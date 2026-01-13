MU đạt thỏa thuận bổ nhiệm Carrick: "Ra ngõ gặp núi", đấu Pep ngày ra mắt

Man United đạt thỏa thuận với Micheal Carrick

Theo tin mới nhất từ Athletic, Man United đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc để bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền cho đến hết mùa giải. Thỏa thuận này, bao gồm cả đội ngũ trợ lý dự kiến của cựu tiền vệ, vẫn phụ thuộc vào việc hoàn tất các điều khoản hợp đồng, với thông báo chính thức dự kiến sẽ sớm được đưa ra.

Michael Carrick

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, trận đấu đầu tiên của Carrick trên cương vị HLV trưởng sẽ là cuộc đối đầu với đại kình địch Manchester City vào thứ Bảy tại Old Trafford. Theo như The Athletic đưa tin trước đó, Carrick đã vươn lên vị trí ứng viên hàng đầu cho vai trò này sau khi ông cùng cựu đồng đội Ole Gunnar Solskjaer có các cuộc trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo CLB.

Quy trình bổ nhiệm HLV tạm quyền được dẫn dắt bởi giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada. Quyết định cuối cùng cần có sự phê duyệt của đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazer, và sau khi vai trò tạm quyền được hoàn tất, sự chú ý sẽ chuyển sang việc tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài cho Ruben Amorim, người đã bị sa thải vào ngày 5/1.

Carrick và mối quan hệ gắn bó cùng Man United

Trước đây, Carrick từng dẫn dắt MU với vai trò HLV tạm quyền trong ba trận đấu sau khi Solskjaer bị sa thải vào mùa thu năm 2021, giành hai chiến thắng và một trận hòa. Ông rời CLB sau khi Ralf Rangnick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền cho đến hết mùa giải 2021-22, trước đó từng là thành viên ban huấn luyện dưới thời Jose Mourinho và Solskjaer ngay sau khi giải nghệ năm 2018.

Carrick được bổ nhiệm dẫn dắt Middlesbrough, đội bóng đang chơi tại Championship, vào tháng 10/2022, đưa họ từ vị trí thứ 21 khi ông tiếp quản lên thứ tư vào cuối mùa giải. Middlesbrough sau đó thua Coventry City ở bán kết play-off. Đội bóng này cán đích ở vị trí thứ tám mùa 2023-24, với Carrick được trao hợp đồng ba năm vào cuối mùa, trước khi xếp thứ 10 ở mùa 2024-25 và HLV người Anh bị sa thải khi mùa giải khép lại.

Trên cương vị cầu thủ, Carrick có 464 lần ra sân cho MU trong quãng thời gian 12 năm, giành năm chức vô địch Premier League và một Champions League. Trước đó, anh từng thi đấu cho West Ham United và Tottenham Hotspur.

Amorim bị MU sa thải sau 14 tháng tại vị, với cựu tiền vệ Darren Fletcher được đôn lên từ vị trí làm việc cùng đội U18 để tạm thời dẫn dắt đội một. MU hòa Burnley 2-2 vào thứ Tư và bị loại khỏi FA Cup ngay vòng ba sau thất bại 1-2 trước Brighton & Hove Albion vào Chủ nhật.

MU bước vào trận derby cuối tuần này trong bối cảnh đứng thứ bảy tại Premier League, kém Man City 11 điểm và năm bậc trên bảng xếp hạng.