MU đụng độ Arsenal: Đại chiến máu lửa tái hiện truyền thống Ngoại hạng Anh

Premier League mở màn mùa giải 2025/26 với vòng 1 diễn ra cuối tuần này, và tâm điểm không gì khác chính là cuộc đụng độ MU – Arsenal tại Old Trafford (22h30, 17/8). Đây đã từng là trận cầu lớn nhất, căng thẳng nhất và đôi khi kịch tính nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

MU - Arsenal, cuộc đối đầu kinh điển không bao giờ thiếu "lửa"

😡 Đối đầu nâng tầm tới mức thù hằn

MU và Arsenal đã từng có những trận đấu đáng nhớ với nhau trong quá khứ, dù không phải đối thủ trực tiếp trong phần lớn thế kỷ XX. Arsenal chính là đối thủ cuối cùng của MU trước khi thảm họa Munich xảy ra vào năm 1958, và vào năm 1979 Arsenal đã thắng MU 3-2 trong trận chung kết FA Cup được xem là kịch tính nhất trong lịch sử: Arsenal dẫn 2-0 cho đến phút 85, MU gỡ hòa 2-2 chỉ trong vòng 3 phút, nhưng Arsenal ghi ban thứ 3 ở phút 89.

Ferguson & Wenger, kỷ nguyên của họ biến MU - Arsenal thành trận đấu số 1 của bóng đá Anh

Sự xuất hiện của Sir Alex Ferguson là điểm khởi đầu thứ nhất cho sự nóng lên của cuộc đụng độ MU – Arsenal, khi MU trở nên quyết liệt hơn, rắn hơn trong lối chơi. Tháng 10/1990, hai đội đều bị trừ điểm sau một màn hỗn chiến có sự góp mặt của không dưới 5 cầu thủ.

Arsenal trong nửa đầu thập niên 1990 là một đội đá cúp, nhưng sự ra mắt của Arsene Wenger năm 1996 làm thay đổi bộ mặt “Pháo thủ”. Ngay trong mùa đầu tiên của Wenger, 2 trận MU gặp Arsenal đều có xô xát giữa thủ môn Peter Schmeichel và tiền đạo Ian Wright. Tranh cãi về xô xát này khiến Wenger và Ferguson có những phát biểu công kích nhau đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa họ.

Đụng độ MU - Arsenal dưới thời Ferguson - Wenger Số trận MU thắng Hòa Arsenal thắng 49 23 10 16

Chức vô địch Premier League mùa 1997/98 được Arsenal giành ngay trước mũi MU. Arsenal ở kỳ nghỉ Giáng sinh 1997 vẫn đứng tận thứ 6 nhưng đã vùng lên và vượt mặt MU trong những tháng tiếp theo, trước khi đánh bại MU ngay tại Old Trafford vào tháng 3/1998 và lên ngôi vô địch.

Arsenal và MU có thành tích đối đầu rất ngang ngửa trong giai đoạn 1997 - 2005, trước khi cán cân nghiêng về MU sau đó

Trong 8 năm tiếp theo, Arsenal và MU mỗi lần gặp nhau là những trận đấu căng thẳng cả trên sân lẫn ngoài đường pitch. Đã có 7 thẻ đỏ được rút ra trong các trận đấu này trong giai đoạn từ tháng 2/1997 tới tháng 2/2005, và tổng cộng đã có 14 thẻ đỏ được rút ra trong các trận đấu này trong kỷ nguyên Wenger.

Những trận đấu kinh điển đã đi vào tiềm thức của người hâm mộ: Bán kết FA Cup 1999, Arsenal đăng quang tại Old Trafford lượt về mùa 2001/02, trận chiến thành Old Trafford tháng 9/2003 (Van Nistelrooy sút hỏng penalty), MU chấm dứt mạch bất bại của Arsenal tháng 10/2004, và chung kết FA Cup 2005.

Top chân sút ghi bàn trong lịch sử đối đầu MU - Arsenal Cầu thủ Đội bóng khoác áo Số bàn thắng Wayne Rooney MU 12 David Herd Cả 2 đội 11 (Arsenal - 7; MU - 4) Jack Rowley MU 9 Thierry Henry Arsenal 9 Cristiano Ronaldo MU 9

Thành tích đối đầu MU – Arsenal trong kỷ nguyên Ferguson – Wenger là MU thắng 23, Arsenal thắng 16 và 10 trận hòa, tuy nhiên giai đoạn 1997 – 2005 là khá cân bằng khi Arsenal thắng 12, MU thắng 11 và hòa 6.

