Phóng viên: Xin chào HLV Polking. Vị huấn luyện viên nào mà ông yêu thích và kỳ vọng nhất tại giải đấu FIFA World Cup lần này là gì?

HLV Mano Polking: Không ai khác ngoài Carlo Ancelotti, HLV tuyển Brazil. Ông ấy là một huyền thoại của bóng đá thế giới. Ancelotti là một nhà cầm quân đầy kinh nghiệm. Ông ấy biết cách kiểm soát bầu không khí trong phòng thay đồ và duy trì rất tốt tinh thần của các học trò. Ancelotti cũng có khả năng phối hợp tất cả các cầu thủ trong đội để tạo nên một đội hình phối hợp ăn ý, đồng điệu.

HLV Mano Polking mang trong mình hai dòng màu Brazil và Đức

PV: Nếu đội bóng quê hương ông - Brazil vào chung kết, ông muốn họ gặp đối thủ nào?

HLV Mano Polking: Đó chắc chắn sẽ là Argentina. Có nhiều cặp chung kết hấp dẫn nhưng không ai yêu bóng đá mà không muốn chứng kiến trận chung kết World Cup trong mơ giữa Brazil và Argentina.

PV: Sơ đồ chiến thuật yêu thích của ông tại World Cup là gì?

HLV Mano Polking: Tôi thích sơ đồ 4-2-3-1 vì nó mang lại sự cân bằng giữa tính chắc chắn và khả năng linh hoạt khi tấn công. Cả Brazil và Đức đều có thể sẽ chơi tốt với sơ đồ chiến thuật này với rất nhiều cầu thủ đa năng và chất lượng.

PV: Giả sử trận chung kết World Cup 2026 là cuộc đụng độ giữa Đức và Brazil, ông sẽ cổ vũ cho đội bóng nào?

HLV Mano Polking: Dù tôi biết rất rõ rằng con trai tôi sẽ vô cùng thất vọng với quyết định mà tôi sắp nói ra, nhưng tôi vẫn sẽ đứng về phía Brazil (cười). Dòng máu Brazil trong mình luôn nhắc nhở tôi về cội nguồn và tình yêu vô điều kiện dành cho Selecao.

PV: Để thưởng thức chung kết World Cup 2026, ông sẽ mời người đặc biệt nào cùng xem?

HLV Mano Polking: Tôi sẽ mời bạn bè của mình cùng hai HLV Pep Guardiola và Jurgen Klopp. Đó nhất định sẽ là một buổi tuyệt vời để cùng thưởng thức bóng đá và thảo luận về trận đấu đang diễn ra trên màn hình.

PV: Xin cảm ơn ông. Chúc ông có một kỳ nghỉ tuyệt vời và tận hưởng những trận bóng đá hấp dẫn tại World Cup 2026!