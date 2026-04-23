MU nhắm mua Tchouameni giá 80 triệu euro, tham vọng thay thế được Casemiro

Tchouameni trở thành mục tiêu hàng đầu của Man United

Nhiệm vụ hàng đầu của đội ngũ tuyển trạch viên của Man United mùa hè là tìm người thay thế Casemiro. Với việc "Quỷ đỏ" sẽ gia hạn với Kobbie Mainoo, ban lãnh đạo sẽ hướng tới việc chiêu mộ cầu thủ có khả năng càn quét tốt. Bởi vậy, Aurelien Tchouameni đang trở thành mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford.

Hợp đồng của cầu thủ người Pháp với Real Madrid còn thời hạn tới năm 2028. Điều quan trọng là Tchouameni không nằm trong diện "không thể đụng tới" tại sân Bernabeu. Nguồn tin của Talksport, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha muốn thanh lọc tuyến giữa trong mùa hè này. Enzo Fernandez và Rodri là hai cái tên đứng đầu danh sách.

Vấn đề nằm ở chỗ cặp đôi này rất "đắt" và Real Madrid dự kiến phải bỏ ra khoảng 200 triệu euro cho 2 thương vụ này. Bởi vậy, họ cần phải bán một số cầu thủ trong đội hình hiện tại để cân bằng tài chính.

Nguồn tin cũng cho biết Real Madrid muốn nhận được khoảng 80-85 triệu euro cho Tchouameni. Trước đây, "Quỷ đỏ" từng bỏ ra 70 triệu euro (chưa kèm phụ phí) để chiêu mộ Casemiro từ chính "Kền kền trắng" nên lịch sử hoàn toàn có thể lặp lại.

Một điểm đáng chú ý khác là Tchouameni đang hạnh phúc cùng Real Madrid nhưng cũng sẵn sàng chuyển sang đội bóng mới nếu như có cơ hội.

Tchouameni có sánh được với Casemiro không?

Một câu hỏi được đặt ra là Tchouameni liệu có "mặc vừa chiếc áo" của Casemiro tại Man United hay không? Hãy cùng nhìn qua số liệu trong mùa giải này để nhìn rõ hơn vấn đề. Đầu tiên là khâu phòng ngự. Nên nhớ rằng Tchouameni trẻ hơn Casemiro tới 8 tuổi.

Cầu thủ người Brazil thi đấu 31 trận tại Ngoại hạng Anh, phá bóng 73 lần, đánh chặn 25 lần, tranh chấp tay đôi 310 lần trong đó thắng 158 lần, tranh chấp trên không thắng 50 lần, giải vây cho đội 62 lần.

Trong khi đó, Tchouameni thi đấu 29 trận La Liga, xoạc bóng 59 lần, đánh chặn 37 lần, tranh chấp tay đôi 222 lần trong đó thắng 150 lần, tranh chấp trên không 65 lần, giải vây 53 lần. Những con số này cho thấy Tchouameni có khả năng phòng ngự tốt chẳng kém gì so với Casemiro. Tất nhiên, Ngoại hạng Anh vẫn có sự khác biệt với La Liga.

Còn về mặt tấn công, Tchouameni rõ ràng là không bằng được so với Casemiro. Tiền vệ người Brazil có tới 8 bàn thắng và 2 kiến tạo, 32 đường chuyền mang tính quyết định. Trong khi đó, Tchouameni mới chỉ có 1 bàn, không lần kiến tạo và 23 đường chuyền mang tính quyết định.

Mặc dù tỉ lệ chuyền bóng chính xác của tiền vệ người Pháp tốt hơn hẳn (91,43% so với 80,9%) nhưng Tchouameni hướng tới việc chuyền an toàn nhiều hơn là mở ra cơ hội tấn công. Đó là điều tiền vệ này chưa bằng được so với Casemiro.