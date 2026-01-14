Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

MU chính thức công bố HLV tạm quyền Carrick, chuẩn bị cho derby Manchester

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Man City - MU, derby Manchester rực lửa

HLV Michael Carrick đã chính thức ra mắt và có những lời đầu tiên về cương vị HLV tạm quyền của MU.

   

HLV Michael Carrick đã chính thức được công bố là HLV tạm quyền của Manchester United cho tới hết mùa giải, sau khi MU sa thải Ruben Amorim. Carrick sẽ bắt đầu công việc với sự chuẩn bị cho trận derby Manchester (19h30, 17/1).

Tân HLV tạm quyền của MU, Michael Carrick

Tân HLV tạm quyền của MU, Michael Carrick

Carrick đã đá 464 trận cho MU và mang về 5 danh hiệu Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup, 1 Champions League, 1 Europa League và 1 FIFA Club World Cup. Ông đã từng tạm quyền đội bóng ở giữa mùa giải 2021/22, trước khi ra đi và dẫn dắt Middlesbrough trong 2 năm rưỡi.

Trong lễ ra mắt, Carrick nói: “Được gánh vác trách nhiệm dẫn dắt Manchester United là một vinh dự. Tôi biết cần những gì để thành công ở đây, trọng tâm của tôi bây giờ là giúp các cầu thủ đạt được những tiêu chuẩn mà chúng tôi kỳ vọng tại CLB tuyệt vời này, điều mà chúng tôi biết rằng nhóm cầu thủ này hoàn toàn có khả năng làm được”.

“Tôi đã làm việc với một số cầu thủ trước đây và đã tiếp tục theo dõi sát sao đội bóng trong những năm gần đây. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tài năng, sự cống hiến và khả năng thành công của các cầu thủ. Vẫn còn rất nhiều điều để phấn đấu trong mùa giải này, chúng tôi sẵn sàng mang đến cho người hâm mộ những màn trình diễn xứng đáng với sự lòng trung thành & sự ủng hộ của họ”.

Carrick sẽ có một dàn trợ lý bao gồm cựu trung vệ Jonny Evans, cựu trợ lý HLV ĐT Anh Steve Holland, cựu trung vệ Jonathan Woodgate đã làm trợ lý cho Carrick tại Middlesbrough, HLV thủ môn Craig Mawson và Travis Binnion, HLV được đưa lên từ đội U21. Trong khi đó Darren Fletcher đã từ chối vào ban huấn luyện và sẽ quay lại làm việc ở đội U18 MU.

Mặc dù chưa nói gì về ý định tại MU, nhiều khả năng Carrick sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Đây là sơ đồ “tủ” của ông tại Middlesbrough, và khi cần thay đổi Carrick thường sẽ đổi sang 4-4-2.

