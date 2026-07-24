CLB CAHN chính thức chiêu mộ tuyển thủ ĐT Iraq vừa dự World Cup 2026

Frans Putros chính thức gia nhập CLB CAHN

CLB CAHN sau khi vô địch V.League 2025/2026 đã có những động thái tích cực trên thị trường chuyển nhượng để tạo ra sức mạnh tốt nhất cho mùa giải tới. Cách đây ít ngày, xuất hiện thông tin đội bóng ngành công an bày tỏ sự quan tâm tới Frans Putros, cầu thủ chơi cho Persbib Pandung ở mùa trước. Và mới đây, thương vụ đã chính thức hoàn tất.

Cụ thể, cách đây ít giờ, trang fanpage chính thức của CLB CAHN vừa phát đi thông báo chính thức chiêu mộ thành công Frans Putros.

Frans Putros chính thức gia nhập CLB CAHN. Ảnh: CLB CAHN.

"CLB CAHN chính thức xác nhận hoàn tất việc ký kết hợp đồng với hậu vệ Frans Putros cho mùa giải mới 2026/2027.

Tuyển thủ quốc gia Iraq sinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1m81m và chính thức gia nhập đội bóng Thủ đô sau khi chia tay CLB Persib Bandung (Indonesia). Trước khi cập bến V.League, Frans Putros từng kinh qua nhiều đội bóng tại Đan Mạch, Thái Lan và vừa có trải nghiệm quý giá khi đá chính tại VCK World Cup 2026.

Sở hữu sự đa năng khi có thể thi đấu tốt ở các vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự, Frans Putros được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép, sự điềm tĩnh và đẳng cấp quốc tế cho hệ thống phòng ngự của nhà Đương kim vô địch”, fanpage chính thức của CLB CAHN cho hay.

Frans Putros sinh năm 1993 tại Đan Mạch, từng chơi cho U20, U21 Đan Mạch trước khi chính thức trở thành tuyển thủ của ĐT Iraq vào năm 2018. Cầu thủ này cao 1m81, có thể chơi ở nhiều vị trí như trung vệ, hậu vệ biên và tiền vệ phòng ngự. Theo thống kê, Frans Putros đã có 19 lần khoác áo ĐT Iraq và ở World Cup 2026, anh khoác áo số 26 của đội bóng châu Á.

Hiện tại, Transfermarkt định giá Frans Putros 325.000 euro.

Ở kỳ chuyển nhượng hè này, CLB Công an Hà Nội chia tay Vitao, Vũ Tuyên Quang, Phan Văn Đức (cho mượn), Rogerio Alves, Nguyễn Văn Đức và trợ lý HLV Mavi Lopes. Ở chiều ngược lại, đội bóng ngành công an bổ sung Y Êli Niê, Damia Sabater, David Henen, Đinh Thanh Bình, trợ lý HLV Paulo Mourinho và gia hạn hợp đồng với Nguyễn Filip tới năm 2029.