặt kỹ thuật và thậm chí gọi là "Messinho" (Tiểu Messi), nhưng trước West Ham, cầu thủ người Brazil này chơi rất nhanh, ít chạm, không lạm dụng rê dắt. Nếu không thấy chắc, Estevao trả về khá nhanh cho đồng đội phía sau.

Estevao có nhiều lần vượt lên người kèm mình trong các pha chạy không bóng để có ưu thế di chuyển. Nói cách khác, Estevao mở tốc từ xa bên hành lang phải để xử lý nối bóng còn nguy hiểm hơn là cầm bóng đột phá. Nhưng cầu thủ 18 tuổi này cần sớm tăng cơ bắp để va chạm tốt hơn, bởi anh thất thế thường xuyên khi đấu những cầu thủ to con.

Reece James chọc khe cho Estevao ở phút 73, Estevao mở tốc khi nhận thấy Diouf không còn chú ý tới mình

Reece James chọc khe cho Estevao ở phút 73, Estevao mở tốc khi nhận thấy Diouf không còn chú ý tới mình

Đáng lẽ có thể đặt lòng ngay, Estevao lại quyết định quặt Kilman để sút chân trái

Đáng lẽ có thể đặt lòng ngay, Estevao lại quyết định quặt Kilman để sút chân trái

Điều duy nhất Estevao lạm dụng là các pha giật gót ở giữa sân. Lần đầu của anh đã dẫn tới Lucas Paqueta ghi bàn cho West Ham, và gần cuối hiệp 1 Chelsea cũng mất bóng một cách không cần thiết ở gần vòng tròn vì Estevao giật gót về phía Delap. Ngoài ra Estevao cũng cần dứt khoát hơn khi dứt điểm, anh đã thoát xuống ở phút 73 và gần vào thế đối mặt thủ môn, nhưng không hiểu sao lại cố quặt qua Max Kilman.

🏹 Đa mũi nhọn

Xu hướng ngày nay của các đội là 2 tiền đạo biên có xu hướng cắt vào trong, còn bám biên sẽ là các hậu vệ biên được giao dâng lên tấn công. Do đó những cầu thủ như Pedro Neto trở thành "của lạ", bởi Neto dù chơi tấn công nhưng hay bám biên, sở trường của anh là các quả căng ngang & tạt bổng.

Joao Pedro đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1. Đây không phải lần duy nhất Joao Pedro tạo đột biến bằng không chiến trước West Ham, dù West Ham không thiếu cầu thủ không chiến giỏi

Joao Pedro đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1. Đây không phải lần duy nhất Joao Pedro tạo đột biến bằng không chiến trước West Ham, dù West Ham không thiếu cầu thủ không chiến giỏi

Với việc Chelsea có cả Delap và Joao Pedro, Neto bỗng trở nên cực kỳ lợi hại. Joao Pedro đã 2 lần làm nên bàn thắng trong trận này nhờ các pha đánh đầu (bàn gỡ hòa 1-1 và pha đánh đầu kiến tạo cho Chalobah). Chiều cao 1m82 và sức bật rất tốt khiến Pedro là một "số 10" khác lạ so với Palmer, rằng Pedro có cả khả năng không chiến lẫn xử lý kỹ thuật. 

Wan-Bissaka ngoài kỹ năng xoạc ra thì vẫn là một cầu thủ kèm người không bóng tồi tệ, lần lượt để Pedro Neto rồi Enzo Fernandez băng cắt trước mặt mình để ghi bàn

Wan-Bissaka ngoài kỹ năng xoạc ra thì vẫn là một cầu thủ kèm người không bóng tồi tệ, lần lượt để Pedro Neto rồi Enzo Fernandez băng cắt trước mặt mình để ghi bàn

Kết hợp với đó là việc cả Neto (như tình huống nâng tỷ số lên 2-1), Estevao lẫn Gittens đều rất chịu khó đột nhập cột xa để đón lõng các quả tạt, chưa kể Enzo Fernandez từ tuyến hai có thói quen mở tốc vào vòng cấm khi có đồng đội lọt được xuống biên. Phòng thủ trước Chelsea trở nên vô cùng khổ sở, bởi có tới 5 mũi chọn bên phía "The Blues" luôn sẵn sàng cho các pha dứt điểm.

8

Man City - Tottenham Hotspur 23.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 23/08
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá West Ham - Chelsea: Thế trận an bài (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá West Ham - Chelsea: Thế trận an bài (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Chelsea rất ung dung giữ tỷ số đậm của mình cho tới cuối trận và thậm chí vẫn có thêm cơ hội.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/08/2025 04:18 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chelsea Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN