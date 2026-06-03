Công an Hà Nội cần thêm 1 điểm để phá kỷ lục V-League

Trở thành "tân vương" V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu song CLB Công an Hà Nội vẫn còn mục tiêu ở vòng đấu cuối của mùa giải. Đội bóng ngành Công an chỉ cần thêm 1 điểm để trở thành nhà vô địch V-League có tổng điểm cao nhất lịch sử giải đấu.

Tất cả cặp đấu của vòng 26 sẽ cùng diễn ra lúc 18 giờ ngày 7-6. Tuy nhiên, thử thách cuối cùng của đoàn quân HLV Polking không dễ dàng, khi phải chạm trán Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Đội bóng áo lính quyết tâm giành ít nhất 1 điểm ở vòng đấu cuối để đoạt danh hiệu á quân V-League chung cuộc, lấy suất tham dự đấu trường AFC Champions League Two mùa sau. Trong tâm thế cả hai đội bóng sừng sỏ của thủ đô đều có mục tiêu riêng, màn so tài trực tiếp giữa đôi bên sẽ trở thành trận "chung kết" cuối cùng của mùa giải.

Bên cạnh nhiệm vụ không thua ở vòng 26, Công an Hà Nội cũng muốn tạo nên cái kết viên mãn bằng cách ẵm trọn các danh hiệu cá nhân. Trong danh sách "Vua phá lưới" V-League 2025-2026, chân sút Alan của Công an Hà Nội đang dẫn đầu với 16 pha lập công, hơn Lucao (Thể Công Viettel) 5 bàn thắng.

Đội bóng ngành Công an cũng đang sở hữu cầu thủ gốc Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League mùa này là Nguyễn Đình Bắc với 10 pha lập công. Ngoài ra, tiền vệ Leo Artur của nhà đương kim vô địch là cầu thủ có số lần kiến tạo nhiều nhất với 7 đường chuyền "dọn cỗ" giúp đồng đội lập công, nhiều hơn Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình FC) 1 lần.

Vì vậy, vòng 26 V-League 2025-2026 trên sân Hàng Đẫy được nhận định sẽ là "bữa tiệc" bàn thắng mãn nhãn khán giả hâm mộ và kết quả trận derby thủ đô cũng thể hiện vị thế của hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng chung cuộc.