Liverpool nhắm toàn "hàng xịn" thay Salah, giá ít nhất 75 triệu bảng

Sông Lam Nghệ An vs Đông Á Thanh Hóa 26/10/25 - Trực tiếp
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
0
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
1
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 26/10/25 - Trực tiếp
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
2
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
Wolverhampton Wanderers vs Burnley
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Crystal Palace
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bayer Leverkusen vs Freiburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Everton vs Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Lazio vs Juventus
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

Liverpool nhắm toàn "hàng xịn" thay Salah, giá ít nhất 75 triệu bảng

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool

Liverpool đang vội vã tìm người thay thế Mohamed Salah và đó đều là những cầu thủ đắt giá ở thời điểm hiện tại.

   

Đã đến lúc phải thay thế Salah

Mohamed Salah luôn là điểm tựa trên hàng công của Liverpool trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, phong độ của tiền đạo người Ai Cập "xuống dốc không phanh" trong giai đoạn đầu của mùa giải 2025. Có vẻ như tuổi tác cùng với việc không phù hợp chiến thuật của HLV Arne Slot khiến Salah gặp khó.

Salah đang "lạc lối" trong đội hình của Liverpool

Salah đang "lạc lối" trong đội hình của Liverpool

Nhiều ý kiến cho rằng ông thầy người Hà Lan cần phải đẩy số 11 lên ghế dự bị trong thời gian tới. Đây cũng là vấn đề đau đầu với Arne Slot bởi chưa có cầu thủ thay thế xứng đáng. Federico Chiesa có thể đá ở vị trí đó, nhưng tiền sử chấn thương của tiền vệ người Italia là vấn đề không hề nhỏ.

Rio Ngumoha còn quá trẻ để gánh vác trọng trách. Nên nhớ rằng với những gì Salah đã làm được, cầu thủ này đang là tượng đài sống tại sân Anfield.

Liverpool ngắm ngôi sao hàng đầu của Bournemouth

Tất nhiên, Liverpool cũng không muốn kéo dài tình trạng này lâu. Theo báo chí Anh, "The Kop" đã bắt đầu liên hệ để tìm tiền đạo cánh phải mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Cái tên đầu tiên được nhắc tới là Antoine Semenyo của Bournemouth.

Michael Olise (trái) và Antoine Semenyo (phải)

Michael Olise (trái) và Antoine Semenyo (phải)

Cầu thủ người Ghana vẫn đang giữ được phong độ từ mùa giải trước và là đầu tàu trên hàng công của Bournemouth ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do hợp đồng vẫn còn thời hạn tới năm 2030 nên Bournemouth không có ý định vội vã bán Semenyo.

Thậm chí còn có nguồn tin cho rằng đội chủ sân Vitality sẽ không nghe lời đề nghị nào liên quan đến cầu thủ người Ghana trong tháng Một. Trong trường hợp Liverpool thuyết phục được Bournemouth đàm phán, mức giá dự kiến sẽ không thấp hơn 75 triệu bảng.

Michael Olise cũng lọt vào tầm ngắm

Ngoài ra, nguồn tin cho biết đội chủ sân Anfield cũng nhắm tới Michael Olise. Tiền vệ người Pháp đang chơi ngày càng hay trong màu áo Bayern Munich. Mùa trước, cầu thủ này ghi được 20 bàn và được HLV Deschamps gọi lên ĐTQG.

Hiện tại, hợp đồng của Olise với Bayern Munich còn thời hạn tới năm 2029 và không có điều khoản phí phá vỡ hợp đồng. Điều này đồng nghĩa với việc Liverpool phải đưa ra mức giá "trên trời" để thuyết phục đội bóng xứ Bavaria. Nhiều khả năng, con số 75 triệu bảng (giống như vụ Semenyo) vẫn chưa làm Bayern Munich hài lòng. 

Đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi nhưng cũng cực kỳ khó xảy ra. Rõ ràng, việc tìm người thay thế cho Mohamed Salah không phải là điều đơn giản vào lúc này.

MU nhắm sao 43 triệu bảng thay Casemiro, Liverpool họp riêng không có HLV Slot (Clip tin nóng)
MU nhắm sao 43 triệu bảng thay Casemiro, Liverpool họp riêng không có HLV Slot (Clip tin nóng)

MU đã xác định được cái tên có khả năng mang lại sự cân bằng cần thiết cho tuyến giữa, và các tin tức đáng chú ý khác.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/10/2025 18:06 PM (GMT+7)
