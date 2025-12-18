Fernandes hé lộ mối quan hệ với HLV Amorim, hiến kế MU chiêu mộ tiền vệ mới

🔴 Amorim đến, Bruno đổi vai nhưng không mất tầm ảnh hưởng

Kể từ khi Ruben Amorim thay Erik Ten Hag dẫn dắt Man Utd, Bruno Fernandes không còn thường xuyên đá hộ công như trước. Thay vào đó, đội trưởng người Bồ Đào Nha được kéo xuống chơi thấp hơn, giữ vai trò tiền vệ trung tâm thiên về kiểm soát và kết nối lối chơi.

Bruno Fernandes vẫn là trung tâm trong lối chơi của MU

Dù phạm vi hoạt động thay đổi, tầm ảnh hưởng của Fernandes vẫn rất rõ nét. Sau 16 trận tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26, anh ghi 5 bàn và có 7 kiến tạo. Theo dữ liệu từ FBref, số lần chạm bóng của Bruno ở khu vực tấn công tương đương mùa trước, nhưng thấp hơn so với giai đoạn "Quỷ đỏ" đạt phong độ cao nhất cách đây hai năm - cái giá phải trả để đội bóng tìm kiếm sự ổn định.

Đáng chú ý, Fernandes vẫn là trung tâm trong cách MU triển khai bóng, điều tiết nhịp độ và tạo cơ hội. Thậm chí, anh chỉ kém Bryan Mbeumo về số bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, dù không còn đá cố định ở vị trí số 10.

🧠 “Rất nghiêm túc” nhưng rõ ràng ranh giới với Amorim

Nói về mối quan hệ với HLV Ruben Amorim, Fernandes nhấn mạnh sự tôn trọng và những giới hạn rõ ràng trong cách làm việc.

Trong cuộc phỏng vấn với Canal 11, anh chia sẻ: “Chúng tôi đặt ra những ranh giới để không vượt quá giới hạn. Nếu tôi cần góp ý điều gì, tôi cố gắng không làm điều đó trước mặt các cầu thủ khác. Nhưng nếu ông ấy nói điều gì đó, đôi khi tôi sẽ đáp lại bằng một câu mà ông ấy không thích. Ông ấy là người rất nghiêm túc trong công việc, giống như tôi. Mối liên kết của ông ấy với các cầu thủ Sporting trước đây là điều đáng kinh ngạc”.

Theo Fernandes, Amorim đang cố gắng xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn trong phòng thay đồ, không chỉ đơn thuần là HLV - cầu thủ. “Ông ấy đang ngày càng tìm cách đi vào suy nghĩ và trái tim của các cầu thủ, để mối quan hệ mang tính người với người nhiều hơn”, Bruno nói thêm.

💔 Man Utd từng sẵn sàng bán, Amorim là người giữ Bruno ở lại

Fernandes cũng tiết lộ một chi tiết gây chú ý: MU từng sẵn sàng để anh ra đi trong mùa hè, khi Al Hilal đưa ra lời đề nghị trị giá khoảng 100 triệu bảng.

Ruben Amorim là nhân tố then chốt khiến Bruno Fernandes quyết định gắn bó với MU

Điều khiến Bruno buồn nhất không phải sự quan tâm từ Saudi Arabia, mà là cảm giác CLB sẽ chấp nhận để anh ra đi nếu anh thúc đẩy điều đó. Trái lại, Ruben Amorim là người đã thể hiện rõ mong muốn giữ anh ở lại - và đó là yếu tố then chốt.

“Tôi ở lại vì gia đình, vì tôi yêu CLB, và vì cuộc trò chuyện với HLV,” Fernandes nói. “Nhưng từ phía CLB, tôi có cảm giác rằng: ‘Nếu cậu đi thì cũng không sao’. Điều đó khiến tôi buồn, bởi tôi luôn sẵn sàng, luôn thi đấu, dù tốt hay xấu. Tôi cống hiến tất cả, trong khi có những người xung quanh không bảo vệ CLB nhiều như vậy.”

Saudi Arabia có thể mang lại cho Fernandes một cuộc sống hoàn toàn khác, cùng mức thu nhập vượt trội. Tuy nhiên, tiền bạc chưa bao giờ là kim chỉ nam trong sự nghiệp của anh.

“Khái niệm trung thành giờ không còn như trước”, Fernandes thẳng thắn. “Tôi có thể đã rời đi, kiếm nhiều tiền hơn rất nhiều, thậm chí có thể giành nhiều danh hiệu hơn. Nhưng đó không phải điều dẫn dắt tôi”.

🔁 “Bật đèn xanh” cho Hjulmand, tương lai chờ sau World Cup 2026

Không chỉ nói về bản thân, Fernandes còn gián tiếp ủng hộ Man Utd chiêu mộ Morten Hjulmand - đội trưởng Sporting CP và là học trò cũ của Amorim.

Morten Hjulmand được Bruno Fernandes công khai đánh giá cao

Trong cuộc phỏng vấn với Canal 11, Bruno Fernandes dành nhiều lời khen cho Hjulmand: “Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện. Cậu ấy thông minh, giàu tính chiến đấu và sở hữu những phẩm chất mà Ngoại hạng Anh đòi hỏi. Theo tôi, cậu ấy hoàn toàn có thể thích nghi tốt tại MU”. Đội trưởng Man Utd tin rằng tiền vệ người Đan Mạch đủ khả năng thành công ở Anh, dù cũng thừa nhận Serie A là một môi trường phù hợp khác với Hjulmand.

Về tương lai của chính mình, Fernandes cho biết anh sẽ chỉ đưa ra quyết định dài hạn sau World Cup 2026, nơi anh kỳ vọng tiếp tục sát cánh cùng Cristiano Ronaldo trong màu áo Bồ Đào Nha. Hiện tại, hợp đồng của anh với MU còn thời hạn đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Trong bối cảnh nhiều biến động, Bruno Fernandes vẫn là trái tim của Man Utd không chỉ bằng chuyên môn, mà còn bằng niềm tin và sự trung thành.