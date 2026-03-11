Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Phản ứng của Xuân Son trước ngày cùng tuyển Việt Nam 'đòi nợ' Malaysia

Sự kiện: Nguyễn Xuân Son Đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo gốc Brazil nhập tịch tự hào và thể hiện quyết tâm cống hiến cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc tái đấu Malaysia ngày 31-3 tới.

"Khoác lên mình màu áo đỏ này luôn là niềm tự hào", Nguyễn Xuân Son chia sẻ trên trang cá nhân sau khi được thông báo có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup vào ngày 31-3 tới.

Xuân Son vinh dự trở thành công dân Việt Nam từ tháng 10-2024. Gần như ngay lập tức, anh được triệu tập đội tuyển và có màn trình diễn chói sáng tại AFF Cup 2024 với danh hiệu Vua phá lưới cùng chức vô địch chung cuộc.

Xuân Son bày tỏ tự hào và quyết tâm cùng tuyển Việt Nam "đòi nợ" Malaysia

Tuy nhiên ở trận chung kết lượt về ngày 5-1-2025, Xuân Son không may chấn thương gãy xương chày và xương mác chân phải, buộc phải phẫu thuật và điều trị chấn thương thời gian dài.

Sau khi trở lại sân cỏ vào tháng 10-2025, Xuân Son lập tức ghi dấu ấn trong màu áo CLB Nam Định, và giờ là niềm khát khao tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Ở trận lượt đi Việt Nam thua Malaysia 0-4, Xuân Son vắng mặt vì đang điều trị chấn thương. Dù vậy, tiền đạo 28 tuổi đăng dòng trạng thái "31-3-2026" - ngày diễn ra trận lượt về, bày tỏ quyết tâm giúp tuyển Việt Nam "đòi nợ" Malaysia.

Ngày 31-3 tới, Xuân Son có cơ hội thi đấu cho tuyển Việt Nam trên sân nhà Thiên Trường - nơi anh mạnh mẽ nhất, ghi bàn hiệu quả nhất. Ngoài Xuân Son, đội tuyển còn đón sự trở lại của Văn Hậu, Đình Trọng..., hay lần đầu có 3 thủ môn nhập tịch là Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang và Đặng Văn Lâm.

Ở chiều ngược lại, Malaysia không còn sự phục vụ của 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ nhập tịch sau khi bị FIFA điều tra gian lận và cấm thi đấu. Thay đổi này cùng việc phải đá sân khách chắc chắn khiến sức mạnh của Malaysia giảm sút.

Truyền thông Malaysia hướng sự quan tâm tới sự trở lại của Xuân Son và lần đầu xuất hiện của thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang, xem đây là hai "sự khác biệt lớn" của tuyển Việt Nam so với trận lượt đi.

Trước lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia (15 điểm/5 trận) tạm hơn Việt Nam 3 điểm nhưng gần như chắc chắn sẽ bị trừ 6 điểm vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép ở trận thắng Nepal 2-0 và thắng Việt Nam 4-0.

Tuyển Việt Nam xem như đã giành tấm vé duy nhất của bảng đấu dự Asian Cup 2027, song AFC vẫn yêu cầu hai đội phải đá trận lượt về ngày 31-3 tới vì nghĩa vụ thương mại.

Theo Băng Tâm

Nguồn: [Link nguồn]

-11/03/2026 11:45 AM (GMT+7)