MU đã trở nên thất thế trước Arsenal từ khi Arteta dẫn dắt "Pháo thủ"

Bắt đầu từ mùa 2005/06 trở đi, Arsenal bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng và trẻ hóa đội hình để hợp với tình hình tài chính sau khi xây sân Emirates, khiến cán cân thành tích nghiêng sang MU. MU có một chuỗi 7 trận không thua Arsenal từ 2009 đến 2011, và vào tháng 8/2011 họ đã thắng Arsenal 8-2 tại Old Trafford.

MU tiếp tục trên cơ trước Arsenal sau khi Ferguson nghỉ hưu, họ thắng 6, hòa 6 và thua 4 trước Arsenal trong giai đoạn từ mùa 2013/14 đến trước khi Mikel Arteta lên dẫn dắt Arsenal. Nhưng với sự xuất hiện của Arteta, cục diện đã thay đổi: Arsenal thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 3, hiện “Pháo thủ” đang trong chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trước MU ở Premier League.

Tổng thống kê đối đầu MU - Arsenal Giải đấu MU thắng Hòa Arsenal Premier League 85 50 77 FA Cup 8 3 6 League Cup 4 0 2 Cúp châu Âu 2 0 0 Các trận đấu khác 2 0 5 Tổng 99 55 90

⚔️ 5 trận đấu đáng nhớ nhất giữa 2 đội từ năm 2020

Arsenal 2-0 MU, 1/1/2020 (Premier League): Chiến thắng đầu tiên của Arteta

Arsenal mang về thắng lợi đầu tiên (sau 3 trận) dưới thời HLV mới Mikel Arteta khi đánh bại một MU nhạt nhòa bằng các bàn thắng của Nicolas Pepe và Sokratis Papastathopoulos. Trận đấu diễn ra giữa lúc MU đang đứng thứ 5 và phải bám đuổi Chelsea để vào top 4, trong khi Arsenal đứng ngoài top 10 trên BXH.

MU chính là đội đầu tiên bị Arsenal đánh bại trong kỷ nguyên Arteta

Arsenal áp đảo hiệp 1 và chỉ sau 10 phút, Pepe đã ghi bàn từ pha đánh biên trái của Sead Kolasinac, trước khi Pepe có một cú đá chạm cột dọc. Sokratis nhân đôi cách biệt ở phút 42, tận dụng sự thiếu dứt khoát của các hậu vệ MU trong một pha phạt góc. Arsenal chơi khá thoải mái trong phần còn lại của trận đấu để lần đầu tiên bất bại 4 trận liên tiếp trước MU ở Premier League kể từ năm 1999.

MU 3-2 Arsenal, 2/12/2021 (Premier League): Bàn thắng thứ 800 của Ronaldo

Cristiano Ronaldo chạm mốc 800 bàn thắng ở cấp CLB và ĐTQG khi ghi một cú đúp giúp MU ngược dòng hạ Arsenal. Trận đấu cũng đánh dấu lần cuối Michael Carrick thuộc biên chế MU, ông tạm quyền HLV sau khi Solskjaer bị sa thải và trận này là trận cuối trước khi ông được thay bằng Ralf Rangnick.

Ronaldo ghi bàn thứ 800 trong sự nghiệp vào lưới Arsenal

Arsenal mở điểm phút 13 một cách kỳ quặc khi Emile Smith Rowe tranh thủ sút bồi sau khi David De Gea bị Fred dẫm lên chân. Nhưng sau đó Fred giật gót dọn cỗ cho Bruno Fernandes gỡ hòa 1-1, và ở phút 52 Marcus Rashford căng ngang từ cánh phải cho Ronaldo ghi bàn thứ 800.

Martin Odegaard gỡ hòa 2-2 cho “Pháo thủ” sau khi băng vào đón đúng lúc quả căng ngang của Gabriel Martinelli. Nhưng đến phút 70, Odegaard lại phạm lỗi với Fred trong vòng cấm Arsenal, và Ronaldo ấn định 3-2 để MU leo lên thứ 7 trên BXH, vẫn kém Arsenal 2 bậc.

Arsenal 3-2 MU, 22/1/2023 (Premier League): Khoảnh khắc của Nketiah

Trong một trận cầu không có khoảng lặng, Rashford đưa MU dẫn 1-0 ở phút 25 với cú sút xa búa bổ làm Aaron Ramsdale bất ngờ. Nhưng thế dẫn bàn của MU kéo dài chỉ 6 phút, trước khi Granit Xhaka tạt bóng cho Eddie Nketiah đánh đầu gỡ hòa.

Hiệp 2 tiếp tục hấp dẫn, Bukayo Saka ở phút 53 từ cánh trái cắt vào trước khi dứt điểm rất khó đánh bại David De Gea. Nhưng lần này tới lượt MU chấm dứt thế dẫn bàn của Arsenal chỉ sau 6 phút, sai lầm của Ramsdale tạo cơ hội cho Lisandro Martinez đổ người đánh đầu gỡ hòa.

Trong những phút cuối hiệp 2, Arsenal hãm thành dữ dội nhưng Saka đưa bóng đập cột và Nketiah bị De Gea cản phá cận thành. Nhưng ở phút 90, Nketiah đã thoát được để đón bóng từ Odegaard trước khi dứt điểm bình tĩnh hạ De Gea, mang lại thắng lợi nghẹt thở 3-2.

Arsenal 3-1 MU, 3/9/2023 (Premier League): Declan Rice ghi bàn đầu tiên

Ngược đà thế trận, MU vượt lên dẫn 1-0 nhờ Rashford ở phút 27 sau một pha phản công, nhưng Odegaard gỡ hòa 1-1 sau chưa đầy 1 phút. GIữa hiệp 2, Arsenal được hưởng penalty, nhưng trọng tài sau đó bẻ còi qua tham vấn của tổ VAR. Đến lượt MU mừng hụt, một bàn thắng của Alejandro Garnacho bị bắt việt vị khi đã gần hết trận.

Declan Rice ghi bàn đầu tiên cho Arsenal vào lưới MU

Tưởng như đây sẽ là một trận hòa, nhưng Declan Rice đưa Arsenal vượt lên ở phút 90+6 nhờ cú đá đổi hướng, ghi bàn thắng đầu tiên tại CLB mới sau khi chuyển tới từ West Ham. MU tràn lên trong vô vọng, và Gabriel Jesus kết liễu đội khách ở phút 90+11 trong một pha phản công.

Arsenal 1-1 MU (3-5 pen) (Vòng 3 FA Cup), 12/1/2025: Người hùng Bayindir

MU lúc này đã sa thải HLV Erik Ten Hag và Ruben Amorim lên thay. Arsenal đang không có thành tích như ý tại Premier League, nhưng họ đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước MU trước màn chạm trán tại Emirates.

Sau hiệp 1 ít ỏi cơ hội, MU dẫn trước phút 52 nhờ cú cứa lòng của Bruno Fernandes. Nhưng 10 phút sau bất lợi đến với MU, Diogo Dalot ăn thẻ vàng thứ 2 cho pha xoạc ngã Mikel Merino, và 2 phút sau thủ môn Altay Bayindir đấm bóng không tốt, tạo cơ hội cho Gabriel gỡ hòa cho Arsenal.

Arsenal tưởng như sẽ dẫn trước sau khi Kai Havertz kiếm được penalty từ một pha va chạm gây tranh cãi với Harry Maguire, nhưng Bayindir chuộc tội với pha cản phá Odegaard. Arsenal tràn lên gây thêm áp lực, nhưng Bayindir giải cứu MU với pha cản phá cận thành trước Declan Rice, trong khi Havertz đá vọt xà trong khu 5m50.

Bayindir giúp 10 người của MU hạ Arsenal trong loạt luân lưu

30 phút hiệp phụ chứng kiến De Ligt 2 lần cứu MU trước các cơ hội rõ rệt của Rice và Leandro Trossard, trong khi Joshua Zirkzee suýt ghi bàn với cú sút bị David Raya cản phá. Trận đấu phải vào loạt luân lưu, và Bayindir đã đánh bại Havertz ở lượt 2, trong khi các chân sút của MU đều thành công.