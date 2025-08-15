Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

"Bom tấn" MU Sesko bứt tốc xé gió, Amorim luyện bài tủ đấu Arsenal

Premier League 2025-26 Manchester United Ruben Amorim
Vào lúc 22h30 ngày 17/8 (giờ Hà Nội), MU sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26. Trước trận đấu lớn, thầy trò HLV Ruben Amorim miệt mài chuẩn bị.

   

Man United hướng đến khởi đầu thuận lợi tại Premier League mùa giải mới khi tiếp đón Arsenal vào Chủ nhật. “Quỷ đỏ” đã không thắng “Pháo thủ” ở Ngoại hạng Anh suốt gần ba năm và đang muốn tận dụng tinh thần hứng khởi từ chuyến du đấu tiền mùa giải thành công cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, Man United bất bại ở loạt trận giao hữu, đồng thời bổ sung bốn tân binh chất lượng.

MU miệt mài chuẩn bị cho trận đại chiến vòng mở màn Ngoại hạng Anh

MU miệt mài chuẩn bị cho trận đại chiến vòng mở màn Ngoại hạng Anh

Trước thềm trận đấu với đội bóng của HLV Mikel Arteta, thầy trò Ruben Amorim vẫn miệt mài tập luyện tại Carrington. Dưới đây là 5 điều đáng chú ý từ buổi tập mới nhất của "Quỷ đỏ".

🔥 "Bom tấn" Sesko bứt tốc xé gió

Manchester đang trải qua những ngày trời nắng, khiến các cầu thủ phải tập luyện trong điều kiện nóng bức. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ trong trận đấu Chủ nhật có thể lên tới 26°C.

Sesko cho thấy khả năng bứt tốc cực tốt

Sesko cho thấy khả năng bứt tốc cực tốt

Hình ảnh từ buổi tập cho thấy nhiều cầu thủ mặc áo ba lỗ như Harry Maguire, Bruno Fernandes, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa họ sẽ lại phải khoác găng tay, mũ len và khăn ống trong những buổi tập mùa đông.

Điểm sáng đầu tiên cần nhắc đến là quá trình hòa nhập nhanh chóng của tiền đạo Benjamin Sesko với lối chơi của cả tập thể. Tiền đạo người Slovenia gia nhập "Quỷ đỏ" muộn nhưng anh cho thấy thể trạng rất tốt, di chuyển linh hoạt, tốc độ bứt phá cực tốt. Nếu tiếp tục thể hiện ấn tượng trong buổi tập tiếp theo, hoàn toàn có khả năng Sesko sẽ đá chính khi MU đối đầu Arsenal.

🏃‍♂️ Hojlund góp mặt trong buổi tập

Hôm thứ Hai, Man United công bố ảnh buổi tập hồi phục sau trận hòa Fiorentina 1-1, nhưng Rasmus Hojlund không xuất hiện, làm dấy lên suy đoán về khả năng anh rời CLB để gia nhập AC Milan.

Tuy nhiên, chân sút người Đan Mạch đã được bắt gặp tập luyện cùng đồng đội vào thứ Tư và vẫn nằm trong phương án cho trận gặp Arsenal. Anh được cho là sẵn sàng sang Milan, trong khi Man United tự tin đạt thỏa thuận với đội bóng Italia.

Hojlund (ngoài cùng bên phải) khá căng thẳng trước buổi tập

Hojlund (ngoài cùng bên phải) khá căng thẳng trước buổi tập

🎯 Sao trẻ được trao cơ hội

Carrington luôn chào đón các cầu thủ trẻ và HLV Amorim không ngần ngại trao cơ hội cho tài năng triển vọng. Tyler Fredricson và Jack Fletcher, hai cầu thủ vừa tham gia chuyến du đấu Mỹ, tiếp tục tập cùng đội một.

Fredricson (20 tuổi) đã ra mắt mùa trước trong hai trận thua Wolves và Brentford. Fletcher chưa thi đấu chính thức nhưng được đăng ký dự bị bảy lần.

🟥 Mazraoui tiếp tục vắng mặt

Chỉ còn ít ngày trước trận mở màn, khả năng Noussair Mazraoui góp mặt đang rất thấp. Hậu vệ người Morocco tiếp tục vắng trong buổi tập luyện.

Mazraoui chấn thương từ trận hòa Leeds United gần một tháng trước và chưa chơi phút nào ở loạt giao hữu Mỹ. Mùa trước, Mazraoui là trụ cột với 57 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, theo nguồn tin của Centre Devils, HLV Ruben Amorim đã chào đón Joshua Zirkzee và Andre Onana trở lại tập luyện cùng đội một trong tuần này sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương. Trong đó, khả năng Zirkzee có thể tham dự trận đại chiến ở vòng 1 Ngoại hạng Anh cao hơn so với Onana.

HLV Amorim cố gắng giúp MU lấy lại sự tự tin trước trận đấu lớn

HLV Amorim cố gắng giúp MU lấy lại sự tự tin trước trận đấu lớn

💪 Tinh thần hứng khởi & HLV Amorim có bài tủ

Mùa giải mới luôn mang đến niềm tin và hy vọng. Sau một mùa hè thành công, các cầu thủ Man United có lý do để duy trì tinh thần tích cực. Chuyến du đấu Mỹ đã cho thấy bầu không khí phấn chấn trong đội, và điều đó vẫn tiếp tục khi họ trở lại Anh.

Trận đại chiến đang đến gần và HLV Amorim rất muốn đội bóng của ông thuộc "bài tủ". Còn nhớ ở lần đầu tiên MU dưới trướng Amorim đối đầu Arsenal của Mikel Arteta, "Quỷ đỏ" thua 2 bàn đều từ phạt góc. Vì thế, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ngoài việc giúp các cầu thủ tìm lại sự tự tin, còn muốn chuẩn bị những mảng miếng chiến thuật đặc sắc cho trận cầu quan trọng đầu tiên của mùa giải mới.

Theo Hạ My

Nguồn: [Link nguồn]

15/08/2025 11:41 AM (GMT+7)
