Bruno Fernandes tổn thương, tiết lộ vụ MU suýt bán anh sang Saudi Arabia

Lòng trung thành không được trân trọng?

Bruno Fernandes đang tiếp tục có một mùa giải ấn tượng tại MU dù thành tích đội bóng lúc hay lúc dở. Sau trận hòa 4-4 trước Bournemouth, Fernandes đã có 5 bàn & 7 kiến tạo tại Premier League, qua đó dẫn đầu số pha tham gia bàn thắng của MU từ đầu mùa (12 lần, xếp sau là Bryan Mbeumo với 7 lần).

Bruno Fernandes tiếp tục là cầu thủ tấn công quan trọng số 1 của MU mùa này

Kể từ khi gia nhập MU đầu năm 2020, Fernandes đã đóng vai trò cầu thủ tấn công số 1 của CLB và anh thể hiện sự trung thành tuyệt đối với đội bóng dù đã có một số CLB quan tâm đến ngôi sao người Bồ Đào Nha. Ngay trong mùa hè này, Fernandes đã được đồn sẽ rời Old Trafford để giảm bớt gánh nặng tài chính cho CLB, nhưng anh đã ở lại.

Tuy nhiên mới đây Fernandes tiết lộ MU đã tìm cách đẩy anh ra đi, dù họ không công khai ép. Trong một cuộc phỏng vấn cho Canal 11 (Bồ Đào Nha), Fernandes đã trải lòng về ý định của MU và cảm nhận của anh về việc này, rằng tuổi tác và giá trị thị trường của anh là điều MU quan tâm nhất chứ không phải tầm quan trọng của anh với đội bóng.

“Lòng trung thành không được nhìn nhận như trước đây. Tôi đã có thể rời khỏi CLB ở kỳ chuyển nhượng trước, tôi sẽ kiếm nhiều tiền hơn nếu nhận lời. Thậm chí 1 mùa trước tôi đã có thể ra đi, tôi sẽ không nói là đi đâu nhưng nơi tôi đến sẽ giúp tôi đoạt rất nhiều danh hiệu. Nhưng tôi quyết định ở lại, không chỉ vì tôi thực lòng yêu mến CLB mà còn cả lý do gia đình”, Fernandes chia sẻ.

Bruno Fernandes cho biết lý do gia đình góp phần khiến anh không rời MU trong 1-2 năm qua

“Cuộc đối thoại với HLV Ruben Amorim cũng khiến tôi ở lại. Nhưng từ phía lãnh đạo CLB, tôi cảm thấy như họ nghĩ rằng nếu tôi đi, mọi chuyện cũng chẳng tệ lắm. Tôi cảm thấy không vui, bởi tôi là một cầu thủ mà các HLV trưởng đều không có gì để chỉ trích. Đá tốt hay không, tôi luôn sẵn sàng ra sân và thể hiện hết mình”.

“Thế rồi khi nhìn quanh CLB, có những cầu thủ không trân trọng đội bóng như tôi, không bảo vệ danh dự và tiếng tăm của đội bóng như tôi. Điều đó càng làm tôi buồn hơn nữa”.

Thành tích không còn là ưu tiên

Fernandes thừa nhận Saudi Arabia là điểm đến mà anh có cơ hội lựa chọn trong mùa hè qua. “Chủ tịch của Al Hilal đã nói chuyện với tôi, ông ấy gọi trực tiếp cho tôi. Ruben Neves cũng gửi tin nhắn nói cậu ấy muốn nói chuyện. Họ muốn tôi dự Club World Cup cùng Al Hilal. Sự quan tâm của họ bắt đầu từ tận 2023 khi HLV Jorge Jesus vẫn còn dẫn dắt CLB, ông ấy đã gọi cho tôi và hỏi thăm tôi lúc ấy”, anh nói.

Tuy nhiên số tiền lớn không xoay chuyển được Fernandes, mà lại là những điều khác đến từ chính MU. “Tôi được trả rất cao nhưng sang Saudi Arabia sẽ còn được trả cao hơn nữa, lối sống sẽ thay đổi và các con sẽ được chơi dưới ánh nắng sau 6 năm làm quen với sự lạnh lẽo và những cơn mưa ở Manchester. Tôi sẽ được đá ở một giải VĐQG đang lên với nhiều cầu thủ tiếng tăm”, Fernandes nhấn mạnh.

Fernandes nói việc HLV Amorim cương quyết giữ anh lại góp phần khiến anh không bị MU bán đi

“Tôi chưa từng ở vị trí mà mình có thể làm khó CLB để đạt được lợi ích tài chính, không chỉ là tinh thần trách nhiệm mà còn cả sự cảm thông và yêu mến của tôi dành cho lịch sử CLB. Nhưng đã có lúc tôi thấy CLB coi tiền quan trọng hơn những điều đó, đội bóng muốn tôi đi và tôi nói thẳng cảm nghĩ của tôi với các giám đốc”.

“Họ có vẻ không đủ can đảm để đưa ra quyết định đó, vì HLV trưởng rất muốn tôi ở lại. Nếu Ruben nói ông ấy không cần tôi thì họ chắc chắn đã đẩy tôi đi”.