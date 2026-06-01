SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Chủ tịch FIFA chúc mừng Công an Hà Nội FC

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

ANTD.VN - Người đứng đầu bóng đá thế giới gửi lời chúc mừng tới CLB Công an Hà Nội - nhà tân vô địch bóng đá Việt Nam, đồng thời ghi nhận những nỗ lực và thành tích nổi bật của đội bóng trong suốt mùa giải.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino vừa gửi thư tới Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, chúc mừng CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) mùa giải 2025/26.

Trong thư, ông Gianni Infantino đã gửi lời chúc mừng tới CLB Công an Hà Nội - đội bóng vừa vô địch V-League lần thứ 2 chỉ trong 4 mùa giải, đồng thời ghi nhận những nỗ lực và thành tích nổi bật của Quang Hải cùng đồng đội trong suốt mùa giải.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) chúc mừng CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2025/26

"Tôi xin gửi lời chúc mừng đến nhà tân vô địch của bóng đá Việt Nam – CLB Công an Hà Nội. Những nỗ lực bền bỉ cùng kết quả thi đấu ấn tượng của họ trong suốt mùa giải qua đã được đền đáp xứng đáng bằng danh hiệu cao quý này. Xin được chúc mừng từng thành viên của đội bóng cũng như toàn thể CLB vì thành tích tuyệt vời này", Chủ tịch FIFA viết.

Ở mùa 2025/26, CLB Công an Hà Nội gây ấn tượng ngay từ đầu mùa khi bất bại 13 trận lượt đi, trước khi vô địch sớm 3 vòng đấu. Hiện, đội đang hướng tới kỷ lục Đội vô địch giành nhiều điểm nhất lịch sử V-League.

Với chức vô địch V-League mùa này, CLB Công an Hà Nội sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự vòng play-off AFC Champions League Elite (C1 châu Á) mùa 2026/27, với mục tiêu chính thức tranh tài tại giải đấu cao nhất châu lục cấp CLB.

Bên cạnh lời chúc mừng dành cho CLB Công an Hà Nội, Chủ tịch FIFA cũng đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng như tập thể VFF đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Thư chúc mừng của Chủ tịch FIFA tiếp tục thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của tổ chức bóng đá thế giới đối với những bước phát triển của bóng đá Việt Nam, cũng như thành tích nổi bật của các CLB trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Video bóng đá Công an Hà Nội – Becamex TP HCM: Tân vương thị uy sức mạnh (V-League)

Công an Hà Nội vẫn tung ra đội hình cực mạnh khi tiếp đón Becamex TP HCM.

Theo Băng Tâm

Nguồn:

-31/05/2026 15:14 PM (GMT+7)
