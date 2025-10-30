Bốc thăm tứ kết League Cup: Arsenal - Man City coi chừng, Chelsea gặp "hiện tượng"

Arsenal, Chelsea và Man City biết đối thủ ở tứ kết League Cup

Phần thưởng cho Crystal Palace sau chiến thắng 3-0 đầy ấn tượng trước Liverpool ngay tại Anfield là chuyến hành quân đến sân Emirates của Arsenal, đội đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, hai đội vừa gặp nhau ở vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm 26/10, với chiến thắng sít sao 1-0 dành cho “Pháo thủ”.

Arsenal và Man City là hai ứng viên nặng ký cho danh hiệu League Cup mùa này

Trong khi đó, Man City và đương kim vô địch Newcastle đều được thi đấu trên sân nhà, lần lượt tiếp đón Brentford và Fulham. Còn nhớ ở vòng 7 Ngoại hạng Anh hồi đầu tháng, “Bầy ong” đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola và chỉ chịu thất bại với tỷ số 1-0.

Trong khi đó, Cardiff City là đội bóng hạng dưới duy nhất góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất League Cup mùa này. Theo kết quả bốc thăm, đại diện xứ Wales sẽ đối đầu Chelsea tại sân nhà Cardiff City.

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết League Cup Arsenal - Crystal Palace Cardiff City - Chelsea Man City - Brentford Newcastle - Fulham Tất cả các trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh sẽ diễn ra trong tuần bắt đầu từ ngày 16/12.

Vòng 4 hỗn loạn với mưa bàn thắng

Một đêm thi đấu đầy kịch tính ở vòng 4 League Cup khi tất cả các trận đều chứng kiến cơn mưa bàn thắng. Liverpool tiếp tục chuỗi thất vọng khi bị “khắc tinh” Crystal Palace vùi dập 3-0 ngay tại Anfield, qua đó cay đắng rời giải.

Crystal Palace hoàn toàn lấn lướt trước đội hình trẻ của Liverpool ngay tại Anfield

Chelsea giành chiến thắng nghẹt thở trong trận cầu có 7 bàn thắng trên sân của Wolves. Jamie Gitten tưởng như đã định đoạt trận đấu với pha lập công ở phút 89, nâng tỷ số lên 4-2 sau khi Liam Delap bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, bàn rút ngắn của David Moller Wolfe ở những phút cuối khiến “The Blues” phải căng mình bảo vệ thành quả đến hết trận.

Tại Emirates, Arsenal tránh được cú sốc khi vượt qua Brighton 2-0 nhờ các bàn thắng của Ethan Nwaneri và Bukayo Saka. Tương tự, Man City lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Swansea dù sớm bị dẫn bàn trên đất Wales.

Đương kim vô địch Newcastle tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Tottenham 2-0, qua đó ghi tên mình vào tứ kết.

Năm đội bóng này gia nhập ba cái tên đã giành vé vào tứ kết từ loạt trận hôm 29/10. Ở đó, Brentford hủy diệt “hiện tượng” Grimsby Town (đội từng loại MU) với tỷ số 5-0, trong khi Fulham đánh bại Wycombe để đi tiếp.

Đáng chú ý, Cardiff City là đại diện duy nhất ngoài Ngoại hạng Anh còn trụ lại, sau khi thắng Wrexham 2-1 để tiếp tục cuộc phiêu lưu tại League Cup mùa này.