Arsenal sụp đổ khó tin: 5 lý do khiến giấc mơ vô địch NHA lung lay

⚽ Guardiola vĩ đại - Man City tạo áp lực nghẹt thở

Tấm băng rôn “Hoảng loạn trên đường phố London” của CĐV Man City tại Etihad đã tóm gọn cục diện. Sau thất bại 1-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở vòng 33 NHA, Arsenal chỉ còn hơn 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Man City của Guardiola tăng tốc mạnh mẽ, đẩy Arsenal vào thế bám đuổi

Dù không phải phiên bản mạnh nhất, Man City vẫn thể hiện bản lĩnh đáng nể. Đoàn quân của Pep Guardiola đã vượt qua giai đoạn khó khăn để bùng nổ với 4 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ lớn như Arsenal, Liverpool và Chelsea.

Sự ổn định về đội hình, cùng khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt, giúp Man City trở thành cỗ máy chiến thắng đúng thời điểm. Ngược lại, Arsenal lại tỏ ra choáng ngợp trước sức ép.

🧠 Gánh nặng lịch sử - Áp lực vô hình đè nặng

Arsenal bước vào mùa giải 2025/26 với kỳ vọng khổng lồ. Sau hơn 1 tỷ bảng đầu tư dưới thời Mikel Arteta, việc giành danh hiệu không còn là mục tiêu, mà là yêu cầu bắt buộc.

Họ từng chỉ thua 3/49 trận trước tháng 3, nhưng cú sốc thua Man City ở chung kết Carabao Cup đã khiến mọi thứ thay đổi. Từ một đội bóng đầy tự tin, Arsenal bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Những lời tung hô quá mức, từ việc được xem là đội hình hay nhất lịch sử đến khả năng giành cú ăn bốn vô tình tạo thêm áp lực, khiến đội bóng trẻ này không thể đứng vững khi sóng gió ập đến.

🔋 Cạn kiệt thể lực - Hệ quả của lịch thi đấu và xoay tua

Chấn thương của Bukayo Saka, Jurrien Timber và Mikel Merino đến vào thời điểm nhạy cảm, khiến Arsenal suy yếu rõ rệt. Đặc biệt, Saka ngòi nổ quan trọng nhất vắng mặt đã làm giảm đáng kể sức tấn công.

Các trụ cột Arsenal xuống sức rõ rệt ở giai đoạn then chốt

Trong khi đó, Declan Rice và Martin Zubimendi có dấu hiệu quá tải. Tuyến giữa “buồng máy” của Arsenal không còn vận hành trơn tru như trước.

Arteta cho rằng lịch thi đấu khắc nghiệt là nguyên nhân, nhưng chính ông cũng bị chỉ trích vì không xoay tua hợp lý. Việc sử dụng liên tục các trụ cột khiến họ kiệt sức ở giai đoạn quyết định.

🛑 Thiếu thủ lĩnh - Khi ngôi sao không lên tiếng

Ở trận cầu quan trọng nhất mùa giải trước Man City, những cái tên được kỳ vọng lại gây thất vọng. Declan Rice chơi mờ nhạt, thua phần lớn các pha tranh chấp và mất bóng nhiều lần.

Martin Odegaard vẫn sáng tạo, nhưng lại không tạo dấu ấn quyết định. Trong khi đó, Gabriel Magalhaes mất kiểm soát trước Erling Haaland và suýt nhận thẻ đỏ.

Arsenal rõ ràng thiếu một thủ lĩnh thực sự - người có thể đứng ra gánh vác trách nhiệm khi đội bóng gặp khó. Chính điều này khiến họ liên tục hụt hơi ở những thời khắc then chốt.

😰 Năng lượng tiêu cực - Arteta và áp lực vô hình

Arteta đã làm rất tốt trong việc nâng tầm Arsenal, nhưng ông vẫn chưa chứng minh được khả năng đưa đội bóng vượt qua vạch đích.

Ba lần về nhì liên tiếp tạo áp lực lớn lên chiến lược gia người Tây Ban Nha. Sự căng thẳng của ông bên đường biên dường như lan sang cả đội bóng.

Dù được đầu tư mạnh mẽ, Arteta mới chỉ giành 1 FA Cup. Những quyết định gây tranh cãi như không sử dụng Viktor Gyokeres trong trận gặp Man City càng làm dấy lên nghi ngờ.

🔥 Cơ hội vẫn còn cho Arsenal

Dù mọi thứ đang trở nên tiêu cực, Arsenal vẫn chưa hết cơ hội. Họ còn 5 trận gặp các đội nửa dưới bảng xếp hạng - lịch thi đấu thuận lợi hơn Man City.

Arsenal vẫn còn cơ hội sửa sai ở chặng nước rút cuối mùa

Tại Champions League, “Pháo thủ” cũng đứng trước cơ hội vào chung kết khi đã từng đánh bại Atletico Madrid mùa này. Tuy nhiên, thách thức vẫn rất lớn. Những trận đấu căng thẳng phía trước sẽ tiếp tục bào mòn thể lực và tinh thần của đội bóng.

Arteta khẳng định “ngọn lửa vẫn cháy”, nhưng rõ ràng Arsenal đang cảm nhận sức nóng cực lớn. Và nếu không kịp thời vượt qua, một kịch bản sụp đổ đau đớn nữa hoàn toàn có thể xảy ra.