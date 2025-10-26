Liverpool nhắm toàn "hàng xịn" thay Salah, giá ít nhất 75 triệu bảng

Đã đến lúc phải thay thế Salah

Mohamed Salah luôn là điểm tựa trên hàng công của Liverpool trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, phong độ của tiền đạo người Ai Cập "xuống dốc không phanh" trong giai đoạn đầu của mùa giải 2025. Có vẻ như tuổi tác cùng với việc không phù hợp chiến thuật của HLV Arne Slot khiến Salah gặp khó.

Salah đang "lạc lối" trong đội hình của Liverpool

Nhiều ý kiến cho rằng ông thầy người Hà Lan cần phải đẩy số 11 lên ghế dự bị trong thời gian tới. Đây cũng là vấn đề đau đầu với Arne Slot bởi chưa có cầu thủ thay thế xứng đáng. Federico Chiesa có thể đá ở vị trí đó, nhưng tiền sử chấn thương của tiền vệ người Italia là vấn đề không hề nhỏ.

Rio Ngumoha còn quá trẻ để gánh vác trọng trách. Nên nhớ rằng với những gì Salah đã làm được, cầu thủ này đang là tượng đài sống tại sân Anfield.

Liverpool ngắm ngôi sao hàng đầu của Bournemouth

Tất nhiên, Liverpool cũng không muốn kéo dài tình trạng này lâu. Theo báo chí Anh, "The Kop" đã bắt đầu liên hệ để tìm tiền đạo cánh phải mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Cái tên đầu tiên được nhắc tới là Antoine Semenyo của Bournemouth.

Michael Olise (trái) và Antoine Semenyo (phải)

Cầu thủ người Ghana vẫn đang giữ được phong độ từ mùa giải trước và là đầu tàu trên hàng công của Bournemouth ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do hợp đồng vẫn còn thời hạn tới năm 2030 nên Bournemouth không có ý định vội vã bán Semenyo.

Thậm chí còn có nguồn tin cho rằng đội chủ sân Vitality sẽ không nghe lời đề nghị nào liên quan đến cầu thủ người Ghana trong tháng Một. Trong trường hợp Liverpool thuyết phục được Bournemouth đàm phán, mức giá dự kiến sẽ không thấp hơn 75 triệu bảng.

Michael Olise cũng lọt vào tầm ngắm

Ngoài ra, nguồn tin cho biết đội chủ sân Anfield cũng nhắm tới Michael Olise. Tiền vệ người Pháp đang chơi ngày càng hay trong màu áo Bayern Munich. Mùa trước, cầu thủ này ghi được 20 bàn và được HLV Deschamps gọi lên ĐTQG.

Hiện tại, hợp đồng của Olise với Bayern Munich còn thời hạn tới năm 2029 và không có điều khoản phí phá vỡ hợp đồng. Điều này đồng nghĩa với việc Liverpool phải đưa ra mức giá "trên trời" để thuyết phục đội bóng xứ Bavaria. Nhiều khả năng, con số 75 triệu bảng (giống như vụ Semenyo) vẫn chưa làm Bayern Munich hài lòng.

Đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi nhưng cũng cực kỳ khó xảy ra. Rõ ràng, việc tìm người thay thế cho Mohamed Salah không phải là điều đơn giản vào lúc này.