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CAHN vào bảng 'tử thần' tại Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội

Lá phiếu bốc thăm đưa đương kim vô địch V-League CAHN vào bảng đấu khó tại Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27.

Theo kết quả bốc thăm, CLB CAHN - nhà vô địch V-League 2025/26, vào bảng B cùng các đội Port FC (Á quân Thai League 1), Johor Darul (ĐKVĐ Malaysia), Lion City (ĐKVĐ Singapore), Svay Rieng (ĐKVĐ Campuchia), Persib Bandung (ĐKVĐ Indonesia) và đội thắng ở trận play-off 2. Đây được đánh giá là một bảng đấu rất khó khăn với thầy trò HLV Polking.

Trong khi bảng A gồm ĐKVĐ Thai League và Cúp CLB Đông Nam Á mùa giải 2025/26 - CLB Buriram, cùng các đội bóng Ratchaburi, Kuching City, Tampines Rovers, nhà vô địch Cúp Quốc gia Việt Nam (chưa xác định), Borneo FC và đội thắng ở trận play-off 1.

CAHN rơi vào bảng đấu khó. Ảnh: S.N

CAHN rơi vào bảng đấu khó. Ảnh: S.N

Theo lịch thi đấu, trận lượt đi vòng play-off diễn ra vào ngày 8/8 và trận lượt về diễn ra sau đó một tuần. Vòng bảng Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27 dự kiến khởi tranh trong tháng 8. Bốn đội đứng đầu mỗi bảng tiến vào vòng tứ kết.

Giải đấu năm nay quy tụ 14 nhà vô địch quốc gia và các đội giành Cúp Quốc gia trong khu vực. Trước đó, Buriram United FC là đội đăng quang ở mùa giải 2025/26 sau chiến thắng thuyết phục với tổng tỷ số 3-1 trước Selangor FC (Malaysia) ở trận chung kết.

CAHN vào bảng &#39;tử thần&#39; tại Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27 - 2

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Theo Đại Nam ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/06/2026 12:45 PM (GMT+7)
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