02/09/2025

Có một ngôi sao khác muốn chia tay MU

Premier League 2025-26 Manchester United
(PLO)- Huyền thoại của "quỷ đỏ" Gary Neville dự đoán một ngôi sao khác muốn chia tay MU vào lúc này, đó là ai?

Những nỗ lực của Manchester United nhằm đưa về một thủ môn mới có thể khiến Andre Onana phải tìm đường rời khỏi Old Trafford sau khi ngôi sao người Cameroon này ngồi ngoài trong cả hai trận ở Premier League. Theo huyền thoại của "quỷ đỏ" Gary Neville, có một ngôi sao khác muốn chia tay MU, đó chính là Andre Onana.

Gary Neville đã đặt câu hỏi về tình hình thủ môn của Manchester United, cho rằng sự tự tin của Andre Onana có thể bị lung lay đến mức anh có thể yêu cầu được bán trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9.

Ban lãnh đạo MU sắp hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 17 triệu bảng Anh chiêu mộ thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp, với Onana một lần nữa ngồi ngoài trong trận MU hòa 1-1 với Fulham vào Chủ Nhật, khi Altay Bayindir vẫn giữ nguyên vị trí trong khung gỗ mặc dù có màn trình diễn không thuyết phục trong trận thua 0-1 trước Arsenal vào cuối tuần.

Trước đó trong kỳ chuyển nhượng, MU đã liên hệ với thủ môn Emi Martinez của Aston Villa và Gianluigi Donnarumma của PSG, người hiện có vẻ sẽ gia nhập Manchester City. Bình luận trước trận đấu giữa MU và Fulham, Neville tiết lộ anh đã nói chuyện với những người ở MU và họ thừa nhận rằng việc tìm kiếm thủ môn mới vẫn là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ, Neville tự hỏi liệu Onana có muốn ra đi hay không.

Theo Gary Neville, một ngôi sao khác muốn chia tay MU là Andre Onana. ẢNH: EPA

Theo Gary Neville, một ngôi sao khác muốn chia tay MU là Andre Onana. ẢNH: EPA

"Sáng nay tôi đã hỏi thăm xung quanh và nói chuyện với một vài người ở Manchester United", Gary Neville tiết lộ, "Cảm giác là tân binh mới đến có lẽ sẽ là một thủ môn số 2, người sẽ bắt đầu từ ghế dự bị, nhưng họ chắc chắn cần một thủ môn số 1.

Ưu tiên hàng đầu của Manchester United vẫn là ghi bàn và chúng tôi nghĩ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko sẽ làm được điều đó. Chúng tôi nghĩ Onana sẽ bắt chính hôm nay nhưng tình hình hiện tại không ổn.

Tuần trước Bayindir đã bắt chính nhưng anh ấy mắc rất nhiều sai lầm. Giờ Onana biết Manchester United đang lùng sục khắp châu Âu để tìm thủ môn mới và người thay thế mình, sự tự tin của Onana chắc hẳn đã bị ảnh hưởng và anh ấy hẳn đang nghĩ mình muốn ra đi".

Cựu hậu vệ phải đội trưởng của MU Gary Neville cũng cảnh báo "quỷ đỏ" cần phải hành động nhanh chóng trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1 tháng 9. “Họ phải giải quyết vấn đề đó. Điều đó (thủ môn) và vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Bruno Fernandes là hai vấn đề họ cần giải quyết trong tuần này", Neville khẳng định.

Bất chấp những lo ngại của mình, Neville vẫn tin rằng Onana là lựa chọn tốt nhất dành cho HLV Ruben Amorim ở hiện tại.

Khi được hỏi sẽ chọn ai trong trận đấu với Fulham (trước khi Bayindir được chọn bắt chính), Gary Neville trả lời: “Tôi sẽ chọn Onana, anh ấy là thủ môn đáng tin cậy nhất trong số những thủ môn không đáng tin cậy mà Manchester United có.

Tôi nghĩ Bayindir còn trẻ, còn Onana thì tôi thấy là thủ môn tốt hơn, mặc dù cậu ấy cũng mắc lỗi và không phải là người lý tưởng. Nhưng tôi nghĩ Onana có cá tính và phẩm chất tốt hơn Bayindir, và cậu ấy cũng có kinh nghiệm, nên tôi nghĩ Onana nên bắt chính".

PHẠM QUANG

Nguồn: [Link nguồn]

26/08/2025 07:29 AM (GMT+7)
