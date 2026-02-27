Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Huyền thoại Arsenal ví Gyokeres như Henry thời đỉnh cao, mảnh ghép đua vô địch

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal

Ray Parlour tin rằng Viktor Gyokeres chính là “mảnh ghép còn thiếu” để Arsenal chấm dứt cơn khát Premier League kéo dài hơn hai thập kỷ. Sau màn hủy diệt Tottenham, tiền đạo người Thụy Điển được ví như Thierry Henry thời đỉnh cao và có thể tạo nên khác biệt quyết định cho cuộc đua mùa này.

   

Gyokeres bùng nổ, tái hiện hình bóng Henry

Trong chiến thắng derby 4-1 trước Tottenham, Viktor Gyokeres đã có màn trình diễn khiến các khán đài Emirates bùng nổ. Cú đúp vào lưới Spurs không chỉ nâng tổng số bàn thắng của anh lên 15 bàn trên mọi đấu trường mùa này, mà còn cho thấy sự lột xác mạnh mẽ kể từ đầu năm 2026.

Gyokeres đang có phong độ cao

Gyokeres đang có phong độ cao

Tính riêng trong năm 2026, chân sút 27 tuổi đã ghi 8 bàn thắng, thành tích mà không nhiều tiền đạo tại Premier League có thể sánh kịp ở cùng giai đoạn. Sau quãng thời gian đầu thích nghi kể từ khi gia nhập Arsenal với mức phí 55 triệu bảng hè 2025, Gyokeres đang dần chứng minh vì sao anh được đặt nhiều kỳ vọng.

Chứng kiến màn trình diễn ấy, huyền thoại Arsenal Ray Parlour không ngần ngại so sánh: “Bàn thắng cuối cùng giống như phong độ đỉnh cao của Thierry Henry ngày xưa. Henry thường xuyên làm được điều đó. Vì vậy, nếu cậu ấy có thể duy trì phong độ này, đó sẽ là mắt xích còn thiếu, bởi vì đó có lẽ là điểm yếu nhất của Arsenal”.

“Mảnh ghép còn thiếu” cho tham vọng vô địch

Theo Parlour, điều khác biệt ở Gyokeres không chỉ nằm ở những pha dứt điểm lạnh lùng, mà còn ở lối chơi toàn diện và khả năng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Ông nhận xét: “Không chỉ những bàn thắng anh ấy ghi được, mà lối chơi toàn diện của anh ấy cũng tốt hơn rất nhiều. Anh ấy luôn có mặt ở những vị trí thuận lợi”.

Cựu danh thủ người Anh nhấn mạnh yếu tố ổn định, điều từng làm nên thương hiệu của Henry: “Bạn phải làm được điều đó tuần này qua tuần khác. Đó mới là điều khó khăn. Thierry rõ ràng đã làm được điều đó tuần này qua tuần khác. Và nếu Gyokeres có thể làm được điều đó, thì đó có thể là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong năm nay, chắc chắn rồi”.

Arsenal hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm. Trong bối cảnh hàng thủ và tuyến giữa đã vận hành trơn tru, một “số 9” bùng nổ và duy trì hiệu suất cao có thể chính là chìa khóa giúp “Pháo thủ” vượt qua giới hạn, tái lập ánh hào quang kể từ mùa 2003-04 huyền thoại.

Arteta và niềm tin không thể lay chuyển

Parlour thành viên của đội hình “Bất bại” mùa 2003-04, hiểu rõ giá trị của một chức vô địch nước Anh. Ông chia sẻ đầy cảm xúc: “Nếu bạn nói với tôi vào năm 2004 rằng chúng ta sẽ không vô địch giải đấu này trong khoảng 20 năm nữa, tôi sẽ nói ‘Không đời nào’. Vì vậy, điều đó cho thấy việc giành chức vô địch giải đấu này khó khăn và vất vả như thế nào”.

Arteta và niềm tin không thể lay chuyển

Arteta và niềm tin không thể lay chuyển

Giữa những đồn đoán về tương lai của HLV Mikel Arteta nếu Arsenal tiếp tục về nhì, Parlour thẳng thắn bảo vệ nhà cầm quân người Tây Ban Nha: “Tôi nghĩ việc sa thải anh ấy là điều điên rồ. Mọi người sẽ nói chúng ta cần phải thay đổi, nhưng thay đổi để làm gì? Đó mới là câu hỏi lớn. Ai có thể làm tốt công việc như Mikel Arteta? Tôi không biết”.

Trong bối cảnh nhiều ông lớn như MU, Tottenham hay Real Madrid có thể lao vào cuộc đua tìm HLV mới hè này, Arsenal được cho là muốn tránh mọi biến động. Và nếu Gyokeres tiếp tục thăng hoa như hình ảnh “Henry phiên bản 2026”, câu trả lời cho tham vọng vô địch có lẽ đã hiện rõ tại Emirates.

Theo Tiến Tài

Nguồn: [Link nguồn]

27/02/2026 02:12 AM (GMT+7)
