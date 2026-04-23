Chelsea đại khủng hoảng: Sụp đổ vì thượng tầng, Rosenior chỉ là "dê tế thần"

Liam Rosenior chưa đủ tầm để vực dậy Chelsea và xứng đáng nhận trát sa thải. Tuy nhiên, nhà cầm quân này có thực sự là vấn đề của "The Blues"?

   

Chelsea đánh mất bản sắc

Chelsea đã chính thức sa thải HLV Liam Rosenior sau chuỗi 5 thất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, qua đó chấm dứt "mối lương duyên" kéo dài vỏn vẹn 107 ngày.  Trên thực tế, đây không phải kết cục bất ngờ, bởi ngay từ khi nhà cầm quân 41 tuổi được bổ nhiệm hồi tháng 1, dư luận nhiều lần cảnh báo đội chủ sân Stamford Bridge có thể mắc sai lầm.

Rosenior chỉ là "dê tế thần" cho sự yếu kém trong khâu quản lí của tập đoàn BlueCo, chủ sở hữu Chelsea

Tất nhiên, người hâm mộ Chelsea không hề cảm thấy hả hê khi viễn cảnh này trở thành sự thật. Thay vào đó là sự thất vọng và tức giận trước thành tích sa sút của đội bóng, cũng như thái độ và phong độ của nhiều cầu thủ đội 1.

Chelsea hiện tại không còn là đội bóng lỳ lợm, bản lĩnh quá khứ mà được mô tả như “phiên bản nhạt nhòa, một cái vỏ rỗng của một thế lực bóng đá lớn đầu thế kỷ 21”.

Rosenior có thực sự là vấn đề?

Cần phải khẳng định, Rosenior chưa đủ tầm để dẫn dắt Chelsea nhưng ông cũng không phải nguyên nhân cốt lõi của vấn đề.

Thống kê cho thấy trong thế kỷ 21, 5 trong số 6 HLV có thành tích kém nhất của Chelsea đều được bổ nhiệm dưới thời BlueCo (xem bảng cuối bài viết). Sau khi tiếp quản đội bóng từ Roman Abramovich năm 2022, Enzo Maresca là người đạt thành tích tốt nhất trong nhóm này với trung bình 1,74 điểm/trận, nhưng con số đó chỉ xếp thứ 12 trong số các HLV Chelsea trong 26 năm qua.

Những cái tên khác như Graham Potter (1,27 điểm/trận) hay chính Rosenior (1,31 điểm/trận) đều có thành tích không đáp ứng kỳ vọng. Điều này phản ánh sự thiếu định hướng và tầm nhìn rõ ràng từ ban lãnh đạo.

Rõ ràng, hệ thống vận hành của Chelsea dưới thời BlueCo đang tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng và tương lai gần của CLB là không mấy sáng sủa. Ngay cả khi tìm được HLV phù hợp, nhiều người cũng không thể làm việc lâu dài trong môi trường hiện tại.

Các trường hợp của Thomas Tuchel hay Mauricio Pochettino đều rời đi do không tìm được tiếng nói chung với ban lãnh đạo. Enzo Maresca cũng chia tay đội bóng vào đầu năm dù giành 2 danh hiệu, với lý do không được bổ sung lực lượng cần thiết.

Sụp đổ đến từ thượng tầng

Bất chấp chi tới 1,867 tỷ bảng dưới BlueCo, Chelsea vẫn bị đánh giá là mua sắm kém hiệu quả. Ngoại trừ Cole Palmer, được mua với giá 42,5 triệu bảng từ Man City, phần lớn các bản hợp đồng đều bị cho là “mua đắt”.

Quãng thời gian tại vị của các đời HLV trưởng Chelsea từ năm 2007

2 bản hợp đồng đắt giá Moises Caicedo và Enzo Fernandez, tiêu tốn tổng cộng 223 triệu bảng, cũng gây thất vọng khi chưa thể hiện tương xứng với mức giá. Trong khi đó, hàng công với Pedro Neto, Alejandro Garnacho và Jamie Gittens – tổng trị giá 145 triệu bảng – chỉ đóng góp 6 bàn và 10 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Chính sách chiêu mộ cầu thủ trẻ với hợp đồng dài hạn nhằm mục đích bán lại kiếm lời cũng chưa mang lại hiệu quả, và bị cho là đi ngược với cách vận hành thành công trước đây của Chelsea dưới thời Abramovich.

Đội bóng nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải bán đi các tài năng trẻ để cân đối tài chính, trong bối cảnh học viện Chelsea vẫn đang sản sinh ra nhiều cầu thủ triển vọng.

Không chỉ trên sân cỏ, khủng hoảng còn lan rộng ra khán đài khi người hâm mộ tổ chức biểu tình tại Stamford Bridge và bắt đầu quay lưng với HLV Rosenior.

Một thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo từng khẳng định với người hâm mộ rằng việc Chelsea đang xây dựng một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới là “quá rõ ràng”. Tuy nhiên, với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhiều người cho rằng điều “rõ ràng” nhất chính là sự thất bại của mô hình quản lý mà BlueCo theo đuổi suốt 5 năm qua.

Chuỗi thành tích bết bát, đặc biệt là thất bại 0-3 trước Brighton, đã khiến Chelsea quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior, dù ông mới chỉ...

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-23/04/2026 15:08 PM (GMT+7)
