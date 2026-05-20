Southampton chính thức bị loại khỏi trận cầu 135 triệu bảng, đội cũ Carrick sáng cửa lên NHA

Mới đây, câu lạc bộ Southampton đã bị Hệ thống giải đấu chuyên nghiệp bóng đá Anh (EFL) loại khỏi trận chung kết play-off Championship - trận đấu định đoạt suất cuối cùng lên chơi ở Ngoại hạng Anh mùa tới. Đây là một trong những án phạt nghiêm khắc hiếm thấy trong lịch sử giải hạng Nhất Anh (Championship).

Southampton bị loại khỏi chung kết play-off thăng hạng và trừ 4 điểm ở mùa tới

Theo thông báo từ EFL, chiến thắng của Southampton trước Middlesbrough ở bán kết play-off bị hủy bỏ hoàn toàn sau khi CLB thừa nhận nhiều lần vi phạm hành vi quay lén các buổi tập của đối thủ mà không được phép. Trong số những đội bị theo dõi có chính Middlesbrough - đội mà Southampton đã đánh bại để giành quyền vào chung kết.

Ủy ban kỷ luật độc lập của ELF xác định, Southampton vi phạm các quy định của EFL về hành vi do thám sân tập. Ngoài việc bị loại khỏi cuộc đua thăng hạng mùa này, đội bóng còn bị trừ 4 điểm ở mùa giải Championship 2026/27 và nhận thêm hình thức khiển trách chính thức.

Dù vậy, Southampton vẫn có quyền kháng cáo quyết định của Ủy ban kỷ luật. Các bên liên quan đang khẩn trương xử lý những thủ tục pháp lý cuối cùng trước ngày 20/5.

Các cáo buộc ban đầu xuất hiện từ ngày 8/5. Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện thêm nhiều vi phạm liên quan đến các trận đấu với Oxford United, Ipswich Town và Middlesbrough trong mùa giải 2025/26.

Quyết định này khiến cục diện cuộc đua thăng hạng thay đổi hoàn toàn. Middlesbrough, đội trước đó đã bị loại, nay được khôi phục quyền tham dự play-off và sẽ gặp Hull City tại sân Wembley.

Trong phán quyết chính thức, EFL cho biết: “Hiệu lực của quyết định hôm nay là Middlesbrough được khôi phục quyền tham dự vòng play-off 2026 và sẽ tiến vào trận chung kết play-off gặp Hull City. Trận đấu vẫn diễn ra vào thứ Bảy ngày 23/5, giờ thi đấu sẽ được xác nhận sau".

Trận chung kết play-off Championship được xem là một trong những trận đấu giá trị nhất bóng đá thế giới, với số tiền ước tính ít nhất 135 triệu bảng (theo Goal) dành cho đội giành quyền thăng hạng Ngoại hạng Anh.

Về phía Middlesbrough, lần cuối cùng đội bóng này góp mặt tại Ngoại hạng Anh đã từ mùa giải 2016/17. Kể từ đó, họ có 3 lần tham dự vòng play-off thăng hạng (2018, 2023, 2026) nhưng đều dừng bước tại bán kết (nếu tính cả năm 2026). Mùa 2022/23, đội bóng được dẫn dắt bởi Michael Carrick - HLV đương nhiệm của MU.

Sau thông báo của EFL, Middlesbrough nhanh chóng đưa ra phản hồi chính thức trên mạng xã hội. CLB này viết: “Middlesbrough hoan nghênh kết quả của phiên điều trần từ Ủy ban kỷ luật hôm nay. Chúng tôi tin rằng điều này gửi đi thông điệp rõ ràng cho tương lai của bóng đá về tính liêm chính và cách hành xử trong thể thao.

Lúc này, toàn đội tập trung cho trận đấu với Hull City tại Wembley vào thứ Bảy. Thông tin vé dành cho người hâm mộ sẽ sớm được công bố".

EFL cho biết sẽ tiếp tục đưa ra thông báo mới liên quan đến trận chung kết giữa Middlesbrough và Hull City sau khi quá trình pháp lý hoàn tất.