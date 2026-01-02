Bị loại khỏi CAN Cup 2025, chính phủ Gabon giải tán Ban huấn luyện, đình chỉ đội tuyển, đuổi cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử

Dẫn trước 2-0 ở phút 21 nhưng bị thua ngược 2-3 trong trận đấu với Bờ Biển Ngà, Gabon đã kết thúc vòng bảng với 0 điểm và rời khỏi CAN Cup 2025 trong ê chề. Thất bại này chồng chất nỗi thất vọng của bóng đá Gabon, khi cũng không thể giành vé dự World Cup 2026 vì bị loại ở vòng play-off khu vực.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Bộ trưởng Bộ Thể thao Gabon, Simplice-Desire Mamboula đã xuất hiện trên Đài truyền hình quốc gia Gabon và đưa ra những tuyên bố gay gắt.

"Trước màn trình diễn đáng xấu hổ của đội tuyển Gabon tại Cúp bóng đá châu Phi 2025, chính phủ quyết định giải tán Ban huấn luyện, đình chỉ hoạt động của đội tuyển quốc gia cho đến khi có thông báo mới, đồng thời cũng cấm cửa hai cầu thủ Bruno Ecuele Manga và Pierre-Emerick Aubameyang", Bộ trưởng Mamboula nói.

Trước phán quyết gây sốc này, đội tuyển Gabon cũng trở thành tâm điểm chỉ trích khi Tổng thống Brice Clotaire Oligui Nguema đích thân lên tiếng. Cách đây ít ngày, sau trận thua Mozambique cũng với tỷ số 2-3, người đứng đầu nhà nước Gabon đã thảo luận về đội tuyển trong cuộc họp nội các. Tại đó, ông than thở "một phần bản sắc dân tộc đã bị suy yếu", và thất bại của đội tuyển làm nổi bật "sự thiếu phương pháp, phân tán nguồn lực cũng như sự sa sút đáng lo ngại về tinh thần yêu nước trong việc quản lý thể thao".

Theo tiết lộ, Aubameyang, người từng chơi cho Arsenal, Barca và Chelsea, đồng thời được xem là cầu thủ Gabon xuất sắc nhất mọi thời đại, đã lên máy bay khi trận đấu với Bờ Biển Ngà chưa kết thúc. Anh và Bruno Ecuele Manga là hai cầu thủ kỳ cựu, lần lượt ra sân 86 và 118 trận cho đội tuyển Gabon. Cả hai coi như bị loại vĩnh viễn vì cáo buộc thiếu tinh thần cống hiến.