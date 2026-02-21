Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Casemiro "đắt hàng" khi rời MU, đội Messi và Ronaldo chạy đua quyết liệt

Sự kiện: Premier League 2025-26 Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Manchester United

Casemiro đang có rất nhiều lựa chọn về bến đỗ tương lai sau khi thông báo chia tay MU vào cuối mùa giải.

   

Đội của Messi quan tâm tới Casemiro

Cách đây chưa lâu, Casemiro xác nhận chia tay MU khi hợp đồng đáo hạn vào cuối mùa giải 2025/26. Siêu sao người Brazil là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại sân Old Trafford, với mức đãi ngộ xấp xỉ 350.000 bảng/tuần. Động thái không gia hạn hợp đồng với Casemiro của ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” nằm trong kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ.

Inter Miami cạnh tranh với Al Nassr để chiêu mộ Casemiro

Inter Miami cạnh tranh với Al Nassr để chiêu mộ Casemiro

Theo nguồn tin từ Sun Sports, Casemiro vừa cùng vợ trải qua kỳ nghỉ ngắn ngày tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, chuyến đi này không chỉ mang tính thư giãn mà còn để anh khảo sát môi trường sống cũng như cân nhắc bến đỗ mới sau World Cup 2026.

Được biết, Inter Miami là một trong những đội bóng theo đuổi sát sao Casemiro. CLB do David Beckham đồng sở hữu đã đưa tiền vệ người Brazil vào danh sách ưu tiên cho nỗ lực gia cố tuyến giữa, sau khi Sergio Busquets tuyên bố giải nghệ năm ngoái.

Nếu cập bến đội bóng bang Florida, Casemiro sẽ có cơ hội sát cánh cùng Lionel Messi – người từng nhiều năm đối đầu anh khi còn khoác áo Barcelona và Real Madrid.

Casemiro "đắt hàng" sau khi rời MU

Ngoài Inter Miami, Casemiro còn nhận được sự quan tâm từ đội bóng cũ Porto và Sao Paulo – đội bóng anh gia nhập từ khi còn ở lứa tuổi thiếu niên và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Sao Paulo được cho là sẵn sàng đề nghị ngôi sao 33 tuổi bản hợp đồng 2 năm, kèm lựa chọn làm việc tại CLB sau khi giải nghệ.

Casemiro sẽ tái hợp Ronaldo hay sát cánh cùng Messi?

Casemiro sẽ tái hợp Ronaldo hay sát cánh cùng Messi?

Bên cạnh đó, các đội bóng Saudi Arabia cũng là lựa chọn đáng chú ý. Đặc biệt hơn, nếu chuyển tới Al Nassr, Casemiro có thể tái ngộ đồng đội cũ Cristiano Ronaldo.

Dù vậy, nếu gia nhập Inter Miami, Casemiro có thể trở thành cầu thủ thứ 28 từng sát cánh cùng Messi lẫn Ronaldo.

Theo chiều ngược lại, MU đang đẩy mạnh kế hoạch làm mới tuyến giữa, với các mục tiêu như Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton), Alex Scott (Bournemouth).

Những cầu thủ từng thi đấu cùng Messi và Ronaldo: Angel Di Maria, Sergio Ramos, Gerard Pique, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Carlos Tevez, Keylor Navas, Deco, Achraf Hakimi, Alejandro Garnacho, Lisandro Martinez, Vitinha, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Gabriel Heinze, Miralem Pjanic, Arthur Melo, Andre Gomes, Nelson Semedo, Francisco Trincao, Renato Sanches, Pablo Sarabia, Henrik Larsson, Martin Caceres, Ezequiel Garay, Fernando Gago, Gonzalo Martinez.
Casemiro càng chơi càng hay, MU liệu có nên giữ chân sao Brazil?
Casemiro càng chơi càng hay, MU liệu có nên giữ chân sao Brazil?

Nhiều người hâm mộ đang muốn MU "quay xe" với trường hợp của Casemiro.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

21/02/2026 17:50 PM (GMT+7)
