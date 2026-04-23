Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Real Oviedo vs Villarreal
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Huyền thoại MU chỉ trích gay gắt Chelsea, tố 2 sao “đâm sau lưng” Rosenior

Sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, Chelsea quyết định sa thải HLV Liam Rosenior. Cựu danh thủ Gary Neville lập tức lên tiếng, chỉ trích không chỉ kết quả thi đấu mà còn cách hành xử của cầu thủ và ban lãnh đạo đội bóng.

   

⚽ Cầu thủ bị tố "chơi xấu" HLV

Gary Neville đã không ngần ngại cáo buộc Marc Cucurella và Enzo Fernandez “chơi xấu” Liam Rosenior trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Theo ông, việc hai cầu thủ này công khai ca ngợi người tiền nhiệm Enzo Maresca là hành động không phù hợp, nhất là khi đội bóng thi đấu kém hiệu quả dưới thời Maresca trước đó.

“Kết quả không tốt thì HLV bị sa thải, điều đó là bình thường. Nhưng những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Cucurella và Fernandez lại công khai thể hiện tình cảm với HLV cũ trong lúc đội bóng đang khủng hoảng, điều đó chẳng khác nào ‘đâm sau lưng’”, Neville nhận định.

Rosenior, người ký hợp đồng 5 năm rưỡi sau khi rời Strasbourg (CLB cùng hệ thống sở hữu với Chelsea), chỉ giành 11 chiến thắng sau 23 trận. Thất bại 0-3 trước Brighton trở thành giọt nước tràn ly khiến ban lãnh đạo hành động.

🔥 Chính sách chuyển nhượng và quản lý bị đặt dấu hỏi

Không dừng lại ở cầu thủ, Neville còn chỉ trích mạnh mẽ ban lãnh đạo "The Blues" cùng các ông chủ như Todd Boehly và Clearlake Capital.

Ông cho rằng chiến lược ký hợp đồng dài hạn 6-8 năm cho cả HLV lẫn cầu thủ là “trò cười ngay từ đầu” và phản ánh sự thiếu định hướng rõ ràng. “Họ đang rối loạn. Bạn nhận những gì bạn xứng đáng trong bóng đá, và điều này phản ánh chính họ, không phải HLV”, Neville nói.

Theo cựu hậu vệ MU, Rosenior đáng lẽ nên được phát triển dần thay vì bị đẩy vào vị trí áp lực quá sớm. Dù thừa nhận sức hút của Chelsea là khó từ chối, Neville cho rằng nhà cầm quân trẻ giờ chỉ còn cách tiếp tục sự nghiệp và nhanh chóng vượt qua cú sốc này.

⏳ Quyết định sa thải gây bất ngờ

Neville tiết lộ ông không bất ngờ khi Rosenior rời ghế, nhưng thời điểm sa thải lại khiến ông ngạc nhiên. “Tôi nghĩ họ sẽ chờ đến hết mùa, nhất là sau khi trao hợp đồng dài hạn”, ông chia sẻ.

Trong thời gian tới, Calum McFarlane sẽ tạm quyền dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải. Tuy nhiên, Neville nhấn mạnh rằng trách nhiệm không chỉ thuộc về HLV.

“Đã đến lúc các ông chủ, giám đốc thể thao và cầu thủ phải nhìn lại vai trò của mình. Người hâm mộ có lý do để phẫn nộ”, ông nói thêm.

📉 Chelsea cần thêm kinh nghiệm để ổn định

Gary Neville cho rằng vấn đề cốt lõi của Chelsea nằm ở sự thiếu kinh nghiệm trong bộ máy vận hành. Từ dàn cầu thủ trẻ, các giám đốc thể thao cho đến nhóm sở hữu mới chỉ điều hành đội bóng 2-3 năm, tất cả đều chưa đủ bản lĩnh để đưa CLB vượt qua khủng hoảng.

“Chelsea có tài năng, nhưng họ cần kinh nghiệm ở đâu đó trong CLB”, Neville kết luận, như một lời cảnh báo cho tương lai đầy bất ổn của đội chủ sân Stamford Bridge.

23/04/2026 12:13 PM (GMT+7)
