Theo kết quả phân cặp của AFC, đại diện bóng đá Việt Nam sẽ làm khách trên sân Hindmarsh tại thành phố Adelaide vào ngày 11-8-2026. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quyết định với cả hai đội, bởi chỉ đội chiến thắng mới giành quyền bước vào vòng bảng AFC Champions League Elite (cúp C1 châu Á), trong khi đội thua sẽ phải xuống chơi tại AFC Champions League Two (cúp C2 châu Á).

CLB Công an Hà Nội gặp đối thủ nặng ký ở AFC Champions League Elite

Việc phải thi đấu trên sân khách khiến thử thách dành cho CLB Công an Hà Nội càng trở nên khó khăn hơn. Adelaide United được hưởng lợi thế sân nhà nhờ xếp hạng CLB châu Á cao hơn đại diện Việt Nam.

Adelaide là đội bóng giàu truyền thống của Australia, từng lọt vào chung kết AFC Champions League năm 2008 và nhiều năm liên tiếp góp mặt ở nhóm đầu A-League.

​Mùa giải vừa qua, Adelaide giành ngôi á quân A-League và tiếp tục cho thấy sự ổn định dưới thời HLV Airton Andrioli. Đại diện Australia nổi bật với lối chơi giàu tốc độ, pressing cường độ cao và nền tảng thể lực rất mạnh - điều vốn luôn là thách thức lớn với các CLB Đông Nam Á khi bước ra sân chơi châu lục.

​Đội hình Adelaide United sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Trong đó, tiền đạo Luka Jovanovic là cái tên nổi bật nhất sau mùa giải bùng nổ với 11 bàn thắng tại A-League 2025/26.

Dẫu vậy, CLB Công an Hà Nội cũng đầy tự tin sau mùa giải thống trị V-League. Đội bóng của HLV Mano Polking không chỉ vô địch sớm trước 3 vòng đấu mà còn đang hướng tới mục tiêu phá kỷ lục điểm số lịch sử của giải đấu.

​Đội bóng ngành Công an được kỳ vọng sẽ mang tới hình ảnh tích cực với lối chơi hiện đại, giàu năng lượng và tinh thần kiên cường. Trong quá khứ, các đội tuyển bóng đá Việt Nam thường không ngại khi đối đầu với các đội Australia cùng cấp độ. Và CLB Công an Hà Nội hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ ngay trên sân khách ở trận đấu quan trọng vào tháng 8 tới.

