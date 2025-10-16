Ngỡ ngàng Juventus tính cuỗm HLV Maresca, Chelsea mất tướng giữa dòng?

⚽ Juventus nhập cuộc – tín hiệu báo động từ London

Tương lai của HLV Enzo Maresca tại Chelsea đang trở thành đề tài nóng bỏng khi Juventus bày tỏ mong muốn đưa chiến lược gia người Ý trở lại Serie A. Cùng lúc đó, nội bộ đội bóng Tây London cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn.

HLV Maresca gặt hái thành công ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea

Maresca được bổ nhiệm vào mùa hè 2024 và từng mang đến làn gió mới tại Stamford Bridge. Ông giúp đội bóng cán đích thứ 4 Premier League, giành vé dự Champions League 2024/25, đồng thời vô địch Conference League và Club World Cup 2025.

Thế nhưng, niềm hứng khởi ban đầu đang nguội dần khi Chelsea khởi đầu chậm chạp ở mùa giải 2025/26, chỉ đứng thứ 7 sau 7 vòng đấu, kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm.

😤 Bất mãn vì chuyển nhượng – dấu hiệu rạn nứt đầu tiên

Theo TEAMtalk, Maresca bắt đầu mất kiên nhẫn khi CLB không đáp ứng yêu cầu chuyển nhượng trong mùa Hè vừa qua. Điều này khiến ông nghi ngờ khả năng cạnh tranh danh hiệu của đội bóng trong dài hạn.

Nhà báo Dean Jones của tờ TEAMtalk chia sẻ: “Đã có những lời xì xào về tương lai của Maresca tại Chelsea. Tôi nghĩ đây là một con đường hai chiều – không chỉ CLB lo lắng mà chính ông ấy cũng băn khoăn liệu đội hình hiện tại có đủ mạnh để chinh phục Premier League hay không”.

Juventus muốn đưa HLV Maresca và đội ngũ trợ lý của ông về Italia

👀 Juventus dõi theo – cơ hội “hồi hương” mở rộng

Nguồn tin của Dean Jones tiết lộ Juventus đang theo sát diễn biến tại London: “Juventus rất ngưỡng mộ Maresca và sẽ cân nhắc nghiêm túc khi cần một HLV mới. Dù HLV hiện tại của họ chưa bị đe dọa, tình hình có thể thay đổi nhanh nếu kết quả đi xuống”.

Maresca được đánh giá là hình mẫu HLV hiện đại:

- Thấu hiểu triết lý bóng đá Ý.

- Ảnh hưởng tư duy kiểm soát kiểu Pep Guardiola.

- Có khả năng phát triển cầu thủ trẻ.

Chính vì vậy, việc Juventus quan tâm hoàn toàn dễ hiểu, nhất là trong bối cảnh “Bà đầm già thành Turin” đang khát khao tìm người đưa đội bóng trở lại đỉnh cao Serie A.

🔵 Chelsea nỗ lực giữ chân nhưng tương lai vẫn mơ hồ

Jones nhận định thêm: “Chelsea cần sự ổn định lúc này, và họ chắc chắn sẽ cố gắng giữ Maresca. Tuy nhiên, việc ông ấy được nhiều đội bóng lớn quan tâm khiến mọi thứ trở nên phức tạp”.

HLV Maresca để lại dấu ấn ở Chelsea

Ở chiều ngược lại, Chelsea đang củng cố lực lượng. Theo tiết lộ nội bộ, CLB chuẩn bị gia hạn với Enzo Fernandez - ngôi sao quan trọng của đội để tránh anh chuyển sang Real Madrid, đồng thời xem xét mượn tiền đạo Ivan Toney vào tháng 1 nhằm tăng sức mạnh hàng công.

Dù chưa có rạn nứt rõ ràng, nhưng câu chuyện về Maresca đang mở ra một chương mới đầy kịch tính. Nếu Chelsea không đáp ứng được kỳ vọng, viễn cảnh chiến lược gia người Ý hồi hương dẫn dắt Juventus hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.