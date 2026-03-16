Carrick giúp MU bay cao: Roy Keane vẫn phản đối làm HLV chính thức

Roy Keane phản đối Carrick lên làm HLV chính thức

Man United đang tràn đầy cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau. Ở thời điểm giải đấu chỉ còn 8 vòng nữa là kết thúc, "Quỷ đỏ" đang xếp thứ 3 và hơn 3 điểm so với đội xếp liền sau. Đó là điều ít người nghĩ tới nhất, đặc biệt là thời điểm tháng 10 và 11, khi Ruben Amorim đang tại vị.

Roy Keane có ý kiến ngược chiều với đám đông về Carrick

Nếu MU thành công trong việc giành vé dự cúp C1, Michael Carrick chắc chắn có công lớn nhất. Bởi vậy, nhiều người bắt đầu lên tiếng cho rằng ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford nên trao bản hợp đồng dài hạn cho ông thầy người Anh sau khi mùa giải kết thúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với ý tưởng đó.

Sau Paul Scholes, tới lượt Roy Keane bày tỏ quan điểm Carrick chưa phù hợp làm HLV chính thức của Man United. Không gắt gỏng như những lúc chê bai người đồng đội cũ, cựu thủ quân của "Quỷ đỏ" đưa ra những lý lẽ khá thuyết phục.

Lý lẽ khá thuyết phục

"Tôi không nghĩ Carrick là người phù hợp, vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác cho Man United. Kể từ khi nắm quyền, cậu ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Tôi phải ngả mũ vì những gì Carrick đã làm. Cậu ấy đã làm tốt nhất có thể. Nếu như ba tháng trước mà có ai nhắc đến Carrick là HLV tiếp theo của United, bạn sẽ bị cho là điên. Chúng ta thậm chí còn không coi cậu ấy là một phương án.

Thế nhưng, cậu ấy làm tốt là bởi chưa phải đối mặt với khó khăn nào. Carrick thường có một tuần chuẩn bị cho các trận đấu. Nhưng câu chuyện khi trở thành HLV chính thức sẽ rất khác. Man United sẽ phỏng vấn những người khác bởi Carrick không phải là lựa chọn tốt nhất".

Khi được hỏi tại sao lại xem nhẹ Carrick trong câu chuyện này, Roy Keane cũng không ngại giải thích tường tận. "Để dẫn dắt Man United chinh chiến tại các đấu trường, bạn cần một HLV trưởng giàu kinh nghiệm nhất là những trận đấu tại châu Âu. Đó là điều Carrick không có. Sẽ tới thời điểm Carrick làm được điều đó nhưng hiện tại, cậu ấy không phù hợp.

Bạn hãy nhớ rằng với cùng nhóm cầu thủ này, MU từng xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng. Năm nay, họ đứng thứ ba khiến nhiều người vui mừng nhưng tôi không phải là một trong số đó. Tôi không lạc quan đến vậy. Nếu ai đó nghĩ Carrick là lựa chọn tốt nhất, đó là bởi vậy họ chưa ngẩng mặt lên nhìn những ứng viên khác".

Ai là ứng viên thích hợp?

Khi được hỏi về các ứng viên sáng giá, Roy Keane cho rằng Thomas Tuchel phù hợp nhất nhưng bản hợp đồng tới năm 2028 với LĐBĐ Anh khiến câu chuyện ấy khó xảy ra. Bởi vậy, cựu thủ quân của MU lựa chọn Diego Simeone hoặc Luis Enrique.

"Câu chuyện này giống như khi bạn chọn tiền vệ ấy. Bạn sẽ lựa chọn người nhiều kinh nghiệm hơn là chọn anh chàng được cho mượn 6 tháng trước. Trách nhiệm của ban lãnh đạo của Man United là tìm được người giỏi nhất cho vị trí này.

Đơn giản thôi, lấy ví dụ Carrick là HLV trưởng thật, cậu ta sẽ phải đối mặt với việc tìm người thay Casemiro và quyết định giữ Maguire lại hay không. Bầu không khí lúc đó sẽ rất khác. Bạn không thể tỏ vẻ thân thiện được và buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn. Tôi không tin Carrick có thể làm được điều đó. Cậu ta không có uy của một HLV.

Tôi từng chơi dưới thời Brian Clough và Alex Ferguson, họ là những người phát ra cái uy khiến cầu thủ phải sợ hãi. Carlo Ancelotti lại thuyết phục người khác bằng những danh hiệu cũng như cách ứng xử lịch thiệp. Carrick không thể làm điều đó bởi cậu ta chưa có gì trong tay. Liệu các cầu thủ có tôn trọng cậu ta hay không? Đó là câu hỏi cần được giải đáp.

Cần phải nói rõ ràng tôi không bảo Carrick không đủ kinh nghiệm để dẫn dắt Man United. Cậu ấy đang có một đội ngũ giỏi trong tay. Cậu ấy đã chứng minh được rằng có thể giúp MU thắng vài trận liên tiếp nhưng để đua vô địch là hơi khó. Nếu Carrick trở thành HLV trưởng, tôi không nghĩ MU có khả năng vô địch Ngoại hạng Anh trong 2-3 năm tới".