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Tuyển thủ Việt Nam Cao Quang Vinh cưới vợ là Á hậu châu Phi

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh của CAHN và tuyển Việt Nam tổ chức lễ cưới với bạn gái Solange sau nhiều năm yêu nhau.

Tuyển thủ Việt Nam Cao Quang Vinh cưới vợ là Á hậu châu Phi - 1

Ngày 9/6, hậu vệ CAHN và tuyển Việt Nam Cao Pendant Quang Vinh tổ chức hôn lễ với bạn gái Solange Coince tại một khu nghỉ dưỡng ven biển ở Đà Nẵng

Tuyển thủ Việt Nam Cao Quang Vinh cưới vợ là Á hậu châu Phi - 2

HLV Polking, các cầu thủ CAHN và tuyển Việt Nam dự lễ cưới của Cao Quang Vinh.

Tuyển thủ Việt Nam Cao Quang Vinh cưới vợ là Á hậu châu Phi - 3

Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền tại lễ cưới của Quang Vinh.

Tuyển thủ Việt Nam Cao Quang Vinh cưới vợ là Á hậu châu Phi - 4

Hôn lễ ấm áp tại Đà Nẵng chính là cái kết viên mãn cho hành trình tình yêu kéo dài gần một thập kỷ của cặp đôi. 

Tuyển thủ Việt Nam Cao Quang Vinh cưới vợ là Á hậu châu Phi - 5

Quang Vinh mang trong mình hai dòng máu Việt – Pháp, trong khi cô dâu Solange mang dòng máu Pháp và Ghana. 

Tuyển thủ Việt Nam Cao Quang Vinh cưới vợ là Á hậu châu Phi - 6

Solange xuất thân là người mẫu và từng giành danh hiệu Á hậu 2 tại một cuộc thi sắc đẹp ở châu Phi.

Video bóng đá Thể Công Viettel - Công an Hà Nội: Khoảnh khắc xuất thần, vỡ òa ngôi á quân (V-League)
Video bóng đá Thể Công Viettel - Công an Hà Nội: Khoảnh khắc xuất thần, vỡ òa ngôi á quân (V-League)

(Vòng cuối V-League) Điểm nhấn của trận đấu là pha lập công khai thông bế tắc và thẻ đỏ trong khoảng thời gian bù giờ.

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Theo Đại Nam ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/06/2026 12:04 PM (GMT+7)
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