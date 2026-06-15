HLV Kim Sang Sik "trao quà" cho Quang Hải, Công an Hà Nội thắng lớn ở V-League Awards

Chỉ ít ngày trước khi đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik đã có màn hội ngộ đầy ý nghĩa với Nguyễn Quang Hải tại lễ trao giải V-League Awards 2026. Và món quà mà chiến lược gia người Hàn Quốc dành cho cậu học trò đặc biệt chính là danh hiệu cao quý nhất dành cho một cầu thủ ở V-League.

Thầy Kim trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2025/26" cho Nguyễn Quang Hải. Ảnh BTC

Chiều 15/6, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phối hợp cùng FPT Play tổ chức lễ trao giải V-League Awards 2026 nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất của mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/26.

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đồng thời nhìn lại một mùa giải sôi động với 340 trận đấu trên khắp các sân cỏ cả nước.

Khoảnh khắc đặc biệt của Quang Hải và thầy Kim

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của buổi lễ là khoảnh khắc HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik bước lên sân khấu trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2025/26" cho Nguyễn Quang Hải.

Chỉ khoảng một tuần nữa, hai người sẽ tái ngộ trên sân tập đội tuyển quốc gia trong đợt chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Nhưng ở V-League Awards, Kim Sang Sik xuất hiện với vai trò người trao vinh quang cho học trò xuất sắc nhất mùa giải.

Sau chức vô địch cùng Công an Hà Nội, Quang Hải tiếp tục khép lại mùa bóng đáng nhớ bằng danh hiệu cá nhân danh giá nhất. Đội trưởng đội bóng ngành công an ra sân trên mọi đấu trường, từ V-League, Cúp Quốc gia đến AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship, thi đấu tổng cộng 34 trận và ghi 5 bàn thắng.

Không chỉ đóng góp chuyên môn, Quang Hải còn là thủ lĩnh tinh thần trong hành trình giúp Công an Hà Nội giành chức vô địch.

Nhận giải thưởng, tiền vệ sinh năm 1997 cũng gửi gắm thông điệp tới các cầu thủ trẻ: "Mỗi sáng mở mắt ra là phải nhận thức rằng bản thân luôn phải tập luyện và noi theo những tấm gương đi trước, không ngừng học hỏi để khiến bản thân trở nên tốt hơn".

Công an Hà Nội thâu tóm nhiều hạng mục tại buổi lễ

Công an Hà Nội áp đảo mọi hạng mục

Nếu có một đội bóng chiến thắng tuyệt đối tại V-League Awards 2026, đó chắc chắn là Công an Hà Nội FC.

Nhà vô địch V-League 2025/26 gần như "càn quét" các hạng mục quan trọng nhất. Ngoài danh hiệu của Quang Hải, đội bóng Thủ đô còn sở hữu HLV xuất sắc nhất mùa giải thuộc về Alexandre Polking.

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao trẻ sáng giá nhất bóng đá Việt Nam khi giành danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League". Chân sút sinh năm 2004 đã có màn bứt phá ngoạn mục ở giai đoạn lượt về, ghi 10 bàn thắng và trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hành trình đăng quang của đội nhà.

Trên hàng công, Alan Grafite bảo vệ thành công danh hiệu "Vua phá lưới" với 14 pha lập công.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu được vinh danh ở hạng mục "Bàn thắng đẹp nhất mùa giải" nhờ siêu phẩm sút xa tung lưới Thanh Hóa từ trận đấu bù vòng 10. Bàn thắng ấy không chỉ mang giá trị chuyên môn mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của hậu vệ tuyển Việt Nam sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Đáng chú ý, Công an Hà Nội đóng góp tới 5 cái tên trong Đội hình tiêu biểu mùa giải gồm thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng bộ đôi tấn công Nguyễn Đình Bắc và Alan Grafite.

Đình Bắc tiếp tục là cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2025/26. Nguồn ảnh: Công an Hà Nội

Dấu ấn của mùa giải lịch sử

Bên cạnh các danh hiệu dành cho Công an Hà Nội, V-League Awards 2026 cũng tôn vinh nhiều cá nhân và tập thể xuất sắc khác.

CLB Hà Nội giành Giải phong cách, trong khi Sông Lam Nghệ An được ghi nhận là đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhất mùa giải.

Ở Giải hạng Nhất Quốc gia, Trường Tươi Đồng Nai là nhà vô địch. Tiền vệ Trần Minh Vương giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, còn HLV Nguyễn Việt Thắng được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất mùa.

Ban tổ chức cũng vinh danh các trọng tài, trợ lý trọng tài và giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ghi nhận những đóng góp quan trọng cho một mùa giải vận hành ổn định và ngày càng chuyên nghiệp.

Khép lại buổi lễ tại Hà Nội, hình ảnh Quang Hải nhận danh hiệu từ tay HLV Kim Sang Sik như một biểu tượng đẹp cho bóng đá Việt Nam hiện tại: những ngôi sao xuất sắc nhất của giải quốc nội đang sẵn sàng hướng đến mục tiêu mới cùng đội tuyển quốc gia.

Sau một mùa giải đại thành công của Công an Hà Nội, những cái tên như Quang Hải, Đình Bắc hay Văn Hậu sẽ tiếp tục mang theo kỳ vọng của người hâm mộ khi khoác lên mình màu áo đỏ của tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao giải V-League Awards 2025/26

Đội hình tiêu biểu của giải Hạng Nhất Việt Nam 2025/26

Các cầu thủ và đại diện CLB có cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu V-League 2025/26

Các "Vua áo đen" được vinh danh

Hoàng Anh nhận danh hiệu cao quý cho cầu thủ trẻ của Hạng Nhất Việt Nam