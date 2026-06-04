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Alan Grafite: "Sát thủ" của Công an Hà Nội tiến gần cú đúp danh hiệu Vua phá lưới V-League

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Công an Hà Nội

(NLĐO) - LPBank V-League 2025-2026 còn một vòng đấu nữa khép lại và cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới gần như ngã ngũ khi Alan Grafite dẫn đầu với 16 bàn thắng.

Alan Grafite: "Sát thủ" của Công an Hà Nội tiến gần cú đúp danh hiệu Vua phá lưới V-League - 1

Trên đỉnh danh sách ghi nhiều bàn thắng ở V-League mùa này là tiền đạo người Brazil Alan Sebastiao Alexandre (Alan Grafite) với 16 pha lập công, bỏ xa nhóm bám đuổi tới 5 bàn thắng. Nếu không có bất ngờ cực lớn ở vòng cuối, chân sút thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội sẽ lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu cá nhân danh giá nhất V-League.

Từ bản hợp đồng ít tên tuổi đến "cỗ máy ghi bàn"

Sinh năm 1998 tại Brazil, Alan không phải mẫu ngoại binh được chú ý ngay từ khi đặt chân đến Việt Nam. Trước khi gia nhập Công an Hà Nội, anh từng trải qua nhiều CLB tại quê nhà và chỉ thực sự tạo dấu ấn khi thi đấu ở Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1,89 m cùng thể hình lý tưởng, Alan nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá Đông Nam Á nhờ khả năng càn lướt, tì đè và dứt điểm đa dạng.

Alan (giữa) cùng đồng đội Đình Bắc và Artur là những chân sút, chân chuyền tốt nhất V-League mùa này

Alan (giữa) cùng đồng đội Đình Bắc và Artur là những chân sút, chân chuyền tốt nhất V-League mùa này

Mùa giải 2024-2025 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của tiền đạo mang áo số 72 khi anh đồng sở hữu danh hiệu Vua phá lưới V-League, có cùng 14 pha lập công với đồng hương Lucao (Hải Phòng FC).

Tuy nhiên, những gì Alan thể hiện ở mùa giải năm nay còn ấn tượng hơn rất nhiều. Trong tốp 3 chân sút hàng đầu, Alan đã bỏ xa người xếp thứ nhì là Lucao (Thể Công Viettel) đến 5 bàn thắng. 

Không chỉ duy trì hiệu suất săn bàn ổn định, Alan Grafite còn trở thành điểm tựa trên hàng công của đội bóng ngành công an trong hành trình chinh phục ngôi vô địch V-League mùa này.

Mảnh ghép hoàn hảo trong cỗ máy chiến thắng

Dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking, Công an Hà Nội xây dựng lối chơi tấn công tốc độ, giàu sức ép và Alan chính là người hưởng lợi lớn nhất. Anh không phải mẫu tiền đạo chỉ biết chờ bóng trong vòng cấm mà thường xuyên di chuyển rộng, làm tường cho đồng đội, tạo khoảng trống giúp kết nối các vệ tinh xung quanh.

Từ giai đoạn đầu mùa, Alan liên tục dẫn đầu danh sách ghi bàn và từng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của V-League. Anh cũng nhiều lần ghi những bàn thắng quyết định giúp Công an Hà Nội duy trì vị thế số một trên bảng xếp hạng.

Alan mừng chức vô địch V-League cùng gia đình nhỏ

Alan mừng chức vô địch V-League cùng gia đình nhỏ

Đáng nhớ nhất là màn trình diễn ở trận derby thủ đô với Hà Nội FC hồi đầu mùa, nơi Alan lập hat-trick để giúp đội nhà giành chiến thắng thuyết phục. Đó là một trong những trận đấu thể hiện rõ nhất bản năng "sát thủ" của chân sút người Brazil. Tính đến vòng 25, Alan đã có 2 lần lập hat-trick và 1 lần ghi cú đúp bàn thắng vào lưới đối phương.

Cú đúp Vua phá lưới trong tầm tay

LPBank V-League 2025-2026 chỉ còn một vòng đấu nữa khép lại, Alan đã có 16 bàn thắng, tạo khoảng cách lên tới 5 bàn so với nhóm bám đuổi. Khoảng cách này đủ lớn để anh gần như chắc chắn bảo vệ thành công danh hiệu Vua phá lưới V-League.

Nếu hoàn thành mục tiêu, Alan sẽ trở thành một trong số ít ngoại binh giành danh hiệu Vua phá lưới hai mùa liên tiếp tại giải đấu cao nhất Việt Nam.

Thành tích ấy càng trở nên đáng giá khi anh đạt được trong bối cảnh V-League ngày càng xuất hiện nhiều chân sút ngoại chất lượng.

Alan rộng cửa ẵm danh hiệu Vua phá lưới V-League hai mùa liên tiếp

Alan rộng cửa ẵm danh hiệu Vua phá lưới V-League hai mùa liên tiếp

Trong mùa giải mà đội bóng ngành công an thống trị V-League, Alan chính là biểu tượng rõ nét nhất cho sức mạnh tấn công. Và khi Công an Hà Nội nâng cao chiếc cúp vô địch, còn Alan giành thêm danh hiệu Vua phá lưới, đó sẽ là cái kết hoàn hảo cho một mùa bóng thăng hoa của chân sút người Brazil – người đang được xem là ngoại binh hay nhất V-League thời điểm hiện tại.

Alan Grafite: "Sát thủ" của Công an Hà Nội tiến gần cú đúp danh hiệu Vua phá lưới V-League - 5

Ở tuổi 28, Alan đang bước vào giai đoạn sung mãn nhất của sự nghiệp. Sự ổn định, hiệu quả cùng tinh thần thi đấu máu lửa đã giúp anh trở thành thần tượng mới của người hâm mộ Công an Hà Nội.

CLB Hải Phòng bị phạt 50 triệu đồng dù thoát "án" cấm dự V-League
CLB Hải Phòng bị phạt 50 triệu đồng dù thoát "án" cấm dự V-League

CLB Hải Phòng đã chính thức được cấp phép tham dự V-League 2026-2027 sau khi hoàn tất các yêu cầu bổ sung từ Ban Cấp phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

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Theo Tường Phước (Ảnh: CAHN FC, VPF) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/06/2026 12:49 PM (GMT+7)
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