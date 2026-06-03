Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Công an Hà Nội cần thêm 1 điểm để phá kỷ lục V-League

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Công an Hà Nội

(NLĐO) - Chiến thắng ở vòng 25 giúp CLB Công an Hà Nội có 64 điểm, san bằng kỷ lục đội vô địch V-League có tổng điểm cao nhất mà Hà Nội FC từng lập vào năm 2018

Trở thành "tân vương" V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu song CLB Công an Hà Nội vẫn còn mục tiêu ở vòng đấu cuối của mùa giải. Đội bóng ngành Công an chỉ cần thêm 1 điểm để trở thành nhà vô địch V-League có tổng điểm cao nhất lịch sử giải đấu.

Công an Hà Nội cần thêm 1 điểm để phá kỷ lục V-League - 1

Công an Hà Nội cần thêm 1 điểm để phá kỷ lục V-League - 2

Tất cả cặp đấu của vòng 26 sẽ cùng diễn ra lúc 18 giờ ngày 7-6. Tuy nhiên, thử thách cuối cùng của đoàn quân HLV Polking không dễ dàng, khi phải chạm trán Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Đội bóng áo lính quyết tâm giành ít nhất 1 điểm ở vòng đấu cuối để đoạt danh hiệu á quân V-League chung cuộc, lấy suất tham dự đấu trường AFC Champions League Two mùa sau. Trong tâm thế cả hai đội bóng sừng sỏ của thủ đô đều có mục tiêu riêng, màn so tài trực tiếp giữa đôi bên sẽ trở thành trận "chung kết" cuối cùng của mùa giải.

Công an Hà Nội cần thêm 1 điểm để phá kỷ lục V-League - 3

Công an Hà Nội cần thêm 1 điểm để phá kỷ lục V-League - 4

Công an Hà Nội cần thêm 1 điểm để phá kỷ lục V-League - 5

Bên cạnh nhiệm vụ không thua ở vòng 26, Công an Hà Nội cũng muốn tạo nên cái kết viên mãn bằng cách ẵm trọn các danh hiệu cá nhân. Trong danh sách "Vua phá lưới" V-League 2025-2026, chân sút Alan của Công an Hà Nội đang dẫn đầu với 16 pha lập công, hơn Lucao (Thể Công Viettel) 5 bàn thắng.

Đội bóng ngành Công an cũng đang sở hữu cầu thủ gốc Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League mùa này là Nguyễn Đình Bắc với 10 pha lập công. Ngoài ra, tiền vệ Leo Artur của nhà đương kim vô địch là cầu thủ có số lần kiến tạo nhiều nhất với 7 đường chuyền "dọn cỗ" giúp đồng đội lập công, nhiều hơn Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình FC) 1 lần.

Công an Hà Nội cần thêm 1 điểm để phá kỷ lục V-League - 6

Công an Hà Nội cần thêm 1 điểm để phá kỷ lục V-League - 7

Công an Hà Nội cần thêm 1 điểm để phá kỷ lục V-League - 3

Vì vậy, vòng 26 V-League 2025-2026 trên sân Hàng Đẫy được nhận định sẽ là "bữa tiệc" bàn thắng mãn nhãn khán giả hâm mộ và kết quả trận derby thủ đô cũng thể hiện vị thế của hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng chung cuộc.

Chủ tịch FIFA chúc mừng Công an Hà Nội FC
Chủ tịch FIFA chúc mừng Công an Hà Nội FC

ANTD.VN - Người đứng đầu bóng đá thế giới gửi lời chúc mừng tới CLB Công an Hà Nội - nhà tân vô địch bóng đá Việt Nam, đồng thời ghi nhận những nỗ lực...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tường Phước (ẢNh: VPF) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/06/2026 11:36 AM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN