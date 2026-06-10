Tuyển thủ Việt Nam Cao Quang Vinh cưới vợ là Á hậu châu Phi

Ngày 9/6, hậu vệ CAHN và tuyển Việt Nam Cao Pendant Quang Vinh tổ chức hôn lễ với bạn gái Solange Coince tại một khu nghỉ dưỡng ven biển ở Đà Nẵng

HLV Polking, các cầu thủ CAHN và tuyển Việt Nam dự lễ cưới của Cao Quang Vinh.

Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền tại lễ cưới của Quang Vinh.

Hôn lễ ấm áp tại Đà Nẵng chính là cái kết viên mãn cho hành trình tình yêu kéo dài gần một thập kỷ của cặp đôi.

Quang Vinh mang trong mình hai dòng máu Việt – Pháp, trong khi cô dâu Solange mang dòng máu Pháp và Ghana.

Solange xuất thân là người mẫu và từng giành danh hiệu Á hậu 2 tại một cuộc thi sắc đẹp ở châu Phi.