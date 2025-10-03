Bóng đá Malaysia run rẩy vì sự im lặng đáng sợ của FIFA

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm gần đây khi vụ việc liên quan đến việc FAM nộp hồ sơ cầu thủ nhập tịch bị FIFA kết luận có sai phạm đã khiến cả làng bóng nước này chấn động.

Tính đến thời điểm này, FAM vẫn chưa thể đưa ra một động thái chính thức nào, bởi Ủy ban kỷ luật của FIFA chưa ban hành văn bản đầy đủ về quyết định đình chỉ cũng như án phạt đã công bố hồi cuối tuần trước. Điều này đồng nghĩa với việc FAM dù có 10 ngày để kháng cáo nhưng vẫn chưa thể tiến hành thủ tục vì thiếu căn cứ pháp lý cụ thể từ phía cơ quan bóng đá cao nhất thế giới.

Ủy ban kỷ luật của FIFA tuần trước đã gây chấn động khi đưa ra án phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỉ VND) dành cho FAM, đồng thời đình chỉ 7 cầu thủ quốc tế Malaysia với lý do “nộp tài liệu giả mạo trong hồ sơ đăng ký”. 7 cầu thủ bị treo giò bao gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Ngoài án phạt tập thể cho FAM, mỗi cầu thủ cũng bị phạt riêng 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm thi đấu trong vòng 12 tháng, có hiệu lực ngay lập tức.

Có 7 cầu thủ Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 bị nghi ngờ gian lận giấy tờ. Ảnh: CCT.

Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, trong buổi trao đổi với truyền thông đã thẳng thắn thừa nhận rằng liên đoàn hiện chỉ có thể chờ quyết định chính thức từ FIFA trước khi khởi động quy trình kháng cáo. Ông nhấn mạnh, không có tuyên bố bổ sung nào được đưa ra cho đến khi quá trình pháp lý khép lại hoàn toàn. Điều này khiến dư luận Malaysia thêm phần lo lắng, bởi các cầu thủ bị ảnh hưởng đều là những nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển bóng đá quốc gia.

Trong khi đó, vào cuối tuần vừa qua, FAM cũng đã tự công khai rằng trong quá trình nhân viên xử lý hồ sơ đăng ký cầu thủ có sự xuất hiện của một “lỗi kỹ thuật”. Sai sót này đang được liên đoàn xem xét và xử lý nội bộ. Tuy nhiên, thông tin trên chỉ càng làm bùng nổ sự chỉ trích từ dư luận và các CLB, bởi cái gọi là “lỗi kỹ thuật” lại kéo theo những hệ lụy quá nghiêm trọng cho bóng đá Malaysia.

Điển hình là CLB Johor Darul Ta’zim (JDT), đơn vị lên tiếng mạnh mẽ nhất. Với ba cầu thủ thuộc biên chế của mình bị đình chỉ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, đội bóng hàng đầu M-League này đã ngay lập tức thể hiện sự thất vọng sâu sắc.

Giám đốc điều hành JDT, Luis Garcia hy vọng mọi chuyện sẽ được FAM giải quyết ổn thỏa. Ảnh: NST.

Giám đốc điều hành JDT, Luis Garcia, cựu cầu thủ từng khoác áo Liverpool, thông qua mạng xã hội đã khẳng định tình hình đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh và kế hoạch của CLB lẫn bóng đá Malaysia. Ông Garcia kêu gọi một sự giải quyết nhanh chóng, công bằng, nhằm bảo vệ lợi ích cho cả JDT lẫn các cầu thủ.

Không chỉ JDT, các đội bóng khác trong hệ thống M-League cũng bị ảnh hưởng khi những trụ cột của họ như Facundo Garces, Rodrigo Holgado hay Imanol Machuca đều bị treo giò. Điều này không chỉ khiến các CLB hụt hẫng mà còn đặt tuyển quốc gia Malaysia vào thế khó, bởi bảy cái tên này đều nằm trong diện quan trọng cho các giải đấu quốc tế sắp tới.

Điều đáng nói, án phạt của FIFA được đưa ra dựa trên Điều 22 trong Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC), vốn quy định nghiêm khắc về hành vi làm giả hoặc sử dụng tài liệu không hợp lệ. Đây là một trong những điều khoản có mức xử phạt nặng, phản ánh quyết tâm của FIFA trong việc giữ gìn sự minh bạch và công bằng trong quản lý cầu thủ. Với FAM, đây được xem là một vết nhơ lớn trong lịch sử bóng đá Malaysia khi một liên đoàn cấp quốc gia lại để xảy ra sai sót có tính chất pháp lý nghiêm trọng đến vậy.

Bóng đá Malaysia đang rối như tơ vò trước cáo buộc gian lận từ FIFA. Ảnh: CCT.

Trong lúc hỗn loạn, nhiều chuyên gia bóng đá Malaysia đã lên tiếng bình luận rằng vụ việc này có thể làm chậm lại đáng kể tiến trình chuyên nghiệp hóa bóng đá nước nhà. Một số người còn lo ngại rằng nếu FAM không xử lý khéo léo, Malaysia có thể đối mặt với những hệ quả lâu dài như mất niềm tin từ các CLB, cầu thủ và cả người hâm mộ.

FAM hiện phải đối mặt với hai thách thức cùng lúc: vừa nộp phạt số tiền lớn, vừa chuẩn bị hồ sơ để kháng cáo trong thời gian rất gấp rút chỉ 10 ngày, tính từ ngày 26-9. Quan trọng hơn, họ cần phải đưa ra lời giải thích thuyết phục cho công chúng, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá Malaysia, về cách thức “lỗi kỹ thuật” này lại có thể dẫn đến một án phạt tập thể khắc nghiệt đến vậy.

3 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca bị treo giò khiến JDT suy giảm sức mạnh đáng kể. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, truyền thông quốc tế cũng đang chú ý theo dõi kỹ sự việc, xem đây là một bài học cho các liên đoàn bóng đá khác trong việc quản lý thủ tục hành chính và hồ sơ cầu thủ. Vụ việc này đặt ra nhiều câu hỏi lớn về tính chuyên nghiệp và năng lực quản trị của FAM.

Tương lai gần sẽ chứng kiến cách FAM xử lý cuộc khủng hoảng này, liệu họ có đủ khả năng xoay chuyển tình thế và bảo vệ quyền lợi cho các cầu thủ hay không. Và trong khi chờ đợi phán quyết đầy đủ từ FIFA, bóng đá Malaysia đang đứng trước một bước ngoặt đầy thử thách.